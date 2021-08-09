Bu fotoğrafın bedeli 314 TL

Yasalarla konulan trafik kuralları, insanların mal ve can güvenliğini korumayı amaçlar. Kolluk kuvvetleri tarafından işletilen sistem artık teknolojinin de gelişmesiyle hayli hızlı ve sistematik bir hale geldi.

Kural ihlalleri artık anlık olarak cezalandırılıyor ve E-Devlet üzerinden bu ceza anında size ulaşıyor.

Mesela gördüğünüz fotoğrafı dün sabah işe gelirken çektim. Yoğun bir trafik vardı. Körfez-İzmit arasında farklı bölgelerde iki maddi hasarlı kaza ve Kuruçeşme bölgesinde de yol inşaat çalışması olduğu için trafik yoğundu. Araçlar çok yavaş ilerliyordu.

İzmit’e girdiğimizde de yoğunluk devam ediyordu. İşin özü sıkıcı bir yolculuk yapıyordum.

Adnan Menderes Üst Geçidi’ne geldiğimde, arkadan vuran güneş ve güneşin etrafındaki bulutlar çok güzel bir manzara oluşturuyordu. O an fotoğraf çekmek istedim. Araç kullandığım esnada telefonumun kamerasını açtım ve üstgeçidin fotoğrafını çektim. Saat tam 08.54…

Ben bu fotoğrafı çekerken emniyet de benim fotoğrafımı çekmiş. Ve anında trafik cezası aracımın plakasına kesilmişti.

Saat 08.56 olduğunda ise E-Devlet ceza mesajını telefonuma göndermişti bile.

Cezanın maddesi ise 73/C yani “Trafikte seyir halindeyken cep telefonu ya da diğer iletişim araçları ile meşgul olmak”

Bununda bedeli 314 TL. Yani bu çektiğim fotoğrafın bana bedeli 314 TL.

Size daha ilginç bir şey söyleyeyim mi?

Bu cezayı yemeden bir gün önce açılan bir konuda, “Araç içerisinde telefonla konuşmanın cezası bin TL-2 bin TL olmalı. İnsanların bu alışkanlıktan cayması için cezaların yükseltilmesi gerekiyor” demiştim.

Halen aynı fikirdeyim…

Yediğim ceza içinde gram üzülmüyorum. Suç işledim, hak ettim ve cezamı ödeyeceğim. Kesilen ceza içinde teşekkür ederim. Sistemin bu denli iyi çalışıyor olmasını gurur verici buluyorum.

He birde bu fotoğrafı satın almak isteyen biri olursa 15 gün içerisinde yüzde 15 indirimli satabilirim…

Bak şu leyleklerin yaptığına

Karamürsel ilçesinde sayıları artan leylekler, elektrik tellerine zarar vererek kısa süreli enerji kesintilerine yol açıyor.

Özellikle tarım arazilerinin bulunduğu bölgelere sürüler halinde gelen leylekler, yüzeye çıkan yılan, solucan ve böcekleri yiyerek besleniyor.

Avlarını beklemek için bölgedeki elektrik direklerine konan leylekler, enerji nakil hatlarına ait iletkenlerde hasar meydana gelmesini neden oluyor. Leylek sürülerinden dolayı sıkıntılar oluştuğunu vurgulayan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ( SEDAŞ) yetkilileri, kanatlı dostlarımızın elektrik direklerini adeta mesken tuttuğunu dile getirerek, göç yolları üzerinde güvenle uçabilmeleri için elektrik direklerinde hat izolasyon, kuş konmaz, koruyucu bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarını söylüyor.

Özellikle Akçat ile İhsaniye mahallelerini etkilediğini belirten yetkililer, şu açıklamayı yaptı;“Leylekler yüksek gerilim hatlarına yakın kondukları için kısa devreye yol açarak telef olurken, elektrik kesintilerine de neden oluyorlar. Mümkün olduğu kadar ekiplerimiz elektrik direkleri arasında gezerek leylekleri uzaklaştırsa da bir süre sonra tekrar direklere yönelerek kendilerine zarar verirken elektriklerinde kısa süreliğine kesilmesine sebebiyet veriyorlar. Devamlı olarak 24 saat aralıksız çalışan arıza ekiplerimiz, abonelerimize elektrik verilmesi için yoğun çaba harcıyor.”

Bu parkta çocuklara trafik eğitimi verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda İzmit Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alana Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılıyor. Proje kapsamında, 6 bin 500 metrekare sürüş parkuru 7-12 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği şekilde planlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez binası tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda, kaldırım andezit bordür ve baskı beton kaldırım imalatları yapılıyor.

KTO ve TEMA, Körfez’de çöp topladı

Körfez Ticaret Odası, Kocaeli Tema İl Temsilciliği, Körfez Tema İlçe Sorumluluğu ve Körfez Belediyesi organizasyonunda son zamanlarda yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İlimtepe Hayvan Pazarı alanında düzenlenen etkinliğe Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, TEMA İl Temsilcisi Nermin Tol, Körfez Tema İlçe Sorumlusu Fatih Uykun, İlimtepe Muhtarı Kazım Elmas, Körfez Belediyesi yetkilileri ve çevre gönüllüleri katıldı. “Çevremizi Temiz Tutalım, Ormanlarımızı Koruyalım” sloganıyla yapılan kampanya, ilçede de hayli ses getirdi. Etkinlik sonrası Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, ‘’Körfez Ticaret Odası ile TEMA Körfez sorumluluğu olarak çok güzel işbirlikleri gerçekleştirdik. Öncesinde eğitim komitesinin TEMA gönüllüsü komite olması, misafirler adına TEMA üyeliği gibi çok güzel farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile de bu çalışmalara katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Yahyakaptanlı vatandaştan şikayet var

Yusuf Yılmaz isimli vatandaşımızın bir isteği var. Oturduğu bölgedeki asfaltla alakalı sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, “YahyakaptanMahalle girişinde bulunan köprünün,Kandıra istikametindeki köprü bağlantı yerlerinde asfalta kopukluklar var. Ağır tonajlı araçlar geçtiğinde aşırı derecede ses oluyor, benim evimde tam köprünün karşısında. Geceleri uyuyamıyoruz, bununla ilgili sorunun giderilmesini istiyoruz” dedi.

Gölcük’teki barınağın yerinin değiştirilmesini istiyor

Gölcüklü bir vatandaşımız, Gölcük Yeni Mahalle’de 15 Temmuz Meslek Lisesi’nin hemen yanında yapılan barınağın yerinin uygun olmadığını söyleyerek, barınağın adresinin değiştirilmesini öneriyor. Vatandaşımız Whatsapp ihbar hattına gönderdiği şikayetinde şunları yazdı; “Belediye eliyle yapılmış olan gelişigüzel, hiçbir tedbir almaksızın çevreden toplanarak getirilen sokak köpeklerinin bırakıldığı, etrafı mesken, okul, spor salonu gibi yapılarla dolu olan bir barınak bulunmaktadır. Buranın bu tarz bir barınak için uygun olmadığını düşündüğüm ve bu hayvanların bu çevredeki insanlara zarar verdiğini bildiğim ve gördüğüm için buradan taşınması gerektiğini düşünüyorum. Belediye ile görüşmelerim bir sonuç vermedi.”

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