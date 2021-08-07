Yeni bakan kararlı “Okulları kapalı tutma lüksümüz yok”

Kabine oluşurken Milli Eğitim Bakanlığı görevi verilen Ziya Selçuk, belki de “Öğretmen atamaları, ek derslikler, yeni okul binaları yapar gül gibi bir dönem geçiririz” diye düşünüyordu. Ama Covid-19 pandemisi, onu da çok etkiledi.

Salgın nedeniyle okullara ara verildi, ardından uzaktan eğitim paradoksu türedi. Kimi veli pandemide çocuğunu okula göndermek istemedi kimi ise çocuğum eğitimden geri kalıyor diyerek okulların açılmasını istedi.

Çocukları okula giden birçok aile okul yıllarına geri döndü. Online derslere çocuklarıyla katıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, yapılabilecek en zor görevler haline geldi.

Ben buradan bir kez daha artısıyla eksisiyle bu her iki bakanlığın çalışanlarını ve bakanlarını kutlamak istiyorum.

Bu dönem, bu bakanlıkların tarihinin en zor dönemiydi.

Bu zorluğa ve sorumluluğa katlanamayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden affını istedi.

Hiç yadırgamadım…

Ben de olsam üç günlük dünyada bu stresi yaşamak ve bu vebali almaktansa bakanlıktan ayrılmayı tercih ederdim.

YENİ DÖNEM

Ziya Selçuk’un görevini Mahmut Özer’e teslim etmesinin ardından yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaparak yüreklere su serpti.

Okulların artık kapanmayacağını vurguladı.

İşte Bakan Mahmut Özer’in o açıklaması;

Eylül ayında okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Bakan Özer, "Pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için sayın bakanımızın çok değerli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Son söz olarak artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur."

Ümit ederim, bu dönem bir önceki dönemin telafisi niteliğinde geçer ve uzaktan eğitime yeniden geçilmez.

Karamürsel sahilleri tatil yörelerini aratmıyor

Karamürsel ilçemizde bulunan sahiller, Akdeniz ve Ege’nin tatil yörelerini aratmıyor. Halıdere, Ulaşlı, Ereğli ve Karamürsel sahillerindeki yoğunluk plajlara renk katıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde, bahsettiğim plajlar daha da kalabalıklaştı. Marmara’da denize girebilmenin tadını çıkaran karşı kıyımız, temiz olan bu bölgenin avantajını serinleyerek yaşıyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı’ndan Füsun Hoca’ya çiçek

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız bilindiği gibi yaşamını Kıbrıs’ta sürdürüyor. İlimizde olduğu gibi Kıbrıs’ta da önemi çalışmalarda yer alan Füsun Hoca, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da Prof. Dr. Füsun Yıldız’a çiçek göndererek onun yeni yaşını kutladı. Yeni yaşı dolayısıyla çiçeğini alan Füsun Hoca, mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

Davulcunun ilgi çeken tabelası

Körfez Yarımca bölgesinde elektrik direklerine taktığı el yapımı, davul şeklindeki tabelalar hayli ilgili çekiyor. Üzerine yöresel davul ve zurna yazan müzisyenlere bir katkı da ben sunmak istiyorum ve buradan telefonlarını yayınlamak istiyorum. Düğün ve organizasyonlarda davul ve zurna tutmak isteyenler, siz de bu numarayı telefonunuza kaydedin: 05355661026

TOBB’dan örnek davranış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yanan ormanların yenilenmesi için üye sayısı kadar fidan bağışı yapacağını açıkladı. TOBB’un paylaşımında kampanya şu şekilde duyuruldu;

“HER ÜYEMİZ İÇİN BİR FİDAN

Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak

Daha yeşil bir Türkiye için

TOBB, 365 Odamız ve Borsamız, 64 Sektör Meclisimiz, 81 ildeki Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız olarak

1.5 milyon üyemiz adına

1.5 milyon fidan bağışında bulunuyoruz”

Özler Et Pazarı, sanatsal

konseptiyle yeniden açılıyor

Kentimizin en eski kasaplarından biri olan 48 yıllık Özler Et Pazarı tadilata girince, bir anda ‘Kapandı mı?’ soruları kente yayıldı. Hayli geniş bir müşteri portföyü olan müessese, yenilenen mekanıyla hizmete devam edecek. Ayrıca dükkan içerisinde bir de sanatsal faaliyet gerçekleştirilecek bir galeri bölümü olacak ve farklı bir konsept oluşacak. Rahmetli Kemal Öz ve halen genel sorumluluğu üstlenen Nurettin Öz’ün yükselttiği markası, amcasıyla aynı adı taşıyan Kemal Öz (Nurettin Öz’ün oğlu) ile yeni bir sayfa açacak. İzmit Akça Camii karşısındaki mekân, yine aynı yerinde hizmete devam edecek. Hedef ise, 100 yılı aşmak olarak belirlendi.