Makale Yazısı-06 Ağu 2021 - 20:00

Daha, çok yanarız !..
Necdet Güler

Necdet Güler

Orman yangını diğerlerine benzemez. Öncelikle yayılabileceği alan geniştir. Ağaç türüne, rüzgarın yönü ve hızına, hava sıcaklığına ve nispi rutubete bağlı olarak gelişimi ve yayılımı çok farklı olur. Üstelik büyük kısmında, çıktığı yere ulaşmak genelde çok zordur ve bazen mümkün değildir. Bu ulaşım, örneğin Yarımca’da çıkan bir yangına İzmit’ten itfaiye araçlarının gitmesine benzemez. Standart dışı virajlar ve rampalar ile dolu, bir tarafı uçurum, daracık orman yollarından yangın yerine varmanın ne olduğunu sadece yaşayan bilir.

Hiç unutmayınız; egzoz borusunda koruyucu aksamı olmayan traktörden de orman yangını çıkar ama yurdumuzda olanların %90’ının nedeni insanlardır. Yani bilgisizliğin sonucu dikkatsizliktir.

Benim fakülte hayatım boyunca ve Orman Mühendisi olarak çalıştığım yıllarda orman yangınları ile mücadeleye büyük önem verilirdi. Hiç unutmam 1966 yazında Kazdağları Evciler’de staj yaparken bizim kaldığımız, Sedir ormanı içindeki binanın hemen yakınında yangın işçilerinin barakaları vardı. Onların tek görevi, o alanda çıkacak orman yangınına anında müdahale etmekti.

Yol Planlama Mühendisi olarak, 1974 yılında Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde çalışırken bana bir görev verildi: Elimde harita Bölge Müdürlündeki bütün yangın kulelerine çıktım. Her kulenin görüş alanı içinde kalan orman alanlarını haritaya işledim. Çünkü bölgenin bütün ormanlarının yangın kulelerinin görüş alanında olması gerekiyordu. Orman yangınları konusunda bu derece dikkatli çalışılıyordu.

Kuleler hem kendi aralarında hem de merkezle, telsiz ve bazı yerlerde kablolu telefon bağlantısı ile haberleşiyorlardı.

Yangın kulesindeki nöbetçi bir duman gördüğünde kendisine öğretildiği şekilde harita üzerinde o yerin kuzeyle açısını ölçer, yangın merkezine bildirirdi. Dumanı gören başka kulelerin bildirdiği açıların çatışma noktasından hareketle, yangının yeri hemen tespit edilir, oraya en yakın orman biriminden bilgi alınır ve yangın işçilerinin ulaşımı sağlanırdı.

Sonra bir şeyler oldu! Bu yangın tedbirleri adeta unutuldu… İnanılır gibi değil.

Düşünmeden edemiyorum; biz millet olarak “Bir şey olmaz abi!..” sınıfındayız. Orman yangınlarının çıkmasını yeterli düzeyde önleyemiyoruz, söndürmekte başarımız son derece düşük. Bari daha önce, çıkacak yangınların belli sınırlar içinde kalmasını sağlayacak tedbirleri alalım. Bunun için akla gelen, bilimsel ilk tedbir yangın tehlikesinin çok olduğu, özellikle iğne yapraklı ormanları şeritlerle bölmelere ayırmaktır. Bu şeritler, yangın tehlikesinin yüksek olduğu zaman diliminde esen hakim rüzgarlara dik yönde, genişliği ağaç türüne ve bulunduğu yere göre belirlenerek açılır. Bunlardan uygun görülenlerin yüzeyinin, ulaşımda da kullanılması için her zaman, yangını iletmeyecek şekilde tamamen çıplak olması sağlanır. Bu çalışmanın dışında kalan şeritler, oradaki iklim ve toprak şartlarına uyumlu, yanıcılığı düşük (genelde geniş yapraklı) ağaçlar ile ağaçlandırılıp yeşil şerit haline getirilir. Böylece hem ormanın monokültür (tek tür) oluşumu önlenir hem de çıkacak yangınlar bu şeritler sayesinde perdelenir ve yayılması sınırlanır. Bu bağlamda, ormanlardan üretim yapılırken yanıcılığı az ağaç türlerinin varlığını yeterli oranda korumasına dikkat edilir.

Ben bu tür yeşil şeridin ne kadar olumlu etkisi olduğunu 1978 yılında Kefken’de de gördüm. Hızlı Gelişen Orman Ağaçları adıyla yürütülen uluslararası proje nedeniyle yöredeki Kayın, Gürgen ve Kestane ağırlıklı ormanın büyük kısmı ortadan kaldırıp Fransa orjinli Sahilçamları ve ABD orijinli Radiata çamları ile geniş alanlarda ağaçlandırma yapılmıştı. Bir gün yangın çıktı ve yapay çam ormanının neredeyse tamamını ortadan kaldırdıktan sonra kesilmekten kurtulmuş geniş yapraklı orman zonuna dayanıp söndü.

Şimdi bu satırları okuyunca, yurdumuzda en azından Çam türleri ile ağaçlandırmalar yapılırken bu şeritlerin tesis edildiğini düşünüyorsunuz değil mi? Böyle olduğunu düşünmeye devam edin! Devam edin ki kendinizi teselli etmiş olursunuz!

Bu “bilimsel yapımız” ile orman yangınlarının zararını, olabilecek en düşük düzeye hiçbir zaman indiremeyiz.

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