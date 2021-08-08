Ahh Dünya aaaah, sen de  Haldun’a yanlış yaptın !

KARATE OLİMPİYATLARA DAHA ÖNCE KABUL EDİLSEYDİ, HALDUN ALAGAŞ, NAİM’İ CARL LEWİS’İ SOLLAYABİLİR, ASRIN SPORCUSU OLURDU

35 YILLIK REFERANSIMLA YAZIYORUM

Hakan Yağcıoğlu olarak, 35 yıllık mealsek yaşantımı geride bırakırken, bunu rahatlıkla yazabiliyorum… 1986’da, Kozluk’taki evinde röportaj yaptığım Haldun Alagaş ile bu konuşmamızın sonunda “Sanıyorum geleceğin dev bir dünya şampiyonu ile konuştum” demiştim. Evet o Haldun bir dev oldu…

ERAY’IN DA ANTRENÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ

Eğer karate olimpiyatlara daha önce kabul edilseydi, Hadun en az 3 olimpiyat madalyası alır ve Naim’i bile sollardı. Çünkü bu yaşındaki grubunda bile hâlâ dünya Şampiyonu. Kandıra doğumlu, İzmit Lisesi mezunu Haldun, gerçek bir efsanedir ve Eray Şamdan da en önemli eserlerindendir.