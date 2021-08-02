Usulsüzlük iddialarına karşı İzmit Kent 1 yönetiminden cevap geldi

İzmit Kent 1’de daha önce yönetime karşı 500 bin liralık usulsüzlük iddiaları sonrası site yönetimi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddiaların sahibi olan kişinin daha önce 250 bin lira haksız kazanç elde ettiği ifade edildi.

İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan Kent Konut 1’inci Etap’taki usulsüzlük tartışmaları devam ediyor. Mevcut site yönetiminin usulsüz yöntemler ile yönetime geldiğini iddia eden Ömer Mısır isimli site sakini, durumu mahkemeye taşıdı. Kocaeli 4’üncü Sulh Mahkemesi’nde görülen davada 19 Temmuz tarihinde yapılan genel kurul toplantısının iptaline karar verildi. Mısır, aynı zamanda sitede 500 bin lira civarında usulsüzlük yapılarak siteyi borca sokulduğunu iddia etmişti.

Mahkeme kararı metnini çoğaltıp bütün sitede dağıtan Mısır, siteye müdür olarak işe giren Sefa B. isimli şahsın kendi hesabına fazladan para aktardığını iddia etmişti. Müdür ve yönetimin bir yıl süren görevinde yaklaşık 500 bin lira siteyi borca soktuğunu iddia eden Mısır, müdürün işten çıkarıldığı tarihte siteye ait olan bilgisayarların da çalındığını ifade etmişti. Konunun gazetemizde yer alması sonrası İzmit Kent 1 site yönetimi yazılı bir açıklama yaptı. Ömer Mısır hakkında duyuru başlığı ile yapılan açıklamada, Mısır’ın site büfesini devrederken 250 bin lira haksız kazanç elde ettiğini iddia etti. Aynı zamanda Mısır’ın muhalefet sebebinin ise site içerisinde açmayı istediği kafeteryaya izin verilmemesi olarak ifade edildi.

Site yönetiminden yapılan açıklamada, “Bu şahıs asılsız iddialarıyla sitemizi gazeteye vermiş ve site itibarımızı düşürmüştür. Halbuki kuruluş döneminden bugüne kadar sadece bu sene yönetici olarak görev almamıştır. Sitemizin içinde bulunduğu borç durumu sadece bu dönemi değil kendi yöneticiliği döneminde de oluşmuş borçlar da kapsamakta olup sanki sadece bu dönem içerisinde borç oluştuğu konusunda asılsız iddialarıyla karalama yapmaya çalışmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Bahsi geçen şahıs 10 sene boyunca yöneticilik yapmış, yöneticilik yapmış olduğu dönemde yönetim kurulu kararlarını kullanarak sitemizin büfesini kendi lehine ihale etmiş, kendi çıkarına yaptığı iş anlaşması gereği sitemizden para kazanmış hakkı olmadığı halde büfenin devir zamanı devrettiği kişiden hava parası adı altında büfeden bulunan mallar hariç 250 bin lira para alıp ekstra kazanç elde etmiştir. Konu hakkında site yönetimimiz yasal yollara başvurusunu yapmış bulunmaktadır. Yapılan büfe sözleşmesinden devir yasağı bulunmasına rağmen kendi çıkarını korumak adına bu kararı iptal ettiren temsilciler kurulu kararı düzenlenmiş ve devir işlemi yapılarak hava parası almak suretiyle çıkar sağlamıştır. Büfe işletmeciliğinin belli bir döneminde H4 Blok sayacına bağlı olan su aboneliğini büfede bedelsiz kullanmıştır. Bu durum mevcut yönetim kurulunca tespit edildikten ayrı bir sayaç bağlanarak bu durum düzeltilmiştir. Site bu kaçak kullanım sebebiyle bin 116 TL borcu kapatmak zorunda kalmıştır” ifadelerine yer verildi.

Mısır’ın iddiaları hakkında yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı; “Site yönetim kurulu başkanlığı yapmış olduğu dönemde 2 kat malikinin talebi üzerine haksız bir şekilde inisiyatif kullanıp aidatlarının yarısını almamıştır. Yönetim kurulumuzca yapılan tespit ile bu durum düzeltilmiştir. Gazeteye verilen haberin içeriğinde bahsi geçen site müdürü Sefa B.’nin işe alınma sürecinde ve gönderilmesi ile ilgili alınacak kararda Sefa B. lehine imza atmış ve sitede kalmasını sağlamıştır.

Usule uygun yapılmadığını belirterek seçim iptali yapmaya çalışmış fakat kendi yönetim dönemi dahil usule uygun seçim yapmamıştır. Hesapların usulsüz ve büfeden alınan 2 yıllık kiranın yendiğini söyleyen bu zat, bağımsız mali müşavir çağırıp siteyi denetleyip denetleme sonucunda her şey usule uygun raporu almamıza rağmen denetleme ücretini siteye ödetecek kadar sitesini düşünen bu şahsın neyin peşinde olduğunu herkes tarafından bilinmektedir.

Arka basketbol sahasına proje çizdirip buraya kafeterya yapmak için elinden geleni yapmış ama yönetim tarafından peşkeş çekilmediği için her zaman ki gibi yönetime aşağılık suçlamalarda bulunmuştur. Sonuç olarak Ömer Mısır adlı şahsın amacı sadece kişisel çıkarlarını gözeterek site yönetimini kullanma çabasından başka bir şey değildir. Bu şahsın yapmış olduğu tüm davranışlar sitemizi daha fazla kaos ortamına sokmaktan öte değildir. Birleştirici değil ayrıştırıcı çabalarıyla sitemize yönetici olduğu dönemden daha fazla zarar vermektedir.”

Halil Baylam,TOFED’de görev aldı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) 8.Olağan Genel Kurulu’nu 28-30 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’daki Elite World Europe Hotel’de gerçekleştirdi. TOFED Genel Başkanı Birol Özcan genel kurulda yeniden başkan olarak belirlendi. Başkan Özcan’ın yeni listesinde İzmit Otobüs Terminali Otogar Derneği Başkanı Halil Baylam ve Kocaeli Otogar Yazıhane ve Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Zafer Alayoğlu da yer aldı. Halil Baylam, TOFED’in yönetim kurulu üyesi olurken, Zafer Alayoğlu ise disiplin kurulunda yer buldu. Genel kurulun ardından konuşan Otogar Derneği Başkanı Halil Baylam, “Bizim otogarla ya da belediye ile ilgili bir sıkıntımız yok ama bizler TOFED’de bir adaletsizliği dile getireceğiz. Bu adaletsizlik otobüsçülerin yüzde 18 KDV ödemesi. Birçok firma yüzde 7, yüzde 8 öderken otobüs sektörü olarak yüzde 18 KDV ödüyoruz. Bununla mücadele etmeliyiz. Ayrıca otogarların hepsi girişlerde ve çıkışlarda ücret alıyor, bu ücret yolcu indirenden de alınıyor, bindirenden de alıyor. İndirmeye gelen adam yolcu indirmek için geliyor, bundan ücret alınmamalı. Sektör bu sorunlardan dolayı zor durumda ve bunlarla mücadeleyi hedefliyoruz” dedi.

Elektrik faturasına devlet desteği

Aile Bakanlığı'nın 2021 yılı elektrik faturası destek programları kapsamında vatandaşlara her ay 137 TL'ye ulaşan fatura desteği sağlanacak. Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım programları kapsamında elektrik faturası desteği devam ediyor. Söz konusu destek kapsamında ihtiyaç sahibi olup bakanlığın talep ettiği diğer koşullara haiz olanlar her ay 137 TL'ye kadar destek ödemesi alabilecekler.

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