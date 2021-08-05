Makale Yazısı-05 Ağu 2021 - 20:00

Mangal yakmak komple yasaklansın
Bülent Ekinci

Bülent Ekinci

Piknik deyince yada pazar günü deyince bizlerin aklına ilk gelen mangal oluyor. He çok iyi mangalcı olduğumuzdan değil tabii ki. Bu aslında bir keyif, becersek de beceremezsek de o mangalı yakarız.

Kimi zaman etleri yakarız kimi zaman az pişiririz. Ender de olsa kıvamını tutturduğumuzda olur.

Aslına bakarsanız mangalın yandığı piknikte kimse dinlenemez. Üzerimiz is kokar. Ayrıca o mangal sofrasının en lezzetli şeyi ortaya yapılan salatadır.

Ama her yıl söndürülemeyen mangallar yüzünden hektar hektar yangınlar çıkar.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, geçtiğimiz günlerde bir toplantıda, “Bana diyorlar ‘ben nerede mangal yapacağım’ 3 gün mangal yapmasan ne olacak? İnsanlar yanıyor bir tarafta” dedi.

Çok haklı, gerçekten çok haklı. Şart mı mangal yakmak, 3 gün değil hiç yakılmasa ne olur ki.

İlle de mangal isteriz deniyorsa, belediyeler kendi bölgelerinde mangal yapılabilecek alanları belirlesin. Belediyenin işleteceği dev mangallar kurulsun. Buradaki pişirme işini de uygun fiyata, mangal başındaki görevli yapsın. Hem ateş kontrol altında tutulsun hem aşırı duman olmasın hem de vatandaş mangalından uzak kalmasın.

İnsanlar sahillere inip yürüyüş yapmak istiyor yada şerefiye payını daha yüksek ödeyerek deniz manzaralı ev alıyor, ama denizin kıyısındaki mangal tutkunları yüzünden ne insanlar temiz hava alarak yürüyebiliyor ne de evinin balkonundan denizi seyredebiliyor.

Şaka maka bir yana da bu mangal sefasından artık vazgeçmenin zamanı geldi. Bu duruma ciddi bir önlem alınması gerekiyor. Vali Seddar Yavuz’un da dediği gibi “Mangal Yapmasanız ne olur?”

Sağlık çalışanlarından afet bölgesindeki meslektaşlarına destek

Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği, Marmaris'teki meslektaşlarına ulaştırılmak üzere ısıya ve ateşe mukavemetli eldiven gönderdi. Marmaris'te orman yangınlarının kontrolden çıkması haberlerine istinaden dernek yönetimi bu bölgede görev yapan sağlık çalışanlarını ateş ve ısıya mukavemetli eldiven, ayakkabı, çorap ve dumana karşı koruyucu maske gibi malzemelerin acil bir şekilde talep edildiği bilgisine ulaşan dernek,kısa sürede organize olarak ihtiyaç malzemelerini temin etti. Dernek Başkanı Adem Yaman ve ekibi toplanan kolileri bölgeye ulaştırdı.

Moğultay’dan belediyelere “En az beş ağaç” önerisi

Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay yaptığı paylaşımda belediyelere yeni yaptıkları binaların etrafına en az beş ağaç dikilmesini önerdi. Ülkemizde devam eden orman yangınları birçok vatandaşı derinden etkiledi. Ciğerlerimizin yok olmaya yaklaştığı şu günlerde Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay’dan ilginç bir öneri geldi.

Muhtar Moğultay yaptığı paylaşımda belediyelere seslenerek şu ifadeleri kullandı: “Şahsi fikrimi sizlerle paylaşmak istedim.

Türkiye'deki bütün belediyeler meclis kararı alsın, yeni yapılan bütün binaların çevresinde en az beş ağaç dikme zorunluluğu getirilsin.

O vakit bakın bütün ülke ‘Cennet Bahçesi’ olmayacak mı?”

Tişörtüyle örnek oldu

KartepeKöseköy’de yaşayan Sabahattin Altınkaya, vatandaşa örnek olmak için yaptırdığı tişörtle vatandaşları aşı olmaya davet etti. Özel yaptırdığı tişörtün ön yüzünde “Temizlik – Maske – Mesafe”, arka yüzüne ise “Aşımızı olalım olmayanları uyaralım” yazdırmış. Tişörtüyle birde fotoğraf çektiren Altınkaya, yaptığı paylaşımın altına, “Yetkililerin uyarılarına uyalım, şu yasaklardan hep birlikte kurtulup normal yaşamımıza tez zamanda dönelim” yazdı.

Bu çıkıntı tehlike yaratıyor

D-100 Karayolu’nun adliye binası hizasında bulunan bölgede yola taşan kaldırım, sürücüleri tehlikeye sokuyor. Sürücülerin yanılmasına neden olan çıkıntı, zaman zaman kazalara yol açıyor. Bu çıkıntının daha ciddi kazalara sebebiyet vermemesi için yolla aynı hizaya sokulması isteniyor.

Evin pis su giderleri bahçesine akıyor

İsmail Güneş isimli vatandaşımız İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Mevlâna Caddesi No:89 adresindeki evinin hemen arkasında 2009 açılan Lokman Kerim Sokak, yüzünden evinin giderlerinin yönü değişmiş. Vatandaş defalarca başta İzmit Belediyesi olmak üzere İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerine yazılı başvurularda bulunmuş. Rögarların bağlantılarının yapılmadığını söyleyen vatandaş sivrisinek ve kötü koku yüzünden mağdur olduklarını söylüyor. İsmail Bey, artık isyanın eşiğine gelmiş. Tahminimce bu iş öyle çok zor yapılacak ya da çok maliyetli bir iş değil. Umarız yetkililer bu durumu kısa sürede çözer.

KONUŞAN FOTOĞRAF

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Yazar Bülent Ekinci - Mesaj Gönder

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