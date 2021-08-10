Çalınmış cennet

Bir hikâye anlatacağım size bugün. Çok uzun ve karmaşık, insanın aklını karıştıran bir hikâye.

Hikâyemiz milyonlarca yıldızın ve usulca salınan ağaçların altında dolaşan atalarımız ile başlıyor. Gecenin karanlığının içinde tek bir ses bile çıkarmadan avlanmaya çalışan atalarımız, çoğu zaman yaşadıkları bölgeye dönmeye çalışırken üstlerinde uzanan geniş siyahlığa dağılmış pırıltılı ışıklara bakarak yollarını buluyor, bu şekilde ailelerine ulaşıyorlardı. Bu parlak noktalar onlar için öyle önemli varlıklardı ki… Dua ederken de eve dönmeye çalışırken de akşam vakti gelip çatınca da onlara bakarlardı. Onlar için geliştirdikleri pek çok anlayış vardı bu insanların. Fakat hangisinin doğru olduğunu hiçbiri bilemiyordu. Buna rağmen onlara öyle çok değer veriyorlardı ki, bu parlak ışıklar aynı bir cennet gibiydi onlar için. Huzur doluydular.

Parlak ışıklar onları yeni bölgelere, yeni yaşam alanlarına yöneltti. Bu şekilde pek çok başka yere gitti sevgili atalarımız. Gittikleri yeni yerlerde hiç görmedikleri bitki ve hayvan türleri gördüler. Onlarla beslendiler ve yollarına devam ettiler. Bu şekilde devam etti onların hikayesi. Böylece yayıldılar küçük dünyanın büyük coğrafyasına. Hep bir korku vardı içlerinde, ya gittiğimiz yeni yerlerde bu parlak ışıklar olmazsa diye. Ama o parlak ışıklar atalarımızı hiçbir gecede yarı yolda bırakmadılar. Her zaman için onların başlarının üstündeki cennet olmaya devam ettiler.

Yılları geride bıraktı atalarımız. Çok uzun yıllar çok kısa bir sürede kaçtı gitti ellerinden. Bu uzun yılların içerisinde pek çok şey oldu. Yeni nesiller geldi küçük dünyalarına. O parlak ışıkları incelediler, onlar hakkında uzunca düşündüler. Bu düşüncelerin içinde kaybolan yıllar onların işine yaradı. Yavaş yavaş anlamaya başladılar. Anlamaya başladılar ki aslında o pırıltılar düşündüklerinden çok daha özel, çok daha kıymetli.

Zaman ve saniye kovalamaca oynamaya devam etti. Atalarımızın hayatlarında büyük değişimler vardı. Nedendir bilinmez, artık çok sevdikleri küçük ışıklar kendilerini daha az göstermeye başlamıştı. Atalarımız bunun nedenini anlayamıyordu, ama aslında gökyüzü onlara çok küskündü. Gökyüzü, bunca yıllık dostlarını kendi ışıklarıyla aydınlatmıştı, ama dostları artık onun pırıltılarıyla yetinmiyordu. Kendileri de yeryüzünde pırıltılar yaratmış, gökyüzüyle dalga geçermiş gibi gece vaktinde onlarla aydınlanmaya başlamıştı.

Yeryüzündeki pırıltılar zaman geçtikçe artmış, gökyüzü kendini iyiden iyiye geri çekmişti. Eskiden gösterdiği güzellikler artık yeryüzünden görünmüyordu. Ama bu yeryüzündeki dostlarının umurlarında bile değildi. Çünkü onların yıldızlara ihtiyaçları kalmamıştı. Onlar artık yol bulmak için gökyüzüne değil, ellerindeki ışık saçan aletlere bakıyorlardı. Ama bu aletler onları yıldızlar kadar iyi bir şekilde yönlendiremiyordu.

Gökyüzünün milyonlarca yıllık dostları artık gökyüzüne çok yabancı geliyordu. Yeryüzünde öyle çok ışık vardı ki, gökyüzü kendisinin sahip olduğu güzellikleri arkadaşı olan insanoğluna göstermek istese bile gösteremiyordu. Yeryüzünden gelen muazzam büyüklükteki ışık onu kör etmişti.

Kör gökyüzümüz, insanoğlunu hiç anlamıyordu. Yıllar önce sadece kendisine bakan ve onu cennet sanan bu varlıklar, neden şimdi sadece ellerindeki saçma ışık kaynaklarına bakıyorlardı? Neden yukarıya bakmak yerine sürekli aşağıya bakıyorlardı? İnsanoğlunun elinde duran bu küçük ışık kaynağı, onun sunduğu cenneti nasıl çalmıştı?

Sevgili okurum, anlattığım öykü daha bitmedi. Ama elbette bir sonu olacak.Size bir iyi bir de kötü bir haberim var, bu öykünün mutsuz bir şekilde bitmesini sağlayabileceğimiz gibi, mutlu bir şekilde bitmesini de sağlayabiliriz. Gökyüzü ile tekrardan arkadaş olabilir, onun mucizevi ışıklarını tekrardan rahatça görebiliriz. Bunları yapabiliriz, ama maalesef ki yıldızları tekrar görmek için hiçbir uğraş vermiyoruz. Hatta gökyüzünü kendimize küstürmeye devam ediyoruz.

Bugün okuduğum bir haber beni bu yazıyı yazmaya sürükledi ki haberi hatırladıkça ve düşündükçe tüm tüylerim diken diken oluyor, gözlerim doluyor. Çünkü biz bize verilen o cenneti çalmaya devam ediyoruz. Hem de bunu bile isteye yapıyor, hikâyeyi kötü bir şekilde bitmeye zorluyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan reklamlar, artık gökyüzünü de kendisine satın alıyor. ElonMusk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın yörüngesine gönderilmesi planlanan bir uydu ile yeterli ücret ödeyen her markanın logosunu gökyüzüne taşımak için hazırlıklar yapmaya başladı. Bu durum, geceleri aşırı ışık kirliliği sebebiyle zaten az görülen yıldızların yanında ünlü markaların isimlerini göreceğimiz anlamına geliyor.

SpaceX’in bu mükemmel (!) proje için ortaklık kurduğu GeometricEnergy Corporation şirketinin kurucusu SamuelReid,CubeSat isimliuyduya reklam verme şansını yükseltmek için yapılması gereken tek şeyin daha fazla para teklif etmek olduğunu açıklamış. Kim daha fazla para gönderirse, onun logosu “gözden kaçmayacak bir şekilde” gökyüzünde ay gibi parlayacakmış!

Gökyüzünde gerçek yıldızlar, gerçek bir ay varken neden onlar yerine ay gibi parlayan logolar görmek isteyelim? Satmadığımız tek şey gökyüzünün cenneti kalmıştı ki, ona da bu şekilde bir değer biçti sevgili insanoğlu.

Maalesef ki biz insanlar olarak kendi kendimize yıldızları görme yetimizi azalttıkça, yolumuzu doğru bir şekilde bulma yetimiz de git gide azaldı. Meğerse yıldızlar bize sadece doğru yönü değil, doğru zihniyeti de gösteriyormuş. Biz onları yıllar geçtikçe çok yanlış anlamışız…