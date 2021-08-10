Karamürsel’de başı boş köpekler bir adama saldırdı

Karamürsel Sarıkum Mahallesi’nde işinden evine giden Ekrem Yılmaz'a sokak köpekleri saldırmış. Gece saat 23.00 sıralarında evine yaklaştığı sırada bir sokak köpeği saldırısına uğrayan ve kolundan yaralanan Ekrem Yılmaz ciddi bir tehlike atlatmış. Bir anda köpeğin saldırısına uğrayan ve kendini korumak isterken kolunu ısıran köpek kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne giden Ekrem Yılmaz’ın koluna 23 dikiş atıldı. Yaşanan bu korkunç olayın ardından var olan başıboş sokak köpekleri probleminin boyutu ortaya çıktı. Mahalleli daha kalıcıhem köpekler hem insanlar için daha güvenli ortamlar sağlanmasını istedi.

Ev alırken ya da taşınırken nelere dikkat etmelisiniz?

İnsanların en önemli kararıdır, ev almak ya da yeni bir eve taşınmak. Ancak ev alırken ya da taşınırken ileriye dönük planlar yapmak ve zarar etmemek önemli. Alınan bu kararın size zarar vermemesi için dikkat etmeniz gereken birtakım kriterler var.

Mesela “Almaya karar verdiğiniz konutun tapusu var mı? Aidatı ne kadar? Biriken emlak vergisi borcu var mı? İmar durumu nedir?"

Bu ayrıntılar alacağınız ev için çok önemli.

Alacağınız evde dikkat etmeniz gereken kraterleri şöyle tek tek başlık olarak bir hatırlayalım;

Tapu kaydına mutlaka bakmak lazım.

Gayrimenkulün kime ya da kimlere ait olduğu önemli.

Gayrimenkule ilişkin hisse oranları nedir?

Üzerinde irtifak (kullanım) hakkı olup olmadığı önemli.

İpotekli olup olmadığı önemli.

Satışa engel bir tedbir kararı bulunup bulunmadığı önemli.

Kat irtifakının kurulup kurulmadığı önemli.

Kurulmasına herhangi bir engel olup olmadığı önemli.

Almak istenen bağımsız bölümün tapuda kayıtlı olup olmadığı ve dairenin yüz ölçümü önemli.

Gayrimenkulün yönetim planı ve arsa sahibinin müteahhide uyguladığı tapu şerhleri önemli.

Bu hususlara bakmadan, çok beğenseniz de ev satın almaya kalkmayın.

Bunların yanı sıra ev alacağınız bölgenin sosyal durumu da sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermeli. Bölgede otopark bulunup bulunmadığı da dikkat edilmesi gereken diğer bir husus.

Alacağınız daireyi yapan şirketin daha önce yaptığı ve bitirdiği konut projelerinin olup olmadığı, taahhüt ettiği süre sonunda alıcılara konutları teslim edip etmediği, firmanın güvenilir olup olmadığı, projenin arkasındaki güvencenin ne olduğu, şirketin müşteri memnuniyetine verdiği önem iyice öğrenilmeli.

Aslında dikkat edilmesi gereken hususlar yazdıkça yazılır. Sonuçta alınan karar sizin yaşamınızı şekillendirecek. Bu yüzden yolun başında yorulmak, sonraki hayatınızı kolaylaştırmanın sırrı.

Aşı kampanyaları işe yarıyor

Covid-19 mücadeleleri kapsamında ülke genelinde yapılan kampanyalar netice vermeye başladı. Kocaeli’de de benzer kampanya ve sloganlarla aşılama sayısı yükselişe geçti. Hastanelerde geceleri de devam eden aşılamalara ilgi giderek artıyor. Aşılama hızının artması, daha rahat bir kış dönemi geçirilmesine vesile olabilir.

60 Evler’de bozuk yol şikayeti

Derince 60 Evler’deToydemir Sokak üzerinde yapılan İSU çalışması başlayalı yaklaşık 2 ay olduğunu söyleyen vatandaşlar, yollarının uzun bir süredir bozuk olduğunu ve bu yüzden minibüslerin bile artık bu güzergahı kullanmadığını söylüyor. Yağmur yağdığında çamur, güneşli havalarda toz dumana bürünen bölgenin biran önce üst yapısının yapılmasını isteyen 60 Evler sakinleri, yerel yönetimlerden bu konuyla ilgili destek istiyor.

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