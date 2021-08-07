Türk Silahlı Kuvvetleri, “afet” işlerine artık bakmayacak mı?

Deprem oldu, Mehmetçik ortada yok.

Sel geldi, Mehmetçik ortada yok.

Ormanlarımız yanıyor, Mehmetçik yine ortada yok.

Azerbaycan’dan asker geldi, yangın söndürme çalışmalarına katıldı, Mehmetçik’i göremedik.

Ankara bu konuda bir açıklama yapmadı, ama Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “doğal afetlerde” neden görev almadığı belli.

Askeri kışlaya tıktılar, sivil halkın sorunlarına müdahale ettirmiyorlar.

Deprem, sel ve yangın gibi afetlerde dahi sivil halkın içine sokmuyorlar.

Asker kışlasında oturacak, gerektiğinde cephede savaşacak.

Anlayışları bu.

Diğer ülkelerde durum nasıl?

Dünyanın en güçlü ülkeleri ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa dahil hemen hemen her ülkede; ordu, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde görev başındadır.

Çünkü ordu, “olağanüstü durumlar için” eğitilmiştir, olağanüstü durumlarda sorunların nasıl çözüleceğini, nasıl sonuca gidileceğini çok iyi bilir.

Savaş, dünyanın “en olağanüstü” olayıdır, savaşan ve savaşı organize eden ordu, deprem, sel ve yangın gibi afetlerde de başarıyla çalışır.

Belli yaşın üstündekiler bilir…

Her depremde biz askerimizi deprem bölgesinde görürdük.

Yine her selde, her orman yangınında…

Ama bir süredir ne yazık ki “asker paranoyaklığı” yaşıyoruz.

Dediğim gibi, kışlasına hapsettik, afet dahil hiçbir işe karıştırmıyoruz.

Afet ne kadar büyük olursa olsun, yine de orduyu yardıma çağırmıyoruz.

Eski bir askerin görüşü

Dr. Naim Babüroğlu…

Emekli tuğgeneral…

Strateji uzmanı…

Halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim üyesi…

Geçenlerde SÖZCÜ’de Ruhat Mengi’nin Naim Babüroğlu ile yaptığı röportaj yayınlandı.

Babüroğlu, son günlerde yaşadığımız orman yangınlarını, yapılan hataları ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin afetlerdeki konumunu çok güzel anlatıyor.

Bazı görüşlerini sizlerle paylaşmak istedim.

Ordu, neden yok?

Uçak, neden yok?

Devlet, nerede?

Neden yalnızız?

Naim Babüroğlu, bakın bu sorulara satırbaşlarıyla nasıl cevap veriyor:

*ABD’den Rusya’ya, NATO’dan Eski Doğu Paktı ülkelerine, hatta hiçbir pakta üye olmayan İsviçre gibi ülkelere kadar bütün ülkelerin orduları, o ülkede bir doğal afet, sel, yangın, deprem olduğu zaman görev alırlar ve bu görev önceden belirlenmiştir.

*Türkiye’de de her ilin en kıdemli mülki amiri olan vali bütün ilgililerle (garnizon komutanı, jandarma komutanı gibi) toplantılar yapar ve acil durumlarda ne yapılacağı kararlaştırılır. Örneğin şu anki yangınlarda yangın olan illerin valileri o ilde mevcut askeri birlikten yardım talebinde bulunur. Bu yardımın nasıl sağlanacağı önceden Doğal Afet Planı’nda yer alır.

*Bu, Türk Silahlı Kuvvetleri kurulduğundan beri devam eden bir sistemdir. Mesela her kışlada bir ‘yangın söndürme birliği’ vardır ve bu birlik her türlü malzemeye sahiptir. Acil durumlarda garnizon komutanı birlikleri hemen sevk eder. Olaya yakın olan bir ilde birlik yoksa, hemen diğer ilden takviye gelir.

*Bu milli felaket yangınında ise Türk Silahlı Kuvvetleri’ni göremedik. Oysa Azerbaycan’dan gelen askerler yangın bölgesine gittiler. Yangının üzerinden 8-9 gün geçmiş, “TSK, ilk günden başlayarak bu büyük felakette Afet Planı’nı neden işletmedi?” sorusu önemlidir, cevabını bilmiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri, aynı zamanda afet durumlarında sahra hastaneleri açar. Sahra hastanelerinin de açılması lazımdı.

*Bu yangında jandarmanın yer aldığını gördük, ama jandarma TSK’ya değil İçişleri Bakanlığı’na bağlı.

*Daha önce var olan ve TSK’yı kapsayan Doğal Afet Planı iptal mı edildi, yoksa TSK birlikleri mi Afet Planı’ndan çıkarıldı, belli değil. Çıkarılmışsa, neden? Yangınlar, seller, depremler giderek artıyor. Aynı zamanda terör tehlikesi var. Bir kundaklama olsa vali birliklerden yardım talebinde bulunur. Şimdi ihtiyaç yok mu, bütün valiler bu planı kaldırdı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri afetlerde ve tehlikelerde mutlaka görev almalıdır.

*Yangınla mücadele bir savaştır. Buna cephanesiz başlanmaz. Mesela iklim değişikliğiyle yangın artacaksa, Türkiye de komşuları gibi yangına hazırlıklı olmalıdır. Yüzölçümü Türkiye’den 6 kat daha küçük olan Yunanistan’da 30-40 yangın söndürme uçağı var. 200’e yakın yerde yangın çıktıktan sonra oradan buradan uçak kiralayarak yangın söndürülemez.

*Başka ülkelerden yangın uçağı istemeyi gurur vesilesi gibi algılayan vatandaşlarımız var. Siz ülke olarak hazır olursunuz, imkânınız yetmezse elbette komşu ülkelerden yardım istersiniz. Her ülke yardım isteyebilir. Hiçbir ülke, milli felakette “Niye yardım istedi, niye yardım gönderiyoruz?” diye sorgulanmaz.