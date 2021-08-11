Covid aşısı olana şiir kitabı bedava

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde farkındalık oluşturacak bir aşı kampanyası başlatıldı.

Hastane Başhekimi Prof.Dr. Mustafa Güneş’in, aşı olan 18-25 yaş arasındaki gençlere “Yorgun Mısralar” adlı şiir kitabı hediye ediyor. Dün başlayan ve 60 adet kitap hediye edilen kampanya bugün de devam ediyor. Bugün aşı olacak gençlerden 60’ına da kitap hediyesi yapılacak. İki günde toplam 120 kitap hediye etmeyi planlayan hastane yönetimi böylelikle sıradışı bir kampanyaya imza atmış oldu.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, “Gençler bu ülkenin geleceği sigortasıdır. Onları sağlıklı olarak görmek ve bunu başarmak vatanımızın geleceğini güven altında tutmamızı sağlayacaktır. Her yaşta insanımızı kaybetmek ne kadar acı ise, ay yıldızlı bayrağımızı siyasi, ekonomik olarak ayakta tutacak olan bir gencimizi kaybetmek de bizi ziyadesiyle üzecektir” dedi.

İnternet alışverişinde çok dikkatli olun

Güvenli alışverişin ilk kuralı, güvenilir internet sitelerine ulaşmaktır. Öncelikli olarak adres satırında yeşil onay işareti olan siteleri tercih etmelisiniz. Bu siteler Ticaret Bakanlığınca güvenilir kabul ettiği e-ticaret siteleridir. Az bilinen ya da adı hiç duyulmayan alışveriş sitelerine genelde şüpheyle bakılır ve böyle olması da türeticinin lehinde bir durumdur.Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, rengi, fiyatı, tahsilat bilgileri (KDV dahil) olmalı. Sürprizle karşılaşmamak için de kargo bedeli hanesine mutlaka bakılmalı.

İnternet sitesinin adını adres satırına yazın

Tüketiciler şüpheci olmalı. Eğer internet sitesinde bir noktalama işareti fazlalığı varsa, logosunda renk tonu farklılığı, yazı karakterinde bir değişiklik varsa bilinki o site çok bilinen bir internet alışveriş sitesinin taklidi durumundadır. İşte bu noktada arama motorunda internet sitelerini aramak yerine sitenin doğrudan tam adını adres satırına yazmalı.

Mesafeli satış sözleşmesini okuyun

Ürünü seçtiniz, ödeme yöntemini seçtiniz, artık son bir adım kaldı, ödeme yap butonuna tıklamak. O butona basmadan önce düşünmeniz gereken bir şey daha var. Mesafeli satış sözleşmesini okudunuz mu? Eğer okumadıysanız hem haklarınızdan hem de yükümlülüklerinizden haberiniz yok demektir. Ve itiraf etmek gerekirse bu hane pek okunmaz.

Güvenli ödeme yöntemini seçin

Ödeme yaparken de sanal kart kullanmayı ve güvenli ödeme yöntemini seçmeyi unutmamak gerekiyor.

Cayma hakkınızı kullanabilirsiniz

Ürün kapınıza geldi ancak eksik veya sizin sipariş etmediğiniz bir ürün teslim edildi. İşte bu durumda sözleşmeden kaynaklı cayma hakkını kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda mesafeli sözleşme de tek taraflı feshediliyor. Kimi satışlarda da mazeret belirtmeksizin aldığınız ürünü iade edebilirsiniz. Bu iade ile tek zararınız kargo bedeli olacaktır.

İsmail Özkar’dan Hürriyet’e teşekkür

Kullar Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, bölgelerine yaptırdığı 5 adet sera için teşekkür etti. Özkar ilk hasatın toplandığını ve buradan elde edilecek gelirlerin burs olarak verileceğini söyleyip emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Başiskele’deki yol seferberliği devam ediyor

Gelişmekte olan Başiskele ilçesi en önemli yatırımlarını alt yapı ve üst yapıya harcıyor. Şehirde ulaşımın daha kolay ve konforlu yapılması için başlatılan seferberlik devam ediyor. Asfaltsız yol bırakmamak için mücadele veren yönetim bir yandan da güzergahları kısaltacak yeni yollar açıyor.

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