Bu ülkede yaşamak

Bu ülke, doğup büyüdüğümüz, kuşaklar boyu yaşadığımız ülke.

Bu ülke BİZİM ÜLKEMİZ.

Bir çocuk, ailesi içinde öncelikle GÜVEN duygusunu eksiksiz yaşamak ister. Anne-babasına güven duyamayan, yaşam koşullarından mutlu olamayan, aç kalan, dayakla terbiye edilen binlerce çocuk sokaklarda ve her türlü yaşam riski altında ömür tüketiyor.

Bir VATANDAŞ da yaşadığı ülkede GÜVEN içinde olmak ister.

İyi bir eğitim, geçim sorunu yaşamayacağı bir iş, sosyal güvence, huzur, güven ve “gerçekten demokratik bir HUKUK DEVLETİ” içinde yaşamak ister.

Eğitimden yoksun kalan bir insanın, iş bulması da, bulduğu iş ile “insanca yaşayabileceği” bir gelir sağlayabilmesi de zordur.

Bu koşullarda “ AİLE KURMAK” kolay mı?

Kurulsa da o aileyi sürdürebilmek mümkün mü?

Ne yazık ki, ülkemizde boşanmalar hızla artıyor!

Yıkılan yuvalar, şiddet ve cinayetleri de üretiyor!

Ailesi yıkılan, işsiz kalan, yoksul düşen bir insandan “dengeli bir ruh hali” beklenebilir mi?

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, ülkemizde 49 milyon kişinin “BAĞIŞIKLIK” yetersizliği içinde olduğunu açıklıyor.

Bu nedenledir ki, salgına karşı aşı olsalar bile sağlık güvencesi içinde olamadıklarını söylüyor.

Demek ki, bu ülkede 49 milyon kişi “SAĞLIKLI ve DENGELİ BESLENEMİYOR!”

Ülkeyi yöneten siyasal iktidarın bunda suçu, günahı yok mu?!

Eğitim düzenimiz “NİTELİKLİ İŞGÜCÜ” yetiştiremiyor.

Çünkü, ilköğretimden üniversiteye kadar her aşamada siyasi iktidarların müdahalesi var!

Bu ülkede hala, tüm siyasi partilerin birleştikleri, vatandaşların ve ülkenin geleceği için çok önemli olan “ULUSAL BİR EĞİTİM PROGRAMI” yok!

Aynı siyasi partinin Milli Eğitim Bakanları bile farklı farklı eğitim düzenleri kuruyor, her gelen bir öncekinin kurduğu düzeni bozuyor!

Bu ülkede “TARIM TOPRAĞI” ve “ORMANLAR” kıymeti bilinmeyen doğal varlıklar!

Tarım alanları “arsaya” çevriliyor, betonlaştırılıyor! İstanbul ve yakın çevresi bu çılgınlığın somut örnekleriyle dolu!

Tarımda ihracatçı olan ülkemiz, son yıllarda pek çok tarım ürününü dış ülkelerden alırken, kendi üreticisini eziyor, yaşama olanaklarını yok ediyor ve her geçen gün binlerce üretici tarımsal üretimi bırakıyor!

Ya ORMANLAR?

Siyanürle altın aramalar, maden ocakları ve HES’lerle ormanlarımızı yok ediyoruz.

Yaşadığı doğal çevreye sahip çıkan vatandaşın karşısına JANDARMA gücü çıkaran siyasal iktidarın vatandaşına ve doğaya saygılı olduğu iddia edilebilir mi?

Siyasi iktidar, bir yandan “ekonominin güçlü olduğunu” iddia ederken, öte yandan her afet sonrası vatandaşını maddi yardıma çağırıyor!?

Çünkü gerçek şu; Dış kaynaklara olan borçlarımızın faizini ödemek için bile yeni dış borçlar arıyoruz!

Kamu bankalarımız, “amaçları dışında” kimilerine özel krediler açarken, kamu bankalarının uluslar arası itibarı ayaklar altında! Almanya, Ziraat Bankası iştirakine yönelik inceleme başlatmış!

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı’nın ABD’de neden yargılandığını ve hüküm giyerek hapis yattığını bu ülkede kaç kişi biliyor?

LÜKS ve İSRAF devlet yönetiminde egemen olmuş, vatandaşın lokmasını azaltması tavsiye ediliyor!

Mutlaka sizin de “bu ülkede yaşamak” üzerine görüşleriniz olmalı.

Ne dersiniz?

Bu ülkede yaşamak kolay mı?