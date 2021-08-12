Ankara’da yaşananlar hiç hayra işaret değil

Komşu ülkemiz Suriye’de yaşanan savaş giderek büyüyordu. Savaştan kaçmak isteyenlere şefkat elimizi uzattık. Ancak biz elimizi uzattıkça kolumuzu kaptılar.

Yaşlılar, çocuklar, kadınlar ya da yaralıları beklerken çakı gibi gençler geldi.

İşsiz güçsüz, meslek sahibi olmayan yüzbinlerce Suriyeliye kucak açmış olduk.

Doktoru, mühendisi, bilim adamı olanlar Avrupa ülkelerine, vasıfsız olanlar Türkiye’ye geldi.

Önce ucuz işçi gözüyle bakılan Suriyeliler her sektörün içine girdi. Hamal gibi kullanıldılar, harçlık gibi maaş aldılar. Sigorta derdi de yok.

Tabi bu durum bazılarının hoşuna gitti. Ta ki ucu kendilerine dokunana kadar.

Sayıları artan, dilencilik yapan, esnaf olan bir sürü Suriyeli türedi.

Sonra Afgan meselesi gündeme geldi. Yine zıpkın gibi, çakı gibi Afgan gençleri sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak girdiler.

Bu haberlerin duyulması endişe ve öfkeye neden oldu.

Toplum baruta döndü, birinin fitili ateşlemesi ise an meselesiydi.

Ve olan oldu, Ankara Altındağ’da yaşanan kavgada iki Suriyeli, iki Türk’ü bıçakladı. Türklerden biri öldü.

Bizi çekmek istedikleri oyuna ilk olarak Ankara’da geldik.

Toplum galeyana geldi ve Suriyelilerin evlerini, işyerlerini araçlarını taşladı.

Saatler ilerledikçe olayların dozajıda artmaya başladı. Olayları sosyal medyadan takip ettim. Gördüklerime inanamıyordum. “Burası Türkiye olamaz, biz böyle bir toplum değiliz” dedim.

Bir yandan intikam almak isteyen vatandaşlarımızın öfkesini seyrettim bir yandan, suç işleyen bir memleketlisi yüzünden linç edilmek istenen Suriyeli aileleri ve çocukları gördüm.

Bize yakışmadı. Ankara’da yaşananlar fırsat bilinerek provokasyona yönelik eylemler olabilir. Bu eylemler sadece eyleme katılanlara değil, tüm topluma ve insanlığa zarar verir. Soğuk kanlılıkla ve akılcı bir şekilde sorunu çözmemiz gerekiyor.

Ankara Aladağ bir örnek değil, bir musibet olarak görülmeli. Türkiye’de göçmen sorunu kangren olmadan çözülmeli.

Dün vatanını terk edip Türkiye’ye gelen, yaptıkları en güzel iş ise gezip tozmak olan Suriyelilerin misafirliği bitirilmeli ve ülkelerine geri uğurlanmalı.

Vatanını terk edip, Türkiye’ye yerleşip Türk vatandaşı olanlarında vatandaşlıkları iptal edilerek ülkelerine gitmeleri sağlanmalı. İleride daha ciddi sıkıntıların yaşanmaması ve Türkiye’ye oynanmak istenen oyunun bozulması için bugünden harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Çocuk, gelecektir, umuttur, hayallerin bir gün gerçek olacağına inançtır. Çocuk oyundur, okuldur, eğitimdir, neşedir.

Çocuk; ayağı çıplak dilenci, üstü yırtık kağıt toplayıcısı değildir.

Hiçbir çocuk bir diğerine bakarak imrenmemeli. Hepsi eşit olmalı, çocukluğunu yaşamalı, heyecanını gösterebilmeli.

Körfez’de çekilen bu fotoğrafa baktığınızda ne hissettiğinizi merak ediyorum.

Biri en fazla 9, diğeri ise 6 yaşındadır. Cüsselerinin belki de 4 katı büyüklüğündeki çek çekle kağıt toplayan bu çocukların hakkını nasıl koruyacağız? Çocuk olmanın ayrıcalığını onlara nasıl yaşatacağız? Kirlenmemiş kalplerini nasıl koruyacağız?

Yok yok kimin çocuğu olursan ol, sen tüm çocuklarla eşit olmalısın…

Aile hekimleri Ankara’ya mitinge gidiyor

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu tarafından organize edilen Ankara Mitingi, 28 Ağustos Cumartesi günü yapılıyor. “Ceza yönetimine dur demek için hep birlikte Ankara’dayız” sloganıyla yapılacak olan mitinge Kocaeli Aile Hekimleri Derneği de kalabalık bir grupla katılacak.

Okulların açılma arifesinde yine kayıt parası konuşuluyor

Geçtiğimiz yıl tatsız tuzsuz bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Bu yıl ise durum meçhul. Şimdilik 6 Eylül’de okulların açılacağı söyleniyor. Eğer bir değişiklik olmazsa 2021-2022 eğitim öğretim dönemine 3 hafta sonra başlamış olacağız. Okul kayıtlarının yapıldığı bu dönemde ise her yıl olduğu gibi kayıt paraları şikayeti geliyor. Her yıl bu şikayetler gelir ve haber olarak gazetelere yansır. Ancak değişen pek bir şey olmaz. Bazen şikâyetçilerden para alınmaz, konu kapanır gider. Benzer ihbarlar bu senede gelmeyebaşladı. Özellikle bildik okullarla ilgili “kayıt parası” şikayeti, “Kayıt ücreti ödemezseniz çocuğunuzu okula almam”lara kadar büyümüş.O okul müdürü ve müdürlerine tek bir kelime söyleyerek bu konuyu kapatıyorum; “Parası olan zaten kendisini bu duruma düşürmez. Adamın parası yok ki veremiyor”

Derince’de temizlik seferberliği

Derince Belediyesi son günlerde artan çalılık yangınlarının ilçelerinde de yaşanmaması için ot biçme, küreme, süpürme ve özellikle mercek görevi gören kırık cam parçalarını temizleme işlemi yapıyor. Her gün farklı bölgelerde çalışma yapan temizlik işleri ekipleri önceki gün de Yenikent, Sırrıpaşa ve Çenedağ Mahallelerini taradı.

KONUŞAN FOTOĞRAF: