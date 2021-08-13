Türkiye-Azerbaycan Diasporası

Evet, geçmişe bir göz atacak ve hatırlayacak olursak ilk Diaspora çalışmalarını Azerbaycan başlattı.

Rahmetli Haydar Aliyev'in talimatı ile Diaspora ile İş Üzeri Devlet Komitesi kurularak çalışmalar başlatıldı.

Komite görevlileri yaptıkları çalışma ve araştırmaları ile Türkiye’de,adında Azerbaycan geçen birkaç derneğin kurulmasına vesile oldular.

Bugün milletvekili olan Ramil Hasan ve arkadaşı Reşat ile birlikte önceden telefonla randevu alarak ziyaretimize gelip dernek kurmamızı teklif ettiler. Gerekli konuları konuşup anlaşmamızdan sonra 2004 yılının ilk aylarında derneğimizi kurarak tarihi hizmetimize başladık.

İlk günlerde ve aylarda arkadan vede yüzüme karşı birçok insan, "Bu Azerbaycan da nereden çıktı? Bilal hoca boş duramıyor. Bizim Azerbaycan ile ne ilgimiz var” diyorlardı.

Nereden nereye diye bir söz var. Allaha şükür bugün her noktada üst seviyede kardeşlik ve dostluk ilişkilerimiz artarak devam ediyor.

FEDERASYONUMUZU KURUYORUZ

Yıl 2006, yer Kocaeli.Bizim ev sahipliğimiz ve önerimiz ile kasım ayı içinde Federasyonumuzu mevcut derneklerimizin katılımı ile kurduk. Divan Başkanlığını İstanbul Konsolosu ParvizMammedov yaparak her konuda samimi destek oldular.

Delegeler oy birliği ile beni başkan olarak görevlendirdiler. Hepimizin ortak düşüncesi, Federasyon Ankara'da olmalıydı. Nitekim Ankara'da kiralık yer tutarak orada faaliyete başladık.

Hafta içi ve sonlarında gidip gelmeme rağmen işler verimli yürümediği gibi bir sürü sorunlar oluşuyordu.

Tecrübe olarak gördük ki yetkili ve sorumlu kişi o kurumun başında olmalıydı.

Görevli bazı sorumluların sebep olmaları sonucu Federasyon mahkeme kanalı ile kapatıldı. Yargıtay kararı ile yeniden Federasyonumuza kavuştuk.

Ama Kocaeli'ye getirerek sorunları kökünden çözdük.

KOCAELİ'DE TARİHİ BAŞARILARIMIZ

Kocaeli'ndeki başarılarımızın her birinde bütün Kocaeli halkımızın samimi ve sürekli desteği mevcuttur.

Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, valilerimiz, sivil toplum kuruluşları ve her zaman destek veren basınımız. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz.

Birkaçını tarihlerine göre sıralarsak…

1- 2010 yılında Kartepe’de Haydar Aliyev Parkı.

2- 2011 yılında Derince’de Azerbaycan adına park.

3- 2012 yılında Büyükşehir Belediyemizin Sekapark’ta verdiği, içinde Türkiye’de ilk ve tek Soykırım Müzesi ve Kütüphane var. Burasını 42 yerli ve yabancı TV kanalı çekim yaparak dünyaya tanıttılar.

4- 2015 yılında İzmit Belediyemiz Şehitler Anıtı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına hatıra ormanı dikti.

5- 2018 yılında Körfez Belediyemiz Şehitler Anıtı ve park açılışı.

İzmit Belediyemiz ile Bakü Nesimi Belediyesi, Kardeş Belediye

Körfez Belediyemiz ile Göyçay Belediyemiz,Kardeş Belediye yapıldı.

Konferanslar, paneller, televizyon programları, anma ve kutlama günleri etkinlikleri aralıksız yapıldı.

2020’de 44 gün süren zafer savaşında Kocaeli birlik ve beraberlik adına örnek olup tarih yazdı.

2020’de Haydar Aliyev Kültür Evimiz ile İçişleri Bakanlığımız arasında Ermeni yalanlarını deşifre amaçlı ortak proje yürütüldü.

Sağlanan başarı nedeni ile 2021’de yine ortak proje yeniden imzalandı.

O kadar çok hizmetler ve başarılar için her işte ve yerde öncü plan Kocaeli'ye tekrar minnet duygumuz ile teşekkür ediyoruz.

GENEL KURULUMUZ 28 AĞUSTOS GÜNÜ OLACAK

Evet hiçbir zaman ben adayım demediğim 15 koca yıl oldu. Başkanlığını büyük bir sorumluluk ve onurla yürüttüğüm hizmetimizin sonunda emaneti gönül huzuru ile sahiplerine devredeceğim.

Bu tarihi görev, onurlu bir görev olduğu kadar içten ve dıştan her türlü engel, zorluk, kıskançlık, önyargı, yalan, tehdit ve şantajın dolu olduğu bir hizmet alanıdır.

Allah’a şükürler olsun sabır, akıl ve irade sağlamlığı, özgüven ve şahsi maddi fedakarlık ile bütün sorunların üstesindengelmeye çalıştık.

SEÇİLENE TAM DESTEK

Her arkadaşımızın aday olma hakkı var. Kimler aday olacaksa şimdiden başarılar diliyoruz.

Adaydan beklentilerimiz ve ricamız:

1-- Bu ana kadar yaptığı çalışmaları hakkında delegelerimize reel bilgileri vermeleri.

2-- Federasyon Başkanı olunca ne gibi projeleri hayata geçirme duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ilan etmeleri.

3-- Başkanın Federasyona hizmet edip başarı kazanmaları için parasal bir gücünün olması şarttır.

4-- Federasyonun başarılı hizmet vermesi için seçilen başkanın, Federasyonun faaliyetinin bulunduğu ildeikamet etmesi gerekir.

28 Ağustos tarihinde yapacağımız Kurultayımızın

Federasyonumuza;

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğimize ve dostluğumuza;

Türk Dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.