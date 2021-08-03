Orman yangınlarının gölgelediği Afgan sorunu

Az kaldı, şu orman yangınlarının sıcaklığı biraz azalsın, Türkiye “Taliban sorununa” tekrar döner.

Çünkü bu sorun, öyle böyle bir sorun değil.

Direkt “ülkemizin bekası” ile ilgili.

Çünkü ülkemizi yönetenler, Taliban’la “inanç birliği” içindeler.

Bu, bir iddia değil.

Direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesi.

“Nasıl ki Amerika’yla bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban’ın bu görüşmeleri Türkiye ile çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye’nin, onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize ihtimal veriyorum.”

O cümleye dikkat ettiniz mi?

“Çünkü Türkiye’nin, onun (Taliban’ın) inancıyla alakalı ters bir yanı yok.”

Yani Türkiye ile Taliban “inanç birliği” içinde.

Böyle demek istiyor…

Dehşet verici bir ifade.

Türkiye ile Taliban’ın “aynı inanç çizgisi”nde tutulması, dehşet verici.

Taliban kendini “Afgan İslam Emirliği” olarak görüyor ve Afganistan’ı “1400 yıl önceki Arap yaşamına göre” yönetmek istiyor.

Çağlar gerisinde kalan bir düşünce ve uygulama bu.

Taliban’ın Afganistan’da yarattığı yaşam, bakın nasıl?

*Şeriata dayalı anayasal sistem yürürlükte.

*Din uğruna kafa kesiyorlar.

*Kadınların çalışması, kız çocuklarının okula gitmeleri yasak.

*Televizyon izlemek, müzik dinlemek ve fotoğraf çekmek yasak.

*Bütün kadınlar peçe takıp dolaşmak zorunda. Yüzü görünen kadınlar kırbaçlanıyor.

*Erkekler takke takıp sakal bırakmak zorunda. Sakalını kesen erkeklere 6 ay hapis ve kırbaç cezası veriliyor.

*Her erkek, en yakın camide 5 vakit namaz kılmak zorunda.

*Camilerde yoklama alınıyor, mazeretsiz camiye gitmeyen ve namaz surelerini bilmeyen erkeklere kırbaç cezası uygulanıyor.

*Bütün okullar medreselere dönüştürüldü. Bilimsel eğitim yasaklandı. Kitaplardaki görseller kaldırıldı.

*Medreselerde üçüncü sınıftan itibaren öğrencilere en az üç metre uzunluğunda sarık sarma mecburiyeti getirildi.

*Hayatın her alanında bilgisayar ve internet kullanmak yasak. Mevcutlar toplanarak kırıldı veya yakıldı.

*Toplu taşıma araçlarındaki aynalar, “kadınlara bakılabilir” gerekçesiyle kaldırıldı.

*Yönetime, Afgan İslam Emirliği’ne, yani Taliban’a karşı gelenler “vatan haini” ilan edilerek idam ediliyor.

*Ceza alanların infazları her Cuma namazından sonra şov şeklinde yapılıyor. Cezasına göre mahkûmların ya elleri ya da kafaları kesiliyor. Kesilen eller ve kafalar, şehrin belirli yerlerine asılarak sergileniyor.

Türkiye, Taliban’la nasıl “inanç birliği” içinde olabilir?

Okudunuz…

Taliban’ın İslam inancıyla, Türkiye’nin İslam inancı birbirine uyuyor mu?

İnanç ilkelerimiz ve çizgimiz bir olabilir mi?

Taliban, bir terör örgütü.

1989’da Sovyetler Birliği’nin Afganistan işgali sona erdi…

Beş yıl sonra,Eylül 1994’te ABD’nin organizasyonuyla “Yeşil Kuşak” projesi çerçevesinde kuruldu.

ABD’nin amacı, komünizmin yayılmasını engellemekti.

Yani Taliban’ı kendi başına da, dünyanın başına da bela eden ABD’dir.

Şimdi Türkiye böyle bir örgütle nasıl “inanç birliği” içinde olabilir?

Sanata, kültüre, uygarlığa, evrensel değerlere düşman bir terör örgütüyle nasıl birlikte yol yürüyebiliriz?

Amaçları Türkiye’yi de 1400 yıl öncesine götürmekse, o başka!

Bir tarafta ülkemizi Taliban’la aynı inanç çizgisinde gören iktidar…

Diğer tarafta ellerini kollarını sallayarak ülkemize gelen Afganlılar…

Bu günleri de mi görecektik?

Yazık bu ülkeye!

Yazık 100 yıllık çağdaşlaşma gayretimize!