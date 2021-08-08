Sefer sayılarının artması kaza riskini artırıyor mu?

Birkaç gün önce Manisa Soma’da meydana gelen trafik kazasında biri Kocaelili 9 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Bu kazanın acısı dinmeden dün sabaha karşı yine bir faciayla uyandık.

Zonguldak’tan kalkıp Kocaelili yolcularını alan Efe Tur otobüsü Balıkesir’de takla atarak kaza yaptı.

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Bir hafta içerisinde iki büyük otobüs kazasının yaşanması akıllara farklı sorular getirmeye başladı.

“Şoförler yola uykusuz mu çıkıyor?”

Aslına bakarsanız her iki kazanın tek taraflı olduğunu söyleyebiliriz. Soma’daki kaza, otobüsün arıza şeridinde duran kamyona çarpmasıyla meydana geldi. Balıkesir’deki de virajı alamayarak takla attı.

Yani kazalar bir ikinci kişinin hatası yüzünden yaşanmadı.

Yaz aylarında özellikle tatil bölgelerine konulan ek seferler şoförlerin çalışma saatlerini uzattığı için mi bu kazalar yaşanıyor?

Şimdi merak edilen soru bu.

Bir hafta içerisinde yaşanan bu iki büyük kazanın bir daha yaşanmaması için en büyük görev otobüs firmalarına düşüyor. Firmalar hem şoförlerin dinlenmiş olduğundan emin olmalı hem de seyir kilometrelerini takip etmeli.

Boş yere bu kadar can yanmasın.

Yaşanan bu iki trafik kazasında da ölenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilerim.

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Normal ekmek 2 TL,

halk ekmeği 2 TL 40 kuruş

Başlığı böyle yazınca daha çok ilgi çekiyor öyle değil mi?

Ama benim amacım haberi ilgi çeken bir hale getirmek değil. Benim amacım, ekmek gramajlarının bir standarda kavuşturulması.

İlimizde 230 gram ekmeğin fiyatı 2 liradan satılıyor. Aslına bakarsanız bu boyut ne çok büyük ne de çok küçük.

Fiyatı ise bence pahalı değil.

Bir de halk ekmeğimiz var. Hani aynı fırıncıların imal ettiği ekmek. Onun fiyatı birkaç gün önce zamlandı. 340 gram olarak imal edilen ekmek 2 liradan satılıyordu. Yeni zamla aynı gramajdaki ekmek 2,40’a satılmaya başlandı.

Peki neden bu halk ekmeği 340 gram yapılıyor? Ekmek boyunun daha doğrusu gramajının bir standardı olmalı.

Normal ekmekle halk ekmeğinin gramajı aynı, fiyatı farklı olursa halk ekmeği tüketenler de memnun kalacak.

Gerçi halk ekmeği konusunda anlamadığım bir durum var. İhtiyaç sahipleri için ya da şöyle söyleyeyim, durumu iyi olmayan, çok ekmek tüketen aileler için yapılan halk ekmeği uygulaması olmasa da fırınlarda askıda ekmek ve ucuz ekmek uygulamaları var.

Eee niye ille de halk ekmeği?

Bugün isteyen herkes askıda ekmek de alabiliyor ya da sabah pişmiş ekmeği akşam uyguna da alabiliyor.

Neyse bizim bu tür siyasetlere pek kafamız çalışmaz.

Sonuç itibariyle 350 gram halk ekmeği 2 lira 40 kuruş, 230 gram normal ekmek 2 lira, isteyen istediği ekmeği alsın.

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Büyükşehirden trafik güvenliği atağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir teknolojik yatırımlarla Kocaeli’deki şehir içi trafiğini “Ulaşımda Yenilik” kimliğiyle modernize ediyor. Trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmaları kapsamında sinyalizasyon, otokorkuluk yapımı, yatay ve düşey işaretleme uygulaması, bilgi ekranları, akıllı trafik işaretleri, radar hız sensörleri gibi modern uygulamalar hayata geçiriliyor. Hayata geçecek projeler arasında güvenli sistem yaklaşımı, yaya ve bisikletler için daha güvenli yol sistemleri, tam adaptif kavşak sistemi ile Çayırova, Körfez, Kartepe, İzmit’e Yeni Sinyalize Sistemleri bulunuyor.

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Halil Baylam karantinada

İzmit Otobüs Terminali Otogar Derneği Başkanı Halil Baylam, Covid-19 kapsamında karantina altına alındı. Oğlu İlkay Baylam’ın Covid virüsü kapması nedeniyle temaslı sayılan Halil Baylam ve ailesi, bir süre karantinada kalacak. Şu sıralar evinde istirahat eden Baylam’ın karantina süresi önümüzdeki hafta sona erecek. Baylam ailesine geçmiş olsun diyorum.

Denize girmek yasak, sakın aldanmayın…

Karadeniz sahillerinde denize girmek iki gündür yasak. Şile sahillerinde de hafta sonu İstanbullular denize giremeyerek şok oldu. Karadeniz sahil şeridindeki fırtınalı hava ve dalga nedeniyle, yetkililer önlem aldı. Ancak spor merkezlerine servis edilen Modern Pentatlon müsabakalarındaki Kerpe sahil görüntüsü, “Bu nasıl yasak, vatandaş denize girebiliyor” yorumunda bulunabilir. Değil, servislere gelen fotoğraflar perşembe günkü yarıştan. Aman kimse aldanmasın.

Teleferik Projesi ihalesi bugün

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında yapılacak olan Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nde ihale bugün saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise bin 421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak. Teleferik hattının 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.