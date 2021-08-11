Can Yücel’i anmak

Bu dünyadan ve bu ülkeden gelip geçen ve ardında unutulmaz anılar ve şiirler bırakarak “ÖLÜMSÜZLÜK” onurunu kazanan bir güzel insandır Can Yücel.

21 Ağustos 1926’da İstanbul’da dünyaya gelmiş.

Babası, Cumhuriyet Devrimi’nin en değerli insanlarından biri, “Efsane Milli Eğitim Bakanı” Hasan Ali Yücel.

Can Yücel, önce Ankara Üniversitesi’nde daha sonra da Cambridge Üniversitesi’nde eğitim görmüş. İngilizce başta olmak üzere birkaç dili konuşabiliyor, yaşamını büyük ölçüde çevirileri ve şiirleriyle sürdürüyor.

Babasının siyasal gücüne dayanarak ticaret yapmak, kısa sürede zengin olmak gelmiyor aklına!

Askerlik görevini Kore’de yapıyor.

Askerlik sonrası Türkiye’ye döndüğünde bir süre Bodrum’da turist rehberliği yapıyor.

Son yıllarında Datça’ya yerleşiyor. Dergilerde yayımlanan şiirlerinin telif ücretleriyle mütevazı bir yaşam sürdürüyor.

12 Ağustos 1999’da bedensel yaşamı sona eriyor.

O’nu şiirleriyle tanıyor ve seviyoruz. Dili hayli keskin ve kimi şiirlerinde argo sözcükler de kullanmaktan kaçınmıyor!

Şimdi düşünüyorum da, son yaşadığımız yangın furyası ve kamuoyuna yansıyan olaylar üzerine hangi şiirini yazardı?

Aklıma şu dizeleri geliyor;

“Bana şiirlerinde küfretme”

diyorlar usulsüz!

lan, bu kadar

o…çocuğunu

nasıl anlatayım küfürsüz!

Nur içinde yatasın Can Baba.

1999’dan sonra bu ülkede öyle felaketler, öyle yangınlar ve insanlarımıza yönelik öyle haksız ve çirkin olaylar yaşadık ki, sen Yaradan’ın sevgili kuluymuşsun, bu dönemi yaşamadın!

Şimdi yaşasaydın, bu olaylar karşısında yazacağın şiirler ve sarf edeceğin sözlerle nice çileler yaşardın!

Can Yücel, “Vakitsiz Dinleti” adını verdiği kısa şiirinde bakın ne diyor;

“N’apıyorsun ağustos böceği,

Daha Temmuz’dayız

Cırcır

Zor çıkarsın sen Ağustos’a!

Ne bileceksin ama

Ozon tabakasının delindiğini,

İklimin değiştiğini,

Temmuz’un Ağustos’a karıştığını…

Evet, ağustos böcekleri temmuz başından beri cırcır ötüyor!

Küresel iklim sorunları, 45-50 derecelere çıkan sıcaklıklar ve ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlar, her geçen gün yaşama sevincimizi alıp götürüyor.

Ama yine de yaşamdan ve insandan umut kesilmiyor.

Huzur ve güven dolu güzel günlere kavuşmak dileğiyle…