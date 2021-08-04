Cereme ödemek!...

“Cereme” sözcüğünün anlamı;

“Başkalarınca verilen ya da kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödemek.”

Ülkemizin içine sokulduğu “SIĞINMACI” sorunu, bu ülkeye ve ulusa yüklenen bir ceremedir!

Önce, sığınmacılar açısından bakalım;

İnsanlar doğup büyüdükleri ülkeyi terk ederek bir başka ülkeye neden göçer?

· Ülke ekonomisi kötüdür, işsizlik ve geçim sorunları dayanılmaz bir hal almıştır.

· Ülkede uzun süren savaş ve terör olayları can ve varlık kaybına neden olmaktadır.

Suriyelileri düşünelim;

Neden Türkiye’ye kaçıp geldiler?

Ülkeleri üzerinde emperyalist çıkar hesapları olan güçlü ülkelerin adına hizmet eden TERÖRİST grupların çıkardıkları İÇ SAVAŞ yüzünden! Ne yazık ki Türkiye de bu “çıkar kavgasına” çok yönlü katkı verdi!

Ülkemize gelen milyonlarca Suriye vatandaşı ülkemizde “konuk” olmalıydı. Ama, bir kısmı “vatandaş” oldu, bir kısmı “iş sahibi” oldu. Ülkemizin birçok yerinde “kültürel fark” nedeniyle konuklarımızla vatandaşlarımız arasında çatışmalar çıktı. Suriyelilere yapılan yardımlar, verilen ayrıcalıklar, özellikle işsiz ve her türlü güvenceden yoksun vatandaşlarımıza acı verdi, tepkilerine neden oldu.

Öte yandan, Suriyeliler ekonomik yaşamda “UCUZ İŞGÜCÜ” olarak da kullanıldılar. “KÖLE DÜZENİ” değil mi bu?

Şimdi, Suriye’de sular büyük ölçüde duruldu.

Öylesine ki, Suriye vatandaşı olan konuklarımız, bayram tatiline gidip dönüyorlar!

O halde, ülkelerine kesin dönüş yapmaları gerekmez mi?

Bu yetmedi, şimdi de Afganistan’dan göçler başladı!

Neden?

Hala failleri meçhul “İKİZ KULELER” saldırısını bahane eden ABD’nin silahlı saldırısı ve fiili işgaline uğrayan, darmadağın edilen

Afganistan’da, ABD askeri güçleri çekiliyor.

Belli ki bir başka ülkede iş çıktı!

Afganistan, bir yandan işgali, diğer yandan da TALİBAN terörünü yaşıyor. Taliban, ülke ölçeğinde egemen olduğu toprakları hızla büyütüyor. Ülke, yeni bir kaos ve iç savaş koşullarına sürükleniyor. Yaklaşık 6.5 milyon Afganlının Türkiye’ye doğru yola çıktığı açıklanıyor! Öncüler geldiler ve yayılmaya başladılar.

Üstelik, bunların bir kısmı ABD emperyalizmi ile işbirliği yapan, yarın bizim ülkemizde kime nasıl hizmet edecekleri belli olmayan karanlık kişiler!

Böylesine yeni bir göç dalgası, ülke bütçesinden yeni kayıplar ve ülke vatandaşlarının İŞSİZLİK sorununun daha da büyümesi, YOKSULLUĞUN artması demek!

Suriye’den, Afganistan’dan ve diğer ülkelerden başka ülkelere sığınmaya çalışan, yollarda ve özellikle denizlerde telef olan, ucuz işgücü olarak yaşamaya çalışan bu insanlar, gittikleri ülkenin maddi ve manevi varlığını, toplumsal huzurunu da tehdit eden, 21. Yüzyılın YENİ KÖLELERİDİR!”

Bu köleliğin, bu günahın asıl nedeni ABD ve yandaş ülkelerin dayattıkları KÜRESEL SÖMÜRÜ düzenidir!

Petrol ve diğer değerli madenlere, SU KAYNAKLARINA zor yoluyla el koymak ve “Büyük İsrail Projesi”ni gerçekleştirmek için oynadıkları “Terör ve Savaş Oyunları”nın sonucudur!

Bunun farkına varamayan, “ULUSAL SAVUNMA” gücünü kullanamayan ülkemiz, bu büyük günahın CEREMESİ ile karşı karşıyadır!

Olayın temel nedeni ve “İNSANİ BOYUTU” budur!

Hani bir söz vardır; “Camiye lazım olan Kiliseye haramdır!”

Türkiye, bu emperyalist oyunu bozmalı, kendi vatandaşlarının insanca yaşama önceliği ve haklarını başkalarına savurmamalıdır!

Ötesi, büyük bir yalandır!...