Ey AKP’li işsiz gençler, bu nasıl iş?

Sakın yanlış anlamayın.

Bu yazı, öyle “kışkırtma” yazısı filan değil.

Tutup, TCK Madde 216’ya dayandırarak “Tanzer Bey, halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyor” iddiasıyla suç duyurusunda filan bulunmayın.

Bu yazı, sadece bir durum tespiti.

Ben tespitlerimi yazayım, söyleyecek sözü olanlarla tartışmaya her zaman hazırım.

Durum şu

Önce bir “işsizlik” tespiti yapalım.

Her ne kadar TÜİK “İşsizlik sayısı azalıyor” açıklaması yapsa da, bunun “sipariş bir işsizlik oranı” olduğunu, işsizliğin çığ gibi büyüdüğünü herkes biliyor.

Fazla lafa gerek yok, size iki rakam vereyim:

Ülkemizdeki “çalışabilir nüfus”, 63 milyon 659 bin.

Peki, “çalışan nüfus” ne kadar?

28 milyon 586 bin…

Yani 35 milyon 73 bin nüfus, çalışabilecek durumda olduğu halde çalışmıyor.

Yani işsiz.

Çoğunluğu iş bulabilse, çalışacak.

Şimdi buradan hareketle…

İşsizlik, ülkemizin bir gerçeği.

Gizlenmeye kalkılsa da, törpülenmeye kalkılsa da, az gösterilmeye kalkılsa da, işsizlik en büyük sorunumuz.

Sorun, toplumun bütün katmanlarının sorunu.

AKP’liler de işsiz…

CHP’liler de işsiz…

MHP’liler, İyi Partililer, hiçbir ayırım yapmadan bütün siyasi kesimin gençleri iş bulmakta zorlanıyor.

Haa, iktidar partisine gönül veren işsizlerin iş bulma olasılığı diğerlerine göre daha fazla.

Ama şundan emin olun, bu dönemde AKP’li gençler bile iş bulmakta çok zorlanıyor.

İşini yürüten yürütüyor mu, yürütüyor…

Sırtı kalın olanın kızı, oğlu, akrabası; şipşak hemen işe yerleştiriliyor mu, yerleştiriliyor…

KPSS, yani Kamu Personeli Seçme Sınavı filan hikâye!

Onu da formüle etmişler, torpillileri önce birkaç günlüğüne bir belediyenin özel kalem müdürlüğünde görevlendiriyorlar, oradan istedikleri yeretayin ediyorlar.

Ne KPSS sınavı, ne bir şey!

Bu yol, sadece çok çok torpilli “işsiz AKP’li gençlere” açık.

Ya diğerleri?

Diğerleri sürünüyor.

Bakan Pakdemirli’nin “suç makinesi” danışmanları

Şimdi esas söylemek istediğime geliyorum.

Ülkemizde bu kadar işsizlik varken…

Hatta AKP’li gençler bile iş bulamazken…

Bakıyorsunuz, bir bakan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kendine 49 danışman tutmuş.

Bu danışmanlar, gerçekten “danışılacak kişiler” olsa, neyse!

Geçenlerde basına yansıdı, içlerinde öyle iki danışman var ki, şimdi okuyunca sizler de şaşıracaksınız, bunlar birer “suç makinesi”!

Bu danışmanların isimleri, Metin Çamlı ve Arif Barata.

Arif Barata’nın 47, Metin Çamlı’nın ise 64 “suç kaydı” var.

İddiaya göre, bu suçlar öyle trafik suçu gibi ıvır zıvır “masum suçlar”, “kabul edilebilir suçlar” değil.

Yüz kızartıcı suçlar…

Resmi belgede sahtecilik…

İhaleye fesat karıştırma…

Hırsızlık…

Kamu görevlilerini tehdit…

Adam öldürmeye teşebbüs…

Var da var!

Resmi belgede sahtecilik suçundan 32 dosyası bulunan Çamlı, bir yıl cezaevinde yatmış, ömür boyu kamu haklarından yasaklı, ama halen bakan adına et-süt birlikleri ve damızlık birliklerini yönetip devletten maaş alıyor.

Sanırım bu durum, AKP’li işsiz gençlerin çok kanına dokunuyordur.

İyi eğitim almış, dürüst, pırıl pırıl AKP’li gençler “iş bulabilmek” için çırpınırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin suç dosyası kabarık kişileri danışman olarak alması, kabul edilebilir bir durum değil.

İşte bu nedenle, “Eyy AKP’li işsiz gençler, bu nasıl iş?” diye sormak istedim.