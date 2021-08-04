Mülteci akınına bir son vermeliyiz

Savaş, çatışma ve şiddet olaylarının artmasına bağlı olarak göç eden ve sığınma arayan insan sayısı arttı. Ülkemiz de bu artıştan nasibini aldı. Özellikle Suriye’den gelen geçici sığınmacılar ülkemizin hemen her şehrine yerleşti. Ardından Afganlar…

Göçmen, mülteci ya da adı her neyse, ülkemize misafir olarak geldiler. Aslında biz misafir olarak bekliyorduk da onlar biraz daha ev sahibi konumuna geldiler.

Özellikle yevmiyeli işlerde genelde Suriyeliler ve Afganlar çalışıyor. Bu sayede Türkiye daha ucuz işçilikle tanıştı ve çok sevdi.

Neredeyse karın tokluğuna çalışan mültecilerin bir bölümü de iş adamı, esnaf oldu. Tabloya baktığımızda gelecekle ilgili ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı görüyoruz. Devletin destek olduğu bu mülteciler, önce hazır paraya alıştı. Kimi dilendi, kimi hırsızlık yaptı, kimi devletten aldığıyla yetindi. İleride bu para onlara yetmeyecek. Daha çok destek isteyecekler, sonra ana dillerini konuşmak isteyecekler, zengin olmak isteyecekler, siyasete girmek isteyecekler.

Alttan gelen nesil ise isyankar olacak. Bugün kaldırım kenarlarında uyuyan çocuklar, bu durumun sorumluluğunu bu ülkeye yükleyecek. Yaşıtı olan Türk çocuklarına özenecek. Kısa yoldan onların yaşadığı yaşamı sürmek isteyecekler.

Bu da çalışarak olmayacak tabi, illegalle olacak.

Meslek sahibi kaliteli mülteciler Avrupa’ya giderken, işi gücü olmayanlar Türkiye’de kaldı. Plaja nargile götürüp keyif yapan genç Suriyeliler, akıllara, “Gücü kuvveti yerinde olan bu Suriyelilerin kendi vatanlarına hayrı yokken, bizim vatanımıza ne katabilirler” sorusunu getiriyor.

Birde geneli genç ve erkek olan Afgan mülteciler var. Akın akın Türkiye’ye geliyorlar. Kaybedecek hiçbir şeyleri olmayan mülteciler, bundan 10 yıl sonra Türkiye’nin başına ne işler açacak, açıkçası çok merak ediyorum. Irkçı ya da faşist biri değilim. Ancak bir eve sığacak misafir sayısı da bellidir, kalacakları sürede. Sayıyı ve süreyi geçenler artık misafir değildir.

Geçici sığınmacılarla ilgili bir süre konulması gerekiyor. Bugün bu yoksullukla büyüyen çocuklar, büyüdüklerinde yoksulluğun tek sorumlusu olarak Türkiye’yi ve Türkleri görecekler…

Kandıra zabıtası orman orman geziyor

Ormanlık alanlara giriş yasağı ve mangal yasağının ardından Kandıra Belediyesi de alarma geçerek bölgelerinde bulunan mesire ve piknik alanlarını denetledi. Zabıta ekipleri ormanlık alanlarda mangal yapanları uyardı, yakılan mangalları söndürttü ve ormanlık alanların kullanımını sınırladı. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turanda bu durumu sosyal medyasından paylaşarak, “Zabıtamız ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, Kandıra genelinde ormanlık alanlarda ateş yakan vatandaşlarımıza uyarılarını sürdürüyor. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Lütfen orman yangınlarına dikkat. Sizin kısa süreli zevkiniz, milletin kabusu olmasın…” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Çevrimiçi Tercih Günleri başlıyor

Üniversite aday öğrencilerinin Kocaeli Üniversitesi akademik birimleri hakkında bilgi edinmelerine, tercihlerini sağlıklı ve doğru yapabilmelerine imkân sağlamak amacıyla düzenlenen Kocaeli Üniversitesi Çevrimiçi Tercih Günleri başlıyor. 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kocaeli Üniversitesi Çevrimiçi Tercih Günleri ile üniversite tercihlerini tamamlamaya hazırlanan öğrenciler, ilgi duydukları bölüm ve programların akademisyenleri ile birebir görüşme şansı bularak daha sağlıklı tercihlerde bulunabilmek adına bilgiler edinecek. Etkinliğe, 6 Ağustos 2021 Cuma günü resmi web sitesinden yayınlanacak olan linklerle katılım sağlanacak.

Altın düşünce kuyumcular hareketlendi

Birkaç gündür düşüş seyrine giren altın piyasası, kuyumcu esnafını da hareketlendirdi. Düğün dönemi olması nedeniyle belli bir yoğunluk yaşayan kuyumcular, altın piyasasının düşmesini fırsat bilen yatırımcıları da hareketlendirdi. Bu nedenle bu aralar kuyumcular altın bozmaktan çok altın satmaya yöneldiler. Talep artınca altın düşmeye devam mı eder yoksa yükselir mi? Onu da zaman gösterecek.

Araç içerisinde çakmak ve sprey tutmayın

Malum havalar ısındıkça ısındı. Güneş kendini sert bir şekilde hissettiriyor. Unutmayın ki araçlarınızın camları da birer mercek gibi aracın içerisine daha çok ışık girmesini ve ısınmasını sağlıyor. Bu da araç içerisindeki çakmak ve sprey türü maddelerin ısınmasına hatta patlamasına neden olabiliyor. Bu yüzden özellikle yaz aylarında çakmak, deodorant, torpido parlatıcı gibi sprey türü ürünleri araçlarınızda tutmayın.

Derince’de Kadın Emeği Merkezi açılıyor

Derince Belediyesi’nin KADEM ile birlikte gerçekleştireceği Taşköprü Kadın Emeği Merkezi’nin açılış töreni, 7 Ağustos Cumartesi günü saat 14:00’te yapılacak.

Gönül belediyeciliği çerçevesinde ilçe halkına söz verdiği 41 projeyi bir bir

hizmete sunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, köylerdeki projelere de özel önemveriyor. Yaptığı yatırımlarla köyleri merkezden ayırmayan Derince Belediye Başkanı ZekiAygün, bu bağlamda Çavuşlu Mahallesi’ne bağlı Çancılar Mevkii’nde bölge halkı için çokönemli olan bir projeyi hizmete sunuyor.

Başıboş köpek şikayetleri devam ediyor

Kartepe Akmeşe Köyü Ketenciler Mahallesi’nde bulunan başıboş köpekler çevreden geçenlerin korkulu rüyası oldu. Köpek beslenme alanlarının bulunduğu bölgede bulunan köpekler yoldan geçen bisiklet, motosiklet ve araçları kovalıyorlar. Yürüyerek buradan geçmenin imkansız olduğunu söyleyen vatandaşlar, köpeklerin maddi hasarlı kazalara neden olduğunu da belirtiyorlar. Köpeklere çarpmamak için manevra yapan birçok sürücü bu bölgede trafik kazasına karışmış. Bu güzergahı kullananlar ve bölge sakinleri sorunun çözülmesini istiyor.

KONUŞAN FOTOĞRAF