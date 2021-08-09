Olimpiyat oyunları bitti

İkisi altın ikisi gümüş olmak üzere 13 madalya aldık. En çok madalya kazandığımız olimpiyat oldu, bu başarıdır. Bir kritere göre sıralama yani başarı alınan altın madalya sayısına göre yapılır. Benim hafızamda yer eden 1948 olimpiyatında 8 altın almıştık. İşte o sayıyı geçmek hedefimiz olmalı. Bana göre en büyük başarı güreş dışında da madalya almamızdır. Bu çok önemli. Kadın boksörlerimizi tebrik ediyoruz. Bayan voleybol takımımızı tebrik ediyoruz, bize büyük heyecan yaşattılar. Karate ve tekvando sonuçları başarıdır. Jimnastiğimiz gelecek vadediyor.

Gelelim güreşe:Alınabilen kota ve sonuçlar hiç yakışmadı.

Bunu söylemeye hakkım var. Şikayete de hakkım var.Biz güreşçinin harman olduğu bir ildeniz. Büyüğümüz Gazanfer Bilge 1948’de şampiyon oldu, sonrasında Hasan Gemici ve Mithat Bayrak. Komşularım İrfan Atan, Adil Atan, Osman Kambur, Necati Morgül ve diğer sayısız şampiyonlar ve baş pehlivanlar gördüm.

Amatör spor yapan ünlülerin sonraki hayatlarındaki yaşam zorlukları beni yaraladı ve Tanrı fırsat verdi, Kurucu Meclis üyesi iken Anayasaya onları güvence altına alacak ve teşvik edecek maddeyi bir önerge ile koydurdum.(Anayasa Madde 59). Hepsinin hayatı kurtuldu. Şu anda Olimpiyat Komitesi’nin altın rozetli üyesiyim. 1982 yılından beri Kocaelispor'un peşinden 2.Başkan, Divan Başkanı ve taraftar olarak koşuyorum. Halen lisanslı briç oyuncusuyum.

Onun için diyorum ki, Güreş Federasyonu hakkında inceleme yapılmalıdır. Çünkü ilk defa bir altın madalya bile alamadılar.

Madalyalı sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz.