Saygıdeğer Okuyucularım;
Bu yazımda sizlerle daldırma ile yetişen süs bitkileri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.
Kartopu - Buruşuk Yapraklı: Soğuk iklimlerde yetişebilen dayanıklı bir nebattır. Yaprakları büyük, koyu yeşil ve buruşuktur. Meyveleri ilk zamanlar yeşil, daha sonra kırmızılaşır ve olgunlaşmaya yakın siyah bir renk alır.
Kartopu - Kokulu Çiçekli: Mart Ayında pembemsi beyaz çiçekler açar ve hoş bir kokusu vardır.
Kartopu - Parlak Yapraklı: Yaprakları çok güzel, koyu yeşil ve parlaktır. Grup ve çit yapmaya elverişlidir, derin ve serin toprakları sever.
Akçaağaç - Yanar: Çok zengin, canlı görünüşlü ve süsleyicidir. Yaprakları zarif ve yeşil renktedir. Sonbahar’ da bronz bir renk alır.
Akçaağaç - Yanar (Kırmızı Yapraklı): Zarif ve sevimli bir ağaççıktır. Yaprakları kan kırmızısı rengindedir, tek ve grup olarak dikilir.
Manolya (Büyük Çiçekli) - Yaprağını Dökmeyen: Yaprakları, büyük ve parlak yeşildir. Çiçekleri zarif, gösterişli ağaçlar arasında güzel bir manzarası vardır.
Manolya (Pembemsi Beyaz Çiçekli) - Yaprağını Döken: Nisan Ayında çiçek açar, rengi beyaz ve üzerinde pembemsi çizgiler vardır.
Manolya (Mor Çiçekli) - Yaprağını Döken: Dıştan erguvani, içten beyaz, büyük çiçekli bir manolya çeşididir. Nisan Ayında çiçek açar.
Manolya (Yıldız Çiçekli) - Yaprağını Döken: Nisan Ayında yıldız şeklinde, saf ve beyaz renkte, kokulu çiçek açar. Çok kıymetli bir manolya çeşididir.
Çoban Püskülü - Alacalı Yapraklı: Yaprakları parlak ve kenarları kırmızımtırak sarı renktedir.
Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.