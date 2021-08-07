İzmit’in kızı, Türkiye’nin annesi Meral Akşener’den en anlamlı kutlama

Siyasettir bu…

Her platformun iyi kullanılması, geçerli bir projeniz de varsa, bunun iyi anlatılması için medya, yüreklere giren en önemli kapıdır…

Medya şu anda Tokyo’ya odaklandı…

Yangınlarla yanan moralleri yeniden hayata döndürmek için madalyaların mutluluğunu kullanıyor…

Şu anda da boksörlerimizin başarısını yazıyor…

Tokyo’da adaşlar Buse Naz ve Busenaz’ın başarısı hepimizi gururlandırdı...

Anadolu kadınının neler yapabileceğini gösterdi… İyi Parti’nin Gündoğdulu kadın lideri Meral Akşener hoca da, kutlamalar içerisinde en yakışanının yaptı…

Hemcinslerine tam destek verdi…

Kocaeli merkezli Parti imajının her geçen gün daha da güçlendiği İYİ Parti adına Meral hanım ime dünkü Yeniçağ’da yayınlanan haber şöyle…

“İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.

Akşener, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Tokyo 2020'de üstün bir başarı sergileyerek;

Altın madalya kazanan #BusenazSürmeneli'yi ve gümüş madalyanın sahibi Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum.

Başarılarınız daim olsun..."