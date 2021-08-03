Bahtsız fırıncı ucuz ekmeği bile satamadı

Elindeki unu, mayayı paraya çevirip çalışanlarının maaşlarını ödemek isteyen Karamürselli fırıncı, ürünlerine indirim yaptı. 230 gram ekmeği 1,5 liraya, 280 gram tam buğdayı 4 liradan 3 liraya ve 280 gram köy ekmeğini 4 liradan 3 liraya indirdi. Hayali, elindeki malı paraya çevirip toptancının ücretini ödemek, personelin maaşını ödemekti.

Önce pandemi etkileri ardından fırınının önündeki yol çalışması yüzünden işlerinin düştüğünü söyleyen Karamürsel Atatürk Caddesi üzerindeki Bereket Fırını’nın sahibi Mustafa Usta, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için böyle bir yol seçmiş. Bu yol işe yaramayınca işçilerine izin vererek, fırını tek başına döndürmeye başlamış.

Bir haftadır ucuz ekmek satarak sürümden kazanmak isteyen fırıncı, şu an zararına satış yapıyor. Ucuz ekmek formülü ise işe yaramamış. Sadece aynı müşterilere ekmek satmaya devam ediyormuş.

Fırıncı, “Her gün 2 kasa ekmek artıyor. Kalan ekmekleri çocuk yurduna, yardım derneklerine gönderiyorum; onlar da yeter artık diyor, almıyor. Zarar ettiğimi bile bile ucuz ekmek satıyorum ama umduğum gibi olmadı, pişmanım. Bakalım nereye kadar bunu sürdüreceğim, bilemiyorum” diyor.

Fırıncının piyasayla olan savaşını sizlere anlatmak istedim. Kendisine sabır ve başarılar dilerim.

Nuriye Köksal’dan örnek alınacak davranış

Onlarca ilde aynı dönemde çıkan orman yangınlarını hep birlikte üzülerek izliyoruz. Günlerdir devam eden yangınlar, ağaçlarımızı ve bu ormanın sahibi hayvanlarımızı telef ediyor.

Kimi uzaktan olan biteni izlerken kimi de elinden gelen desteği vermeye çalışıyor. Destek verenlerden biri de Emlakçı Nuriye Köksal. Ocean Site Yönetimi ve Ocean Gayrimenkul’ün sahibi olan Nuriye Hanım, “Birlikten kuvvet doğar” diyerek, “Ocean Gayrimenkul olarak yaptığımız her satış için 5 fidan bağışı yapacağımız kampanyamıza 41 bağış yaparak başlamış bulunmaktayız” diyor. Köksal, meslektaşlarına da bir çağrıda bulunarak “Birlikten kuvvet doğar. Kocaelili emlakçılarımızı da fidan bağışı kampanyamıza davet ediyoruz” dedi.

KSO’da önemli toplantı

Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde ve Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz'un da katılımıyla “Kocaeli Dış Ticaret Verileri” hakkında bir basın toplantısı gerçekleştirilecek. Düzenlenecek olan basın toplantısına Sanayi İl Müdürü İlhan Aydın, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ile Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak katılacak. Basın toplantısının başlama saati 09.00 olarak belirlendi.

Otomobil satışları yüzde 45 düşmüş

Temmuz ayında otomobil satışlarında gerileme yaşandı. Kurban Bayramı tatilinin araya girmesi nedeniyle işlem yapılamamasından dolayı satışlar düşük seyretti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-temmuz dönemi ve temmuz ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocak-temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları, yüzde 27 yükselişle 346 bin 636 olurken hafif ticari araç satışları da yüzde 40,1 artarak 95 bin 914'e ulaştı.

TEMMUZ AYINDA OTOMOTİV SATIŞLARI AZALDI

Yalnızca bu temmuz ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 daralarak 47 bin 849 oldu. Temmuzda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azalışla 36 bin 311 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 35,8 azalarak 11 bin 538 olarak belirlendi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2, otomobil pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,8 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 23,2 küçüldü.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK HANGİ ARAÇLAR SATILIYOR?

İkinci elde en çok satılan araçlar 100 ila 150 bin bandında fiyatı olan araçlar. En çok satan ikinci el otomobillerin başında LPG’li araçlar ardından dizel araçlar geliyor. Vatandaş otomobil alırken değişen parçasının olmamasına dikkat ediyor. Boyasız araç arayanlar ise bütçelerini biraz daha artırmalı. Hem yüksek model hem donanımlı hem kazasız, düşük kilometreli araç hayali kuranlar ise bütçelerini hayli zorluyor. Tüm özelliklerini bünyesinde bulunduran en ucuz ikinci el otomobil 200 bin TL’den başlıyor. Model ve donanıma göre de bu fiyat yükseliyor.

İKİNCİ EL OTOMOBİL ALIRKEN OLMAZSA OLMAZ KURALLAR

Otomatik

İkinci el otomobil alırken dikkat etmeniz gereken birkaç kriter var. Alacağınız aracı bir gün satacağınızı düşünerek hareket etmelisiniz. Bu dönemde düz vites otomobiller en zor satılanlar kategorisine girdi. Alacağınız otomobilin otomatik vites olmasına özen gayret gösterin.

Düşük Motor

Turbo desteği olan düşük motorlu otomobiller, araç vergi yükünüzü yarı yarıya indirecektir. Bunun yansıra sise yakıt tasarrufu da sağlayan düşük motor seçeneklerini, mutlaka gözden geçirin. Unutmayın, 1000 motor bir araç turbo desteğiyle 1600 motor bir araçtan daha iyi performans sağlayabilir.

Düşük Kilometre Önemli

İkinci el otomobil alırken dikkat edilecek bir diğer hususta araç kilometresinin düşük olması. Aracınızın düşük kilometreli olması, aracınızı satarken elinizi kuvvetlendirir. Ayrıca düşük kilometreli araçların arıza yapma riski de azdır.

Kazasız ve Mümkünse Boyasız

Alacağınız araçların kazasız olması, değişen parçalarının olmaması da önemli bir faktör. Özellikle önden kazalı veya boyalı araçların alınmasın çok tavsiye etmiyorum. Emsallerine göre daha ucuz olan hasar kayıtlı araçlar, ileride size sıkıntı yaşatabilir.

Dikkat

Aldığınız araç 80-90 binin üzerindeyse bir ekspere göstermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Daha yüksek fiyatlı araçlarımız içinde kapsamlı ve güvenilir eksperlerle çalışmanızı tavsiye ederim.

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