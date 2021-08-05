Makale Yazısı-05 Ağu 2021 - 20:00

Yangın tartışmasında püf nokta
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

Orman yangınları tartışmasında püf bir noktaya gelindi.

Ne zaman çıkacağı belli olmayan orman yangınları için uçak ve helikopter alınır mıymış?

Böyle söylüyor bazı “aklı evvel” uzmanlar.

Alınır…

Savaş uçağı, tank, tüfek almak için nasıl ki savaş çıkmasını beklemiyorsak, yangınla mücadele için gerekli uçak ve helikopterleri de “ yangın çıkmadan önce” almamız gerekir.

Almazsak, işte sonuç böyle olur.

Alırsın uçağını ve helikopterini, bir yıl beklersin yangın olmaz, iki yıl beklersin yangın çıkmaz, üçüncü yıl yine yangın görmezsin, ama bir gün bir yangın çıkar onca yıl beklemene değer, ormanlarını kurtarırsın.

Sen “nasıl olsa savaş çıkmıyor” diye, savaş uçağı, top, tüfek almayayım diyor musun?

Yine “sigorta yaptırma” konusu…

Evini- arabanı sigorta yaptırıyorsun, uzun süre o sigorta bir işe yaramıyor görünüyor, ama bir gün bir kaza yapıyorsun, bir yangınla karşılaşıyorsun hayatın kurtuluyor.

Bu,“yangın uçağı alıp hazır bekletmek” de böyle bir şey.

Sonra sen ıvıra zıvıra milyarlarca dolar harca, sıra hayati önemi olan yangın araç gerecine gelince gereğini yapma.

Olacak şey mi!

Hiçbir mazeret, iktidarın ayıbını örtemez.

Yok, yangın çok büyükmüş.

Tamam, büyük…

Yok, bu kadar yangın öngörülemezmiş.

Tamam, gerçekten öngörülemez…

Ama senin elinde “öngörülebilir” bir yangın için bile araç gereç yok ki!

En asgari sayıda bile yok.

Sen her şeyini hazır edersin, baktın yangın senin boyunu aşıyor, hiç yüksünmeden çevre ülkelerden destek istersin.

Yapılması gereken buydu.

Bakalım ne zaman bize yakışan şekilde hareket etmeye başlayacağız?

190 milyon lira neden kullanılmadı?

Yukarıdaki yazımı destekleyen bir haber…

Özeti şöyle:

*Orman Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı kurumsal bütçesi 4.2 milyar lira.

*Bu bütçeden orman yangınları için sadece 193 milyon lira ayrılmış.

*Geride bıraktığımız 6 ayda bu paranın da sadece yüzde 1.75’i, yani 3.4 milyon lirası kullanılmış. 190 milyon lira her nedense kullanılmamış.

*İşin garibi, Orman Genel Müdürlüğü bu yıl 26 helikopter alımı için sadece 1000 (bin) lira bütçe ayırmış. Komik bir para… Sanırım “iz ödenek”… Niyet belli olsun diye… Hangar için 40 milyon, yangında iletişim amaçlı kullanılan telsizler için de 10 milyon lira bütçe oluşturulmuş, ancak bu bütçeler de kullanılmamış.

Anlayacağınız…

Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl “hiç yangın çıkmayacakmış” gibi hareket etmiş.

Sonuçta yangın çıktı, hem de öyle bir çıktı ki, taa Bodrum’dan Osmaniye’ye kadar.

Tam 176 noktada…

Bir şey daha.

Binaları, siteleri, fabrikaları, işyerlerini “yangına karşı korumak için” yasa ve yönetmelikler vardır.

Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın…

Şu şu önlemleri alacaksın…

Yangın söndürme tüpün, köpük püskürtücün, şu şu aletlerin olacak…

Kontrollerde; kurallara uymuyorsan, gerekli araçları bulundurmuyorsan, cezayı yersin.

Hem de öyle böyle değil, cezalar çok ağır.

Eee, tamam da, yönettiği ülkeyi yangına karşı koruyamayan, bunun için gerekli önlemleri almayan iktidarın cezası ne olacak?

Yanıp kül olan ormanlarımıza ve köylerimize yazık değil mi?

Kaybolan canlar, vicdanları sızlatmıyor mu?

Bir felaket yaşıyoruz, bu felaketin suçlusu yok mu?

Suçlular belliyken, bu suçu da mı “suçsuzların” üzerine atacağız?

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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