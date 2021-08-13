13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri çok güzel geçmeli… Balamir bey, “Basın” toplantısında “Basına” soru sordurmadı…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yarın 13’üncüsünü düzenleyeceği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri için hafta başı, yani bu hafta pazartesi günü Maide Restaurant’ta tanıtım töreni gerçekleştirildi. Ben de oradaydım. Bu sene efsane güreşçi Karamürselli Ahmet Taşçı onuruna (gecikmeli de olsa) düzenlenecek ve Türkiye’nin en önemli başpehlivanlarının katılacağı güreşlerin lansmanı harikaydı. Orada pehlivanlarla sohbet ettim.

Adı basın toplantısıydı, ama soru sordurulmadı…

Bu da garipti…

O zaman biz oraya neden gittik ?..

Kahvaltı yapmak için mi ?..

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu bey, neden soru sordurmadı ?..

Bizzat kendisine “Balamir bey biz neden soru sormadık ?” diye sordum…

Ben de anlamadım der gibi ellerini yana açtı…

Çaresizliği gözlerimle gördüm…

Ben de şaşırdım…

O da…

Neyse…

Orada, Ahmet Taşçı’nın tam 30 yıl sonra onurlandırılmasını söyleyecektim…

Zira Sefa Sirmen, onu ayağına davet etmiş, o da gitmeyince, silmişti…

Tıpkı Haldun Alagaş’ı sildiği gibi…

Haldun’a da Recep Tayyip Erdoğan sahip çıkmış, İstanbul’da kulübüne almış, yakın koruması yapmış, arkadaş olmuştu…

Ümraniye’de caddeye de salona da adını vermişti…

Bunları yazmak durumundayım…

Çünkü ben bu kentin insanıyım ve sorunlarıyla hemhal oluyorum…

Ama kimse yazmadı, o da bir başka soru işareti…

Neyse gelelim lansmanda yaşadıklarıma…

Cazgırı utandırdılar

Bize soru sordurmayan Balamir bey, cazgırın da lafı ağzına tıkamasından sorumlu oldu…

Ben tabii ki onu sorumlu tutarım…

Çünkü toplantıyı o yönetiyor…

Mesela yağlı güreşin olmazsa olmazı, salavat getiren Cazgır Sebahattin Erdoğan, manisini tamamlamadan, susturdular…

O da sesini çıkarmadı…

Ayıp oldu…

Adamcağız bozuldu…

Ben ise üzüldüm…

Peynir-Simit-İzmit…

Bir gelenektir…

Simidin içine koyarsın kaşarı, hapur hupur yersin…

Bu aslında bizim öğrencilik yıllarımızdan gelen bir gelenektir…

İzmit Lisesi o kadar olmasa da (Hep mazınlar vardı çünkü) Sanat Okulu talebesi tam gün okuduğundan bu yönteme çok başvurmuştur…

Yine Köfteci Abdullah, sanat okulunda binlerce talebeyi Yenicuma Camii yanındaki doyurmuş ve şimdi büyük bir markanın sahibi olmuştur…

Adalı da öyle…

Köfteci İlhan da öyle…

Ben de bu geleneğimizi, pehlivanlarla yaşatmak istedim…

Peyniri simidin içine koydum, simit bölünmedi (demek ki kaliteli), bizim Faruk Akkoyun’a verdim ve o da, (Gerçekten Koç gibi) İsmail Koç’a ikram etti ve tanıtımını da yaptı…

Böylece ben görevimi yaptım ama o gün orada simidimizi, saat kulemizi, pişmaniyemizi de tanıtabilirlerdi…

Sporun amacı biraz da kültür ve turizmi aşılamak değil midir ?..

Neyse dedim ya, beni konuşturmadılar…

Yazmak için sustum…

İsmimiz üzerimizde, biz ‘Yazar’ız…

Karikatürler ‘Çizer’…

Ben: Yalnız değilsin İsmail, sen güreşin tanıtımını yaptın…

İsmail Balaban: Sağol ağabey, mutlu oldum, önemli değil benim için…

Survivor…

Herhalde izlemeyen yoktur…

Bir ara ben de izledim 8 aylık ev hapsi boyunca…

Ama gerçekten çok saçma bir program…

Bir pehlivan olarak İsmail Balaban’ın da katılmasını eleştirdim (Gazetedeki Serkan Üldeş kardeşim şahidimdir)…

Çünkü geleneksel peygamber sporu yapan bir kişinin, oralarda bulunması garip geldi…

Yakışmadı…

Ama bir ülkenin büyükşehir ata sporu yağlı güreşi unutmuş ve unutuyorsa, İsmail Balaban da bunun adını yaşatmak için er meydanına çıkıyorsa…

Çok suçlu sayılmaz elbette…

Büyüklerin yediği haltın yanında onunki devede kulaktır…

Neyse…

İsmail Balaban’a “Hiç gocunma kardeşim, sen güreşin adını tanıtmak amacıyla yaptıysan ve vicdanın rahatsa, benden sana tam destek” dedim…

İsmail de “Sağol ağabey, ben tanıtım için Survivor’da mücadele ettim ve bir sporcuyum. Her yarışmaya katılırım. Kimseye de bakmam. Ama mutlu oldum, sana teşekkür ederim, önemli değil benim için…”

Sonra lafa karışan Ahmet Taşçı oluyor…

Taşçı “Hakan ağabeyin iyi bilir, ben de zamanında Sumocularla güreştim, sırf sporumuzun adı dünyaya yayılsın diye” söyleriyle Balaban’a destek verdi…

Fehmi Özgüler ustadan bir yazı: Gölcüklü Kerem harikaydı

“Galatasaray, ST. Johnstone'yi deplasmanda 4-2 yenerek turu geçen taraf oldu. Bu karşılaşmanın yıldızı hiç şüphesiz genç Kerem Aktürkoğlu idi. Diagne'nin attığı golün pasını veren Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Gölcüklü Kerem Aktürkoğlu, iki yıl öncesine kadar TFF 3. Lig Takımlarından Erzincanspor'da forma giyiyordu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Kerem Aktürkoğlu'nu A Takım kadrosuna dahil etti. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla herkesin beğenisi kazanan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım Formasını sırtına geçirdi. Kerem Aktürkoğlu'nu Türk Futboluna kazandıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i kutluyorum. Kerem Aktürkoğlu, çok daha iyi günler seni bekliyor. Sahadaki kültüründe çok iyi aile terbiyesi aldığın belli ediyorsun. Türk Futbolunun Kerem Aktürkoğlu gibi oyunculara gereksinimi var. Gazetecilere parmak işareti yapan, poposuyla topu stop eden ve köpek taklidi yapan futbolcuları istemiyoruz. Yüce Rabbim yolunu açık eylesin…”

Benden de kocaman bir amin ustam…

Karikatür:

GÜNÜN SÖZÜ…

Düne kadar zekiydim, dünyayı değiştirmeye kalktım… Şimdi akıllıyım kendimi değiştirdim…

Mevlana...