Ne günlere geldik. Herkes büyüdü biz becerip de büyüyemedik dolayısı ile ufak kaldık!

Boyumuz ufak kalınca mecburen kafamızı yukarıya doğru kaldırıp aşağıdan yukarıya bakar olduk.

Her şeyin yukarıdan görünüşü başkadır, aşağıdan görünüşü başka…

Hele ki türkü nağmelerinin dediği gibi “Aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünüyor” o bambaşka…

Başta siyaset olmak üzere, kim hangi işi yapıyorsa oradan kendisine bir büyüklük çıkartıp kibirle satmaya çalışıyor. Aksini söyleyene de en hafifinden bir “Hain ya da Cahil” yaftasını yapıştırıveriyor.

Ya da birileri ardında sakladıkları, mutlaka var olan bir menfaat karşılığında, kişiyi büyük ilan ediveriyorlar… O durumda da aksini söyleyen de aynı damga ile damgalanıyor.

Birileri ona büyüklüğünü hissettirip gururlandırmak için “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye bağırıyor.

Ya da büyük olduğunu ilan etmek için birilerini bir araya getirip kendisine “Türkiye seninle gururduyuyor” diye bağırttırıp şak şaklattırıyor…

Gerçekte çok küçük ama yukarıdaki şekilde büyük adam olan ve kendisiyle gurur duyulan zat-ı muhteremler; doğru yanlış, yerli yersiz, faydalı zararlı, iyi ya da kötü… Ne yaparsa yapsın yandaşlar, dalkavuklar, yalakalar, çıkarcılar için fark etmiyor. Koro aynı nakaratı okumaya devam ediyor. Sağı solu fark etmiyor, bu hep böyle oluyor…

İman, inanç, bilgi, birikim, eğitim, kültür, ahlak, terbiye, örf, adet, gelenek,yetenek… Herkese göre değişen değil, herkesin kendisine ve işine geldiği şekle göre değiştirdiği kavramlar haline gelince sonuç kaçınılmaz oluyor ve oldu da…

Yaşanmış bir olayı paylaşalım.

Bir avukat, kendi köyünde vefat eden bir komşusunun cenaze törenine katılır.

Vefat eden şahıs iktidarda bulunan partiye mensup bir kişidir. O nedenle iktidar partisi mensuplarının törene katılımı bir hayli fazladır.

Avukat, iyi kötü çevresinde tanınmış, hoş sohbet, insanlarla ilişkileri bir hayli gelişmiş birisi olduğu için, ölen şahsın cenaze törenine katılan iktidar partisinin yetkililerinden bir gurupla ayaküstü sohbet etmektedir.

O esnada avukatın ilk okulda bir yıl aynı sınıfta okuduğu, daha sonra ilkokulu 8 yılda, köy yerinde hatır gönülle bitirmiş, etrafta saflığı ile bilinen hatta biraz da dalga geçilen birisi de vardır. İktidar partisinden yanadır ve kendi aklınca oradaki yetkililere ve partilerine övgüler düzmektedir.

Hal böyle olunca ister istemez konu siyasetten açılmıştır. İktidar partisine mensup olan arkadaşlarla avukat arasında hoşgörü ve espri kuralları çerçevesinde oldukça keyifli ama iktidar partili arkadaşlar için içeriği itibariyle pek keyifli olmayan bir sohbet sürmektedir.

Avukat, iktidarın icraatlarını, gerçekte olup bitenleri, eleştirel, iğneleyici söz ve esprilerle ortaya koymaktadır. Dile getirdikleri ülke gündeminde konuşulan popüler konular olduğu için, iktidar yanlısı dostlar bu konulara açıklama getirecek veya savunma kabul edilebilecek sözler söylemek yerine suskun kalınca;

İlkokulu 8 yılda hatır gönül bitiren ve çevrede de bir hayli saf olarak bilinen o kıymetli, ilim irfan sahibi arkadaş bakmış ki, yetkililer cevap vermiyor. Cevap verme görevini kendiliğinden üstlenerek; çocukluk arkadaşı avukata kendince birtakım cevaplar vermiş ve sonunda da demiş ki, “Sen bu kafayla mı şehirde avukatlık yapıyorsun?”

Bu söylemi ayaküstü sohbette bulunan herkesin bir hayli gülmesine neden olmuş.

Sohbetin dağılmasından sonra iktidar mensubu arkadaşlar arasında bulunan ve avukatın yakını olan birisi avukatın koluna girmiş ve demiş ki;

Bak akrabam, boşuna nefes tüketme. Sen ne anlatırsan anlat bizim güvencemiz,çoğunluğu bu yaklaşımda olan seçmenlerdir. Siz bunlara anlatıp ikna edemezsiniz…

Av. Raif KANDEMİR.