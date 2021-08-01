Sokakta maske takan neredeyse kalmadı

Son günlerde günlük vaka sayıları, 20 binli rakamlarla anılıyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çok daha sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Ancak sokağa baktığımızda sıkıntıdan eser yok.

Kalabalık gruplar, dip dibe oturan insanlar, tıka basa dolu minibüsler, düğünler dernekler…

Sokaklarda insanlar maskesiz, mesafesiz…

Neredeyse kimse maske takmıyor. Göz göre göre “Kapanmaya” doğru gidiyoruz.

Sayıların önüne geçilemezken bu denli serbest olmak kimsenin umrunda değil. Eylül başında açılacak olan okulların öğrencileri dışında…

1,5 dönemi ziyan olan ve ekran karşısından eğitim alan çocuklar bu yıl yüz yüze eğitim yapmak istiyor.

1,5 yıl önce ellerinden almaya çalıştığımız tabletleri, eylül ayından sonra da çocukların ellerine vermek zorunda kalacağız.

Beni korkutan en büyük etken bu.

İnsanlara zorla maske taktıralım demek istemiyorum, maske takmanın da insanlara olumsuz sağlık sorunları yaşatacağını biliyorum ama önlemler alınamazsa kış başında en kötü dönemi yaşayabiliriz…

Banu Yüksel’den örnek davranış

Geçtiğimiz hafta ikinci kitabı piyasaya çıkan Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı ve yazar Banu Yüksel örnek bir davranışta bulundu. Zaman zaman düzenlediği yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet desteğinde bulunan Yüksel, bu alışkanlığını tüm çevresine kazandırdı. Türkiye’nin her bölgesi için yardım kampanyaları düzenleyen kişisel gelişim uzmanı Yüksel, yazdığı iki kitabı anlatan bir klip hazırladı. Bu klipi YouTube’de yayınlayan Yüksel, toplanan geliri TEMA Vakfı’na bağışlama kararı aldı. Ülkemizde peşi sıra çıkan yangınlar nedeniyle böyle bir bağış yapma kararı alan Yüksel’in klibini izleyerek sizde TEMA Vakfı’na yapılacak olan bağışa katkı sağlayabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=XQzhLLcgCGg

Kent konseyleri birleşti, 41 bin fidan dikilmesinin kararını aldı

Kocaeli Kent Konseyi yeni dönemin ilçe kent konseyleriyle ilk müşterek toplantısını yaptı. İlçe kent konseyi başkanları ve genel sekreterlerinin katılımıyla yapılan toplantıyaKocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve Genel Sekreteri Sedat Köse ev sahipliği yaptı. Bu toplantıyaİzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Gölcük Kent Konseyi Genel Sekreter E. Fatih Bayram, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez Kent Konseyi Genel Sekreter Aslı Kuş, Derince Kent Konseyi Başkanı Hasan Malo, Darıca Kent Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin Candemir, Kandıra Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Günay ve Kandıra Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Can katıldı.

Düzenlenen toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Kocaeli’nin sosyal, kültürel, ekonomik anlamda kalkınması için ortak akıl yürütülmesi ve bunun için eş zamanlı eyleme geçilmesi önerildi. Özellikle gençlerin aşı konusunda teşvik edilmesi konularında görüş bildirildi. Son günlerde 7’den 70’e herkesi derinden yaralayan orman yangınlarının da görüşüldüğü toplantıda, Kocaeli’ndeki tüm kent konseyleri ile bir araya gelinerek ve sanayi kuruluşlarının da desteği alınarak, 41.000 ağaç fidanı dikimi ile yanan bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi ile ilgili fikir birliği sağlandı. Bende bu duyarlılığından dolayı tüm Kent Konseyi yöneticilerini kutluyorum.

Hakan Zorlu’dan teşekkür

Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği başkanlığına yeniden seçilen Hakan Zorlu, böylelikle bir kez daha güven tazelemiş oldu. Birliğe üye kooperatiflerin desteğini alan Zorlu, “Beni bu göreve layık gören tüm kooperatif başkanları ve değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da üyelerimizin desteğine layık olmaya devam edeceğim” dedi. Kongre sonrası AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i de ziyaret eden Zorlu, “Birliğimize, kooperatiflerimize ve üyelerimize desteğini esirgemeyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e çok teşekkür ediyorum. Elini kamyoncu esnafının üzerinden eksik etmediği için ilk ziyaretimi kendisine yapmak istedim” dedi. Ellibeş de Hakan Zorlu’yu tebrik ederekbundan sonra da kamyoncu esnafının dertlerini çözme noktasında politikalar üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Orman yangınlarına destek için örnek bir davranış olmuş

Önceki akşam MaşukiyeMotali Life Hotel’de düzenlenen törenle dünya evine giren Beste Öztürk ile Ozan Eser örnek bir davranışta bulundu. Son yaşanan orman yangınları nedeniyle, nikah için hazırlanması gereken şekerler yerine çok daha anlamlı bir davranışta bulundular. Nikâhlarının anısına TEMA Vakfı’na bağışta bulundular. Her bir bağış için de ahşap magnetlere, “Birlikte yemyeşilbir dünyaya adım atmak için sizin adınıza TEMA Vakfı’na destek olduk” yazdılar. Bu çok anlamlı davranışın bir ömür boyu mutluluk getirmesini diliyorum.