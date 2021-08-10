Eğitimde dibe vurmuşluk bu bakanların eseri mi, yoksa…

Yıl, 2002…

Yıl, 2021…

Listeye bakıyorum, ülkemizde “eğitimi batırmak için” 19 yılda tam 7 isim bakanlık yapmış.

*Erkan Mumcu (5 ay)

*Hüseyin Çelik (6 yıl)

*Nimet Baş (2 yıl)

*Ömer Dinçer (2 yıl 6 ay)

*Nabi Avcı (3 yıl 6 ay)

*İsmet Yılmaz (2 yıl)

*Ziya Selçuk (3 yıl)

Görüyorsunuz, bakanların en kısa ömürlüsü bizim memleketli (Isparta- Yalvaç) Erkan Mumcu…

En uzun ömürlüsü ise 6 yılla Hüseyin Çelik.

Ortada bir günah varsa ve bu günah paylaştırılacaksa, hizmet sürelerine göre paylaştırın.

Bakan değişikliği neden yapılır?

Her yeni gelenin “daha iyi hizmet edeceği” kabul edilir.

Şöyle geriye dönüp 19 yıla bakıyorum da, bizde her bakan değişikliğinden sonra eğitim biraz daha dip yapmış.

Düzeleceğine bozulmuş…

“Bilimsel eğitim”den her defasında biraz daha uzaklaşılmış…

“Dinsel eğitim”, her defasında biraz daha artmış…

Toplum, her bakan değişikliğinde biraz daha cahilleşmiş…

İnsanlarımız daha mesleksizleşmiş…

Daha “ümmet” çizgisine yaklaşmış…

Eğitim sistemimiz daha imam hatipleşmiş…

Bakmayın siz o rakamlara!

Sazı her ele alışlarında, başlıyorlar sıralamaya…

“Bizim dönemimizde şu kadar kişi okuma yazma öğrendi…”

Okuyup yazmadıktan sonra, okur-yazar olmanın bir anlamı var mı?

“Bizim dönemimizde şu kadar yeni üniversite açtık…”

Mezunları iş bulamayıp “işsizler ordusuna” katıldıktan sonra, onlarca yeni üniversite açmanın bir anlamı var mı?

“Şu kadar okul binası yaptık…”

Yap, öğrencileri çağdaş bilgilerle donatıp, meslek sahibi yapıp hayata hazırlamadıktan sonra o okullar dört duvar olmanın ötesinde ne işe yarar?

Ülkelerin en önemli konusu, eğitim

Bugün en gelişmiş, en çağdaş, ekonomik yönden en gelişmiş ülkeleri araştırın, bu ülkelerin birinci derecede önemli konusu, eğitimdir.

Eğitim, öncelik olarak hep birinci sıradadır.

Bu ülkeler bilirler ki, eğitimdeki başarı, diğer konularda da başarıyı otomatikman getirir.

Bugün Almanya, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin ekonomik mucizelerinin temelinde “eğitim” yatmaktadır.

Japonya’yı ve Almanya’yı yönetenlere “Nasıl yakaladınız bu kalkınmayı?” diye sorun, alacağınız cevap, “Birinci sıraya eğitimi koyduk, gerisi kendiliğinden geldi” olacaktır.

Amaç, toplumdaki cahillik ve yoksulluğu artırmak mı?

İster kabul edelim ister etmeyelim…

Okullarımızda “evrensel normlara uygun” eğitim yapılmıyor.

Okullarımız; mesleksiz, “okur-yazar cahil” yetiştiriyor.

Bir kişi, hem mesleksiz hem de okur-yazar cahilse, “birey” sayılmaz.

Başkasının emrindedir.

Başkasının aklıyla hareket eder…

Başkasının verdiğiyle karnını doyurur…

Böyle toplumları yönetmek kolaydır ve Türk toplumu da hızla böyle bir topluma dönüştürülmek istenmektedir.

Benim aklımla hareket etsin…

Benim verdiğimle yaşamını sürdürsün…

Hep bana “biat” etsin.

Böyle bir toplum olmaya yaklaşıyoruz

Az kaldı, böyle bir toplum olmaya her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz.

19 yılda 7 Milli Eğitim Bakanı değiştirdik, her bakan değişikliğinde biraz daha geriye gittik, sonunda “Dünya Eğitim Kalitesi”nde 137 ülke içinde 99’unculuğa kadar düştük.

İran ve Pakistan’ın bile gerisindeyiz.

Dahası var mı?

Bu yıl eğitim sistemimiz yine sıfır çekti.

YKS sınavında tam 1 milyon aday birinci basamağı geçemedi.

Daha önce de yazdım, sınava giren adaylardan 217 bin 504’ü matematikte, 312 bini de fende sıfır çekti.

Anadilimiz Türkçede bile 40 soruda doğru çözme ortalaması, 18.4.

Bilmem başka söze gerek var mı?

Bizde eğitimin özünde, “öğrenci bekçiliği” var.

Binayı yap, sınıfları doldur, başlarına da birer “öğretmen bekçi”, tamam!

Ne öğretiliyor, öğretilenler ne işe yarıyor, bakan ilgilenen yok.

İşte sonuç ortada!

Yazımı sonlandırmadan bir kez daha altını çizeyim:

Amaç, cahil ve yoksul toplum yaratmaksa, eğitimde buna uygun sistem kuruluyor ve bu sisteme uygun bakan atanıyor.

Ben konuya böyle bakıyorum.