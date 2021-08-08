Makale Yazısı-08 Ağu 2021 - 20:00

Hey, sen; kin ve öfke dolu insan!..
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

Kin ve öfke dolusun.

Doğduğun ailenin, toplumsal grubun, ya da bir ulusun parçası olarak benimsediğin “KİMLİK” ve bu kimliğe karşı yapıldığını düşündüğün haksızlıklar, hatta zulüm, seni “kin ve öfke” ile sarıyor!

Karşında gördüğün diğer kimliğin tümüne “düşman” gözüyle bakıyorsun.

Yaşadığın haksızlıkların, sömürünün ve zulmün “gerçek faillerini” göremiyorsun!

Dünya insanlık tarihi boyunca, tün insan topluluklarının tek ve ortak düşmanı, “insan emeğini sömüren” ve sürekli “semiren” ve EGEMEN GÜÇ olan bir SINIFTIR!

Bu sınıfın “ulusal bir kimliği” yoktur!

Bu sınıfın sürekli zenginleşmesinin tek nedeni, insanı ve insan topluluklarını birbirine YABANCILAŞTIRMASI dır!

BU yabancılaşmanın doğal sonucu, farklı etnik ve inanç kökendeki insan toplulukları birbirinin düşmanı ve başına gelen her haksızlığın nedeni sayarlar!

O palavra düşmanlık, insanı ve insan topluluklarını birbiriyle, “HAKSIZ BİR SAVAŞ”a sürükler.

ORTAK DÜŞMAN keyifle ve türlü oyunlarla sürdürür sömürüsünü!

Dağlarını, ormanlarını delik deşik eder!

Yaşadığın ülkenin maddi koşullarını aşan ağır borç yükü altına sokar!

Faizle borç verir!

Toplum uyanmasın diye etnik ya da dinsel farklılıkları türlü yollardan kaşır, aslında “kardeş” ve “Yaradan’ın eseri” olan insanları düşman eder!

Silah satar, siyasetçilere yapay güçler verir!

Sonra, kardeşi kardeşe düşürüp savaştırır, YOKSULLAŞTIRIR, KÖLE eder!

Sen, “insan” olarak, “İNSANLIK ONURUN” varsa, elbette yanlışa, haksızlığa, zulme karşı olmalısın.

Ama, seninle aynı kaderi paylaşan kardeşine karşı değil!

Sizi maddi-manevi sömüren, bu sömürü sürüp gitsin diye sizi birbirinize düşman eden, ORTAK DÜŞMANINIZA yani EMPERYALİZME karşı birlikte mücadele etmelisiniz.

Bu da ancak “SINIF BİLİNCİ” ile olur.

O bilinç ki;

yalan yanlış bilgiler ve bu yüzden oluşan kin ve öfke ile, ORTAK YAŞAM KAYNAĞINIZ ormanları yakarak ya da birbirinizi boğazlayarak mutlu sona ulaşılmayacağı bilincini verir!

O bilinç ki;

İnançlarınız, ibadet şekilleriniz, yaşam biçiminiz farklı olsa da, her insanın, Yaradan’a karşı borçlu olduğunu, her insanın inandığı gibi özgürce yaşama hakkı olduğunu, inançları yüzünden insanın insana düşman olmasının, yine Emperyalizme yarayacağını ve SINIF KARDEŞLİĞİNİ öğretir insana.

Ezcümle;

Kin ve öfke,

İnsanı insanlıktan çıkarır.

İnsan kardeşine karşı günah işletir.

Ortak düşmanı daha da semirtir!

Bilmem, anlatabiliyor muyum sevgili kardeşim…

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