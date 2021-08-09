Yol yaparken göz çıkarmak…

New York'ta, köprü altlarını su bastı…

100 yıldır alt yapı yapılmadığı için, şu anda müdahalede bulunulamıyor. Çünkü genel kullanıcı üzerinden müdahale demek, iş üzerinden, ekonomiye yönelik olarak, 50 yıl öncesinin kabulki uygulamasına ve sınava katılamıyor…

Yasalar Sağlam…

Cezası ağır…

Yasalar alternatif de, hükümet idaresi de eşit…

Vatandaşın yönetiminin 'Mal'ı değil…

Çünkü mal devleti babaya öğreten vatandaşlığı, yıl önce sağlamayı vermiş…

Neyle…

Tabii ki anayasadan ve üretimden gelen güçle…

Pekala yapacak New York yerel yönetimi…

Yolları kapatmadan onarmanın bakımlarını arıyor…

Kara kara düşünüyor…

Yolları kesmesi yazsak…

Bir de bize bakalım…

İzmit Alemdar Caddesi'nin alt yapı boruları düzeltilecek…

Düzeeeeelt…

Yürüyüş Yolu genişletilecek…

Genişleeeeeet…

Şu anda Yolunda, 200 metre yüksekte ipte arabadan daha zor…

Sağından solundan vızır vızır arabalar geçiyor…

Gencecik anneler, küçücük çocuklarını sürükleyerek, toz toprak içinde ve araç yolu üzerinde taşımak zorunda kalarak kreşe…

Sonrası tabela asarak, işi kotarmaya çabalıyor…

“Rahatsızlık için için bilgilendirmek”…

Acaba, Tahir başkan da, 4.Murat tebdil-i kıyafet gezerek, vatandaşın kent gibiktiklerine bire bir yaşa…

Ne de olsa akademisyen…

Belki halimizden ve artık giden yollardan, onarımlar…

İstatistiklerle yol alıyor ya…

Ondan dedim yani…