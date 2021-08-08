Orman yangınlarında perşembenin gelişi çarşambadan belliymiş

Önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, TBMM’de yaptığı bir konuşmaya göz atalım:

“2020 yılında orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde 27 su atar helikopter, 2 amfibik uçak, 1 insansız hava aracı, 6 idari helikopter olmak üzere, toplam 2 bin 597 adet taşıt kullanıyoruz. Ormanlarımızı 776 kuleden 7 gün 24 saat gözetliyoruz. 117 gözetleme kulesinde 254 kamera kullanıyoruz. Ayrıca, insansız gözetleme kulelerini hizmete aldık. Projenin tamamlanmasıyla 2023 yılına kadar, yıllık 60 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Ülkemizde askeri amaçlar dışında ilk kez orman yangınlarıyla mücadele için İHA’ları kullanmaya başladık.”

Bakan Pakdemirli, bu konuşmayı Kasım 2020’de “2021 yılı bütçe görüşmeleri” sırasında yapıyor.

İfadelerine dikkat edin, Pakdemirli, “orman yangınlarıyla mücadelede olağanüstü bir projeden” söz ediyor.

Tekrar vereyim, projenin özünde şunlar var:

*27 su atar helikopter.

*2 amfibik uçak.

*1 insansız hava aracı.

*6 idari helikopter.

*Toplam 2.597 taşıt.

*776 yangın gözetleme kulesi.

*117 gözetleme kulesinde 254 kamera.

Orman Bakanlığı’nın orman yangınlarıyla mücadele projesine bakın!

Ve bakanlık, işin garibi orman yangınlarıyla mücadelede bu projeyi uygulayarak yılda 60 milyon lira tasarruf etmeyi planlıyor.

Breh, breh!

Yangınla mücadele bir “savaş”tır.

Orman Bakanlığı, bu silahlarla yangınla mücadele edebilir mi?

Sonunda edemedi işte…

Sınıfta kaldı.

Dilimizde güzel bir deyim vardır, “Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir” denir.

Orman yangınlarıyla yeterince mücadele edilemeyeceği, Bakan Pakdemirli’nin 9 ay önceki konuşmasından belliydi.

“Felaket geliyorum” demiş, ama herkes kulağının üzerine yatmış.

Ejército del Aire

Muğla’da yangın bölgelerinde uçan uçağın üzerinde bu yazı vardı.

Ne demek “Ejército del Aire”?

İspanya Hava Kuvvetleri…

Vay canına!

Türk Hava Kuvvetleri, ortada yok…

Türk Deniz Kuvvetleri, ortada yok…

Türk Kara Kuvvetleri, ortada yok…

Ama İspanya Hava Kuvvetleri, bizim ormanları yanmaktan kurtarmak için uğraşıyor.

Yine…

Azerbaycan’dan gelen askerler ülkemizdeki orman yangınlarıyla mücadele ediyor, bizim Mehmetçik ise kışlasında!

Bir yetkili de çıkıp şu gariplikleri bir açıklasa.

KDV’nin tahsilat oranı, neyin habercisi?

Bu yılın 6 ayı ile ilgili “vergi verileri” açıklandı.

Yurtiçinde toplanan KDV’nin tahsilat/tahakkuk oranı ilk 6 ayda yüzde 29.1 oldu.

Bu ne demek biliyor musunuz?

Bu, mükelleflerin vatandaştan tahsil ettiği KDV’yi devlete ödemeyip “finansman” olarak kullanması demek.

Toplanmasında aracılık ettiği vergiyi, ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle devlete ödemiyor veya ödeyemiyor, kendisi kullanıyor.

Vahim bir durum!

Bunda sık sık çıkan vergi aflarının rolü var mı?

Elbette var.

Ama esas sorun, mükelleflerin uzunca bir süredir “nakit sıkıntısı” içinde olması.

Hiçbir şey sebepsiz değildir.

Eğer KDV’nin tahsilat/tahakkuk oranı ilk 6 ayda yüzde 29.1 ise, bunun temel nedeni Türkiye’nin uzunca süredir yaşadığı “ekonomik kriz”dir.

Pandemi de bunun tuzu biberi oldu.