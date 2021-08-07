KIent konseyinin tarihi projesi ve vizyonu

Kent Konseyi yıllardır çalışmalarımızı yakinen bilen önemli bir Sivil Toplum Örgütüdür.

Başkan Ali Korkmaz ve ekibi anlamlı, önemli ve de vizyonu olan büyük bir ciddi projeyi harekete geçirmenin kararlılığı içindedir. Toplumumuz için hayata geçirilecek bu projelerin getirisinin büyük olacağını umuyor, başarılar diliyoruz.

Geçen hafta Kent Konseyi Proje Koordinatörü Nebi Karakoyun bey şu mesajı iletmişlerdi.

Bilal bey ben Kocaeli Kent Konseyinde proje koordinatörü olarak komisyonlardan sorumlu Nebi Karakoyun. Konseyimize bağlı 19 ayrı çalışma Komisyonumuz var. Bunlardan bir tanesi de Türk dünyası ve akraba Toplulukları çalışma Komisyonu. Bu komisyonun başkanlığı ve oluşturulacak komisyon üyelerinin belirlenmesi konusunda sayın başkanımız Ali korkmaz bey sizin adınızı önerdiler. Söz konusu komisyonda birlikte faydalı işler yapabileceğimiz komisyon üyelerinin belirlenmesi ve çalışmalarımızın planlanması için tedavinizin ardından sağlığınıza kavuşur kavuşmaz sizi misafir etmek isteriz. Tekrar geçmiş olsun bir an önce sağlıklı bir şekilde aramızda görmek dileğiyle.

Nebi bey perşembe günü Haydar Aliyev Kültür Evimiz de bizi ziyaret ettiler.

İlk defa karşılaştığımız Nebi bey ile samimi, önemli ve de faydalı bir tanışma ve görüşme yaptık.

Detayını önümüzdeki hafta bir araya gelince kesinleştireceğimiz teklif edilen projede şimdiden ana hatlarda mutabık durumdayız.

Benden Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Çalışma Komisyonunu kurmamı ve faaliyete geçirmem istenmektedir.

Yıllardır bu konuda önemli ve başarılı çalışmalar yaptığımı bildiklerini ve takdir ettiklerini dile getirerek birlikte başarılı projeleri hayata geçirmenizi diliyor ve bekliyoruz temennisinde bulundular.

Kendilerine benim hakkımdaki güzel duygu, düşünceleri ile ziyaretleri için kurumumuz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum.

Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Çalışma Komisyonuna Türkiye, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve birçok ülkeyi kapsayacak konularında bilgi ve emek sahibi, araştırmacı zamanını ayıracak vizyon ve misyon sahibi kişileri bir araya getirerek kalıcı bir Çalışma Komisyonu oluşturmak amacında ve kararındayız. Bu projenin milletimize ve Türk Dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

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