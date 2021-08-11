Eğitimin kalitesi düştüğünden, “baraj puanı”nı da düşürdüler

Hiç kimse, karşı çıkmasın!

Hiç kimse, “Olmaz böyle saçmalık” demesin!

Yapılan doğru.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önerdi…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimat verdi…

Ve “üniversite sınavı baraj puanı” düşürüldü.

Bunun anlamı şu:

Bilen biliyor da, bilmeyenler için yazıyorum…

Bu baraj puanının düşürülmesiyle, üniversite giriş sınavını kazanamayan on binlerce öğrenci de artık “üniversiteyi kazanmış” sayıldı.

Yapılan, neden doğru?

Şundan…

Bu iktidar döneminde eğitimin seviyesi o kadar düştü ki, adaylar giriş sınavında çuvalladı.

İktidar bunu geç de olsa fark etti ve öğrencilerin mağduriyetini bir kararla şipşak giderdi.

Özetle, sınav sonuçlarını “öğrencilerin seviyesine göre” ayarladı.

“Kalitesiz eğitime düşük puan” uygulaması…

Yapılan bu!

Bence, bu da yetersiz

Düşünüyorum da, barajın 10’ar puan düşürülmesi de kurtarmaz.

Nasıl kurtarsın, Türk eğitim sistemi öyle yerlerde sürünüyor ki, bırak 10 puanı 20 puan bile indirsen yine kesmez.

Dün yazdım, bir kez daha not düşeyim.

YKS’de (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 1 milyon aday birinci basamağı geçemedi.

Sınava giren adaylardan 217 bin 504’ü matematikte, 312 bini de fende sıfır çekti.

Anadilimiz Türkçede bile 40 soruda doğru çözme ortalaması, 18.4.

Türk eğitim sistemi, “Dünya Eğitim Kalitesi”nde 137 ülke içinde 99’uncu.

“Yerlerde sürünüyoruz” demem bundan…

İşte bu nedenle barajın 10 puan düşürülmesi yetmez.

Daha aşağıda “baraj dışında kalan” 100 binlerce aday var.

Onları ne yapacaksınız?

Açın kapıları, her isteyen üniversiteye gitsin

Bence, iktidarın bu yaptığı tek kelimeyle çakallık.

Bir taşla iki kuş vurma…

*”Baraj puanı”, Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla düşürüldü. Yani puanı düşüren, “Cumhur İttifakı”… Üniversiteyi kazanamayan adayları “kazanmış” göstererek, kafalarına göre on binlerce aileden “oy avantajı” temin etmeye çalıştılar.

*Sonra… Üniversiteye giremeyen öğrenci, ne yapacak? İş aramaya başlayacak. İş var mı? Yok. İktidar bu öğrencileri üniversitelere alarak var olan işsizlik sorununun büyümesini engellemiş oldu. Veya işsizlik sorununu erteledi. İşsizliğin üstü örtüldü…

Nasıl, iktidar “baraj puanı”nı düşürerek bir taşla iki kuş vurmuş olmuyor mu?

En iyisi açın kapıları, isteyen istediği üniversiteye elini kolunu sallaya sallaya girsin.

Bu kadar üniversiteye ihtiyacımız var mı?

Bizde “büyüklük” ve “gösteriş” hastalığı var.

Büyük büyük saraylar…

Her şehre bir üniversite, şu kadar üniversite öğrencisi…

Dev statlar…

Şu kadar okulumuz, bu kadar öğrencimiz…

Tamam, var da, sonuç ne?

Bu kadar üniversitemiz, şu kadar üniversite öğrencimiz var da, eğitimden ne haber?

Dev statlarımız var da, ülke futbolundan ne haber?

8 milyon üniversite öğrencimiz olmasıyla övünüyoruz.

Kasım kasım kasılıyoruz…

İyi de bizimle aynı nüfusa sahip Almanya’daki üniversite öğrencisi sayısı sadece 3 milyon.

Dahası, 125 milyon nüfuslu Japonya’daki üniversite öğrencisi sayısı da 3 milyon.

Şimdi Türkiye, Almanya ve Japonya’yı yan yana koyun.

Türkiye’nin Almanya ve Japonya ile yarışması mümkün mü?

Japonya dünyanın üçüncü, Almanya dördüncü, Türkiye ise yirminci büyük ekonomisi.

Almanya’da kişi başı yıllık milli gelir 46 bin 259 dolar, Japonya’da 40 bin dolar, Türkiye’de ise 9 bin dolar.

Demek ki, bu kadar üniversitenin ve bu kadar üniversite öğrencisinin bir anlamı yok.

Çünkü üniversitelerimizin içi boş.

Özetle…

Üniversiteye giriş baraj puanının düşürülmesi, “eğitimdeki kalitesizliğin” iktidar tarafından tescilidir.

Bir de “işsizliği erteleme” kurnazlığı var.

Tabii işin temelinde “Cumhur İttifakı”nın oy hesabı yatıyor.

Türkiye, bu kafa yapısıyla bir yere gidemez.

Söylemek istediğim bu.