“Devlet Baba”ya ne oldu?

“Devlet Baba” ifadesi milletimizin devlete olan bakışını gösteren önemli bir metafordur.

Buna göre devlet baba gibidir.

Nasıl ki evin babası ailesini korur, kollar ve geleceğini teminat altına almaya çalışır, devletten de milletin beklediği genel olarak budur. Karşılığında milletimiz de devleti ailenin babası gibi görür ve ona güvenir, arkasını yaslar, aynı zamanda saygı gösterir.

En azından bu metaforun böyle bir tabloya işaret ettiği düşünülebilir.

Kimi zaman bu metafor bazı aydınlarca eleştiriye de tâbi tutulmaktadır. Milletin vatandaşlık bilincinin gelişmesi önünde bir engel olarak değerlendirilir. Çünkü “baba” olarak görülene duyulan saygı ve korkunun niteliğinin, gerektiğinde hesap sorma tepkisini zayıflattığı, bunun da vatandaşlık bilincini körelttiği düşünülmektedir.

Her iki görüşün de hayatta karşılığı olduğu söylenebilir.

Fakat metafor üzerinden gidecek olursak, milletimizin vatandaşlık bilincinin gelişme seyrini etkileyen çeşitli sosyolojik ve tarihsel nedenler söz konusu olmakla beraber, son günlerde ülkemizde yaşanan afet ve felaketlerle ilgili yönetim düzeyinde yaşanan sıkıntıların, insanımızın devlete bakışını da etkilediği kanaatindeyim.

Zira söz konusu sıkıntılara binaen gelinen nokta itibariyle, vatandaşın, kendi göbeğini kendisinin kesmek durumunda kaldığını düşünmeye başladığını; olağanüstü durumla karşılaşıldığında, devletten gelmesi gereken yardımı beklemek yerine, artık ilk hamle olarak vatandaşın kendi arasında organize olmaya çalıştığını gözlemliyoruz.

Son zamanlarda devleti yönetenlerin yaşanan afet ve sıkıntıların çözümü için “vakit kaybetmeden” vatandaşları “maddi olarak” yardımlaşmaya “teşvik etmesi” de, bu durumu pekiştirmektedir kanaatindeyim.

Bu şekilde krizlerden çıkmaya çalışmak, milletin kenetlenmesine vesile olması açısından olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir ancak milletin devlete bakışı açısından ileride sıkıntılı bir durum yaratacağı endişesini de taşımaktayım.

Bu sıkıntılı durum, devlete karşı güven ve aidiyet hissinin zayıflaması olarak tanımlanabilir.

Ve bu durum ülke geleceği açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Zira milletin devamlılığını sağlayan devlettir ve bir milletin devlete olan güveninin sarsılması, devletin ve dolayısıyla milletin dağılmasına sebebiyet verebilir.

Dolayısıyla devlete güven duymak ve duyulan güvenin sarsılmadan devam etmesi önemlidir, gereklidir.

Peki, güven nasıl tesis edilir?

Güvenin tesis edilmesi şeffaf bir yönetimden geçer. Millet tarafından şeffaflığın talep edilmesine yönelik iradenin ortaya konulmasını ise vatandaş olma bilinci sağlar. Bu bilincin ilk aşaması da hesap sormaktır. Hesap soran bir milletin varlığı, devleti yönetenlerin, özellikle yaptıkları ihmal ve yanlışlar neticesinde, kendilerine çeki düzen vermelerini beraberinde getirir.

Nitekim buna “kamuoyu oluşturmak” denir.

Kamuoyu oluşturan bir millet devleti yönetenleri ciddiyete sevk eder. Ciddiyet devlette düzeni sağlar, düzen ise güveni tazeler. Güven duyulan devlet yönetimi milletin devamlılığının en önemli teminatlarından biridir.

Demem o ki: Devlet Baba’ya ne oldu?