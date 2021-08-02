Eğitimin karne notu, zayıf

Eğitim sistemimiz içinde öğrencilere “karne notu” verilir.

İyi de, acaba bizim eğitim sisteminin notu kaç?

Eğitim sistemimiz sınıfı geçebiliyor mu?

Eğitim sistemimizin notu, üniversiteye giriş sınavının Temel Yeterlilik Testi’nde belli oldu.

Adaylar, 12 yıllık temel eğitim sonunda matematik, sosyal bilimler, fen ve ana dil Türkçe sorularını bile çözmekte zorlandı.

TYT’de “doğru çözme ortalaması” şöyle:

*40 matematik sorusunda doğru çözme ortalaması; 5.1.

*20 fen bilimleri sorusunda doğru çözme ortalaması; 3.2.

*40 Türkçe sorusunda doğru çözme ortalaması; 18.4.

*20 sosyal bilimler sorusunda doğru çözme ortalaması; 8.3.

Türk eğitim sisteminin halini görüyorsunuz…

Üniversitenin kapısına kadar gelmiş öğrenci, kendi ana dilini bilmiyor.

Sonuçta sınava 2 milyon 592 bin aday girmiş, bunun 1 milyonu 150 puan dahi alamayıp “baraj altı” kalmış.

Türkiye, bu eğitim sistemiyle mi sorunlarını çözecek?

Bu eğitim sistemiyle mi çağı yakalayacak?

Zaten iktidarın böyle bir gayreti ve hedefi de yok.

Türkiye’yi “cahil ve yoksul” bırakıp, kolay ve sorunsuz yönetmek istiyorlar.

Çektiğimiz sıkıntı bundan.

İstihdam 5 yıldır yerinde sayıyor

Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun bir verisi:

*Yıl, 2016… Çalışabilir nüfus, 58 milyon 621 bin. İstihdam edilebilen nüfus, 27 milyon 867 bin.

*Yıl, 2021… Çalışabilir nüfus, 63 milyon 572 bin. İstihdam edilebilen nüfus, 27 milyon 844 bin.

Gördünüz, çalışabilen nüfus 5 yılda 5 milyon artmış.

58 milyon 621’den 63 milyon 844 bine çıkmış.

Ama “istihdam edilebilen nüfus”, yerinde çakılı duruyor.

Hatta birazcık azalmış…

2016’da 27 milyon 867 bin imiş…

2021’de 27 milyon 844 bin olmuş.

Siz hâlâ “işsizlik azalıyor” masalını anlatmaya devam ediyorsunuz.

Günlük yaşamımızı filtreden geçirelim mi?

“Vicdan” filtresinden…

“Adalet” filtresinden…

“Hakkaniyet” filtresinden…

“Liyakat” filtresinden…

“Ehliyet” filtresinden…

Nasıl olur, herkes kendini bu filtrelerden geçirse, nasıl bir toplum meydana gelir?

Günde kaç Afganlı geliyor?

Sayı, değişik.

İran sınırından Türkiye’ye her gün giren Afganlı sayısı konusunda 1500 diyen de var, 2000 diyen de.

TIR’lara doldurup Türkiye’nin dört bir tarafına dağıtıyorlar.

Büyük kentlerde artık “Suriyeli” gerçeği yanında “Afganlı” gerçeği ile de karşı karşıyayız.

Bu sayı buralarda kalır mı?

Hiç sanmam.

Bu konunun uzmanları, iki yıl içinde ülkemizdeki Afganlı sayısının Suriyeli sayısını geçeceğini söylüyorlar.

İşimiz Allah’a mı kaldı?

Dikkat ediyor musunuz?

Son günlerde bütün dünya işlerini Allah’a havale eder olduk.

Geçenlerde Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan,çıktığı bir TV programında ne diyordu?

“Bir arkadaşım benden koronavirüse karşı dua istedi, ilahiyat fakültesinden alıp gönderdim, dua etmiş ve iyileşmiş…”

Bir bilim adamı da böyle söylediğine göre, demek pandemide işimiz Allah’a kalmış.

Daha yeni…

Akdeniz’de ve Ege’de 60-70 noktada birden yangın çıktı, yangın söndürme uçağımız yok, yeterince müdahale edilemedi, Cüppeli Ahmet hemen imdada yetişti, “Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür” hadisini hatırlattı.

Bu da “orman yangını söndürme” işini de Allah’a bıraktığımızı gösteriyor.