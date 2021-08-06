Trafik kazalarında 6 ayda 945 kişi yaşamını yitirdi

En az Covid kadar tehlikeli. Her yıl binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve sakat kaldığı trafik kazaları, aileleri yok ediyor. Uykusuzluk, dalgınlık, arızalı araçlar ve kritik güzergahlar nedeniyle yaşanan kazalar, günümüzün illeti Covid kadar tehlikeli ve öldürücü.

2021 yılının ilk 6 aylık diliminde, 172 bin 74 trafik kazası meydana geldi. Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında 945 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 104 bin 567 kişi ise yaralandı. 2021 yılının geneline bakıldığında kazaların en çok yandan çarpma şeklinde olduğu görülürken, 76 bin 289 kaza sürücü hatasından kaynaklandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarına bakıldığında ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere 2021 yılının ilk 6 ayında toplam 8 milyon 417 bin 418 ceza kesildiği saptandı. Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2021 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 8 bin 798 haber yansıdığı tespit edildi. 2021 yılının başından bugüne kadar yapılan haber incelemesinde trafik kazalarının en çok yerel yayınlarda yer aldığı görülürken, online mecrada çıkan haber sayısının 20 binden fazla olduğu kaydedildi.

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Tahir Başkan közde kahvenin hatrını paylaştı

Gebze bölgesinde ziyaretler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Duraklı Köyü’ne gittiğinde buranın meşhur kahvecisi Mehmet Arabacı’yı da ziyaret etmiş. Arabacı’nın közde kahvesini içen Büyükakın, kahveyi o kadar çok beğenmişi ki, bu beğenisini şu övgü dolu sözlerle sosyal medyasında paylaştı, “Yolunuz Gebze Duraklı Köyü'ne düşerse Mehmet Arabacı'nın kahvesini için derim. Asmanın gölgesinde, Mehmet Amca’nın babasından el alıp 55 yıldır közde pişirdiği kahvenin keyfini çıkarabilirsiniz.”

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Alper Gültekin’in mutluluğu

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Travmatoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doçent Dr. Alper Gültekin, Azerbaycan’dan tedavi için ülkemize gelen ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatını olan Shafiga’yı sağlığına kavuşturdu. Doçent Dr. Alper Gültekin de Shafiga’yı sağlıklı ve mutlu bir şekilde memleketine uğurlamanın mutluluğunu yaşadı. Alper Hocam, biz de sizlerin mutluluğunuza katılıyor ve tebrik ediyoruz.

Mehmet Akif Yılmaz ve

Yaşar Çakmak aynı takımda

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, geleneksel olarak yapılan Altın Kiraz Dostluk Turnuvası’nda forma giydi. Yapılan gösteri maçında forma giyen Yılmaz ve Çakmak, aynı takımda yer aldı. Bu arada her iki siyasetçimizin futbolla barışık olduklarını sergiledikleri performansla gördük.

İzmit Belediyesi, öğretmen alımını sınavla yaptı

İzmit Belediyesinin, Yeşilova’da yeni eğitim döneminde faaliyete açmayı planladığı Çınar Çocuk Evi’nde istihdam edilecek okul öncesi öğretmenleri üniversite, sendika ve danışmanlık firmasının hazırladığı soruların yöneltildiği yazılı sınavda ter döktü. İzmit Belediyesi, kısa süre sonra açılışını yapacağı Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde görev yapacak olan okul öncesi öğretmenlerini belirlemek için ilk değerlendirmeyi yazılı mülakatlara göre yapacak. Liyakat esasına göre personel istihdam eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet okul öncesi öğretmenlerini de iki aşamalı elemelerden sonra seçerek işe alacak.

Arda Suar evleniyor

Gazetemiz köşe yazarlarından MARDUK Dijital’in kurucularından Dr. Arda Suar İstanbul ve Brüksel Barolarına ve Londra Tahkimi’ne kayıtlı Av. Dr. Bihter Esin Yücel ile yaşamını birleştiriyor. Suar ile Yücel’in nikah törenleri 9 Eylül Perşembe günü İstanbul Fatih’te bulunan Armada Otel Teras’ta yapılacak.

Buğday tohumu başvurusu

10 Ağustos’a kadar devam edecek

İzmit Belediyesi ve İzmit Ziraat Odası ortaklığında yürütülen Yerel Buğday Deneme Projesi kapsamında hasadı gerçekleştirilen 'Nusrat' cinsi buğday tohumu desteği almak isteyen çiftçiler için başvuruların, 10 Ağustos'a kadar devam edeceği açıklandı.

Karamürsel sahilleri tatil yörelerini aratmıyor

Karamürsel ilçemizde bulunan sahiller, Akdeniz ve Ege’nin tatil yörelerini aratmıyor. Halıdere, Ulaşlı, Ereğli ve Karamürsel sahillerindeki yoğunluk plajlara renk katıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde, bahsettiğim plajlar daha da kalabalıklaştı. Marmara’da denize girebilmenin tadını çıkaran karşı kıyımız, temiz olan bu bölgenin avantajını serinleyerek yaşıyor.