Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle daldırma ile yetişen süs bitkileri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Kartopu - Buruşuk Yapraklı: Soğuk iklimlerde yetişebilen dayanıklı bir nebattır. Yaprakları büyük, koyu yeşil ve buruşuktur. Meyveleri ilk zamanlar yeşil, daha sonra kırmızılaşır ve olgunlaşmaya yakın siyah bir renk alır.

Kartopu - Kokulu Çiçekli: Mart Ayında pembemsi beyaz çiçekler açar ve hoş bir kokusu vardır.

Kartopu - Parlak Yapraklı: Yaprakları çok güzel, koyu yeşil ve parlaktır. Grup ve çit yapmaya elverişlidir, derin ve serin toprakları sever.

Akçaağaç - Yanar: Çok zengin, canlı görünüşlü ve süsleyicidir. Yaprakları zarif ve yeşil renktedir. Sonbahar’ da bronz bir renk alır.

Akçaağaç - Yanar (Kırmızı Yapraklı): Zarif ve sevimli bir ağaççıktır. Yaprakları kan kırmızısı rengindedir, tek ve grup olarak dikilir.

Manolya (Büyük Çiçekli) - Yaprağını Dökmeyen: Yaprakları, büyük ve parlak yeşildir. Çiçekleri zarif, gösterişli ağaçlar arasında güzel bir manzarası vardır.

Manolya (Pembemsi Beyaz Çiçekli) - Yaprağını Döken: Nisan Ayında çiçek açar, rengi beyaz ve üzerinde pembemsi çizgiler vardır.

Manolya (Mor Çiçekli) - Yaprağını Döken: Dıştan erguvani, içten beyaz, büyük çiçekli bir manolya çeşididir. Nisan Ayında çiçek açar.

Manolya (Yıldız Çiçekli) - Yaprağını Döken: Nisan Ayında yıldız şeklinde, saf ve beyaz renkte, kokulu çiçek açar. Çok kıymetli bir manolya çeşididir.

Çoban Püskülü - Alacalı Yapraklı: Yaprakları parlak ve kenarları kırmızımtırak sarı renktedir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…