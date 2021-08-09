Devlet ağlama yeri değil, çözüm üretme yeridir

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan yangın, Muğla Marmaris, Bodrum ve diğer illere sıçrayarak adeta ciğerlerimizi yaktı. Sadece Manavgat’ta 60 bin hektarlık alan tüm canlılarla birlikte yok oldu.



2008-2020 yılları arasında ülkemizde 17 bin hektarlık orman alanı yanarken, sadece 2021 yılında 157 bin hektar kadar ormanlarımız kül oldu. Yani yangın eskiye göre 9 kata yakın miktarda arttı.



Bu yangınlarda görüldü ki; elin oğlu orduya aldığı yangın söndürme uçaklarını arttırırken, biz Türk Hava Kurumu’nun (T.H.K.). elinde olan uçakları bile çalıştıramaz hale getirmişiz. Cumhuriyetin en temel kuruluşu olan T.H.K.na kayyum atayarak onun tasfiyesine çalışmışız. Bir tane bile yangın söndürme uçağımız yok.



Ülkemizin ormanları cayır cayır yanıyor, millet meclisinde bu konu gündeme bile alınamıyor. Çünkü yeni sistemde meclis devre dışı. Soruşturma önergesi, gensoru, bakanın sorgulanması vs. yeni sistemde yok.



Toplumun bilgi alma hakkı ise sosyal medya olmasa sıfır.



Yurttaşlarımız devletten umudu kesmiş, kendi çabaları ile yangınları söndürmenin, evini barkını, hayvanını kurtarmanın derdine düşmüş. İktidar ise yangın bölgesindeki belediyelerin muhalefette olduğu bilinci ile bu yangınlardan belediyelerin sorumlu olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor.



Oysaki, “Ormanlar ve orman köylüsü” başlığını taşımakta olan Anayasanın 169 maddesi de aynen devlet ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar, tedbirleri alır, devlet ormanlarının mülkiyeti devredilemez, devlet ormanları kanunla devletçe yönetilir ve işletilir” hükmünü taşımaktadır.



Ayrıca 6831 sayılı orman kanununun 69 maddesi de açıkça, “Orman idaresi, orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmeti yapar veya yaptırır” hükmünü taşımaktadır. Böylece gerek Anayasamız gerekse orman kanunu açıkça ormanların korunması, geliştirilmesi ve yangınların söndürülmesi konusunda Orman genel müdürlüğü, orman bakanlığı ve dolayısıyla da iktidarı doğrudan görevlendirmiş bulunmaktadır. Bu açık düzenlemelere rağmen anlaşılamaz bir mantıkla iktidar sorumluluğu belediyelere yıkarak sorumluluktan kurtulmaya çalışmaktadır.



Orman köylüsünü koruması gereken devlet bunu gereği gibi yapmamış, iklim değişikliğinin getireceği sorunları zamanında okuyamamış, yangın önlemlerinde eksik kalmış, uçak ve helikopter ve diğer yangın söndürme araçlarını zamanında temin etmemiş, küçük paralarla onarılması mümkün bulunan Türk Hava Kurumu uçaklarının onarılması için hiçbir şey yapmamış, aksine T.H.K.’yı kayyumla tasfiyeye yönelmiş, yani iktidar sadece olayları seyretmekle yetinmiştir. Sorun büyüdüğünde ise sorunu, yerel yönetimlere yıkarak sorumluluktan kurtulmaya çalışmaktadır.

Devleti iktidarlar yönetir, devlet sorunlarını iktidarlarla çözer. Devletin sorun çözme yeteneğini elinden alan iktidar esasında, iktidar özelliğini de yitirmiştir. Devlet sorunları başkasına yükleme, ağlama yeri değildir. Devlet sorunları çözme yeridir. İktidarlar sorunu çözme yeteneğini yitirdiğinde, iktidar olma özelliğini yitirmiş olurlar. Bu nedenle Türkiye adım adım erken seçime doğru gitmektedir.