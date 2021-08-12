Durum iyi diyebilir miyiz?

Ülkemizde 20 yıllık tabloya ve özellikle son beş yıllık kısma bakacak olursak siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumlu hiçbir şey göremiyoruz.

Hangi alanda verilere baksak enflasyonda sürekli bir yükseliş, ekonomik daralma ve bu da halk tabanının ciddi bir anlamda fakirleşmesine neden oluyor.

Üstüne üstelik değişen doğa dengelerinin bilinmesine rağmen önlem alınmayan sel ve yangınlar. Bir o kadar da ülkemize rahatlıkla giren sığınmacılar, kaçaklar, salgınlar…

Yaşananlar ve yanlış politikalar tek adamlı şirket yapısındaki hükümete halkın güveninin kaybolmasına neden oldu. Hükümet kanadınca yapılan açıklamalar artık hiçbir şekilde inandırıcı gelmiyor.

Muhalefet kanadına bakıldığında hükümetin yanlışları eleştiriliyor olsa da muhalefet hükümet üzerinde gerekli baskıyı kuramıyor. Kuramıyor çünkü basın kuruluşlarının yüzde doksanı hükümet eden siyasi partinin kıskacında. Paralı trolleri de iyi çalışıyor.

Muhalefet liderleri iktidar yanlılarınca bilinçli şekilde aşağılanıyor ve halkın çoğunluğu bunun farkına varamıyor.

Bu durumda parti ana merkezinin üretimlerini halka duyurmak yereldeki halkla iç içe olması gereken muhalefet temsilcisi teşkilatlara,parti üyelerine ve vekillere düşüyor.

Bir ülke siyasetinde muhalefet partisi olmak çok büyük yükümlülükleri ortaya koyar. Çünkü muhalefetin görevi hükümetin yanlış adımlar atmasına engel olmaktır. Yani adaletsizlikler, haksızlıklar ve yanlışlar önündeki duvardır.

Ben eleştiriyorum demek muhalefete yetmez. Halka güçlü, inandırıcı açıklamalarda bulunmak gerekir.

“Millet İttifakı” partiler akıllı ve mantıklı hareket ettikleri her yerde son yerel seçimlerde ana belediyeleri aldılar. Alınan her yerde doğru ve iyi çalışmalar sergiliyorlar.

Görünen o ki, dedikodu, boş konuşmalar yapılmayan,birlik olunan, güçlü yönetimlere sahip her yerde muhalefet partilerinin başarılı olmamasına hiçbir neden yok!...

Eğri oturup doğru konuşmak gerekir ki: Yirmi yıllık süreçte muhalefetin gerekli baskıyı kuramaması iktidar partisinin aşırı ve ölçüsüz güçlenmesine neden oldu.

Bu yapıya bilinçsiz kara propagandalarda eklenince halk tarafında iktidara ölçüsüz ve sorgusuz bir güven oluşmuştu. Ve gelinen noktada artık ne söylerseniz söyleyin anlamayan, ne derseniz deyin “reis” diyen bir kitle oluşu verdi.

Tüm yanlışlarına rağmen reislerine toz kondurmayan, yanlışı gördükleri halde “Çevresi bozuk” diyerek hala cehalette ısrar eden bir kitle var. Ve bu kitlenin önüne delil koysanız bile artık ikna olmayacak bir psikolojiye bürünmüş haldeler.

“-Peki! Reis Bey çevresindeki bu bozuk kitleyi kendisi toplayıp bir araya getirmedi mi?“ diye sorunca da kulaklarını kapatıyorlar.

Eğer Reis beyi eleştirirseniz bu ülkede; Fetöcü,vatan haini, gezici yâda terörist ilan edilmemeniz içten bile değil. Ak Parti ile Türkiye’nin kaderi bir demeye bile başladılar. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan şekilde“hükümet ve devlet” kavramlarını birbirinin içine sokarak kullanır oldular.

Bu cümleyi kuranlar Türklüğün ve Türk devlet geleneğinin kaç bin yıllık olduğunu biliyorlar mı acaba?

20 yıllık bir siyasi parti hangi vasıfla bu ülkenin kaderi olabilir!...

Sadece cumhuriyetin ilanından bu yana kaç tane parti tarihe gömüldü ve silindi haberleri var mı?

Ülkenin siyasi, kurumsal devlet yapısı öylesine bozuldu ki!..

Hâlbuki! Bir toplumu ilerleten ve yücelten asıl şey doğruları görmek,eleştirebilmek yanında geçmişten süre gelen sağlam ve güçlü devlet yapısıdır.

Sorgulamayan, eleştirmeyen, körü körüne bir kişiye veya zümreye bağlılığı gelişen toplumlar her zaman tarihin derinliklerine gömülür.

Bilimden, eleştirmekten ve sorgulamaktan vazgeçmiş medeniyetler yok olup gider.

Bugün ülkece geldiğimiz durum;Kulakları tıkanmış gerçekleri duymayan ve duymak istemeyen bir halk kitlesi ve koltuk, rant, güç için ülkenin içinde olduğu durumu göremeyecek kadar gözünüzü karartmış, körleşmiş bir iktidar.

Ülke ekonomik ve sosyal yapı olarak bir bunalıma sürüklenirken iktidar hala ve hala ekonomimiz çok iyi, halk mutlu diyebiliyor, keyif çayı ikram edebiliyor.

Öte yandan halkta ise evine ekmek götüremezken “Reis” söylüyorsa doğrudur, ekonomimiz çok iyi, bizler böyle mutluyuz diyen maalesef bellibir kitle bulunuyor.

Öğrenilmiş çaresizlik, kör ve sağırdır. Bu üçü bir araya gelen toplum içinden çıkılmaz bir suskunluğa ve kargaşayasürüklenir.

Gün geçtikçe büyüyen bu girdap bir an önce bozulmalı ve önü kesilmelidir.

Muhalefetin yerel teşkilatları iktidar karşısında gerçek anlamda bir baraj olduğunun farkına varmalı ve gereken müdahaleleri yapabilmelidir.

Oturduğu yerden konuşan hiçbir partiye halk oy vermez.

Boşlukları değerlendirmek isteyen her sözünün içi boş ve nereye hizmet ettiği belli olmayan kişilerin ortamı, yapıyı karıştırma düşüncelerinin farkına varılmalı,oyununa gelinmemelidir.

İktidar hala din üzerinden siyaset yaparak oy kazanmaya çalışıyor.

Ülkemiz halkını iki ayrı görüş üzerinden keskin çizgiler ile ayrıştıran bir politika uygulanıyor. Geçmişin sağ ve sol kavramları benzeri İslamcı ve din düşmanı Kemalistler tipi saçma sapan bir yapı canlandırılmaya çalışılıyor.

Bu oyuna gelinmemeli,hepimizin bu ülkenin vatandaşı olduğumuz gerçeği unutulmamalıdır.

Hiçbirimizin gidecek başka bir ülkesi olmadığı yerde; “Körsağıra çok güzelsin.” diyecek.

Ya da şairin dediği gibi “Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın”.

Bu vatan ve bu ülke hepimizin!...