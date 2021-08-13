Hayır kavramı

Sözlükte “iyi olmak, iyilik etmek, üstün olmak, üstün kılmak” gibi anlamlara gelen hayır, şerrinkarşıtı olarak kullanılır. Kur’an-ı Kerim’de “Hayr” (ı harfsiz) “Mal ve servet” mânasına da kullanılmakta olup “en iyisi, daha iyisi” “Şer” de “en kötüsü, daha kötüsü”anlamındadır.

Hayır kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de 176 yerde geçmekte olup yer aldıkları âyetlerin konularına göre az çok farklı anlamlara gelmektedir. Bu anlamları “iyi, güzel, değerli, faydalı ve mal,mülk gibi arzulanan şeyler” diye özetlemekmümkündür.

Halkımız arasında hayır kelimesi “sâlih amel”, “hasene”, “mârûf” gibi kavramlara yakın anlamlarda olmak üzere her türlü iyi tutum ve davranışınahlâkî değerini belirtmek için kullanılır. Bakara Sûresi’nin 215. âyetinde iki defa tekrarlanan hayır kelimelerinden ilki “mal varlığı”, ikincisi “mutlak olarak Allah rızâsıiçin yapılan iyilik” anlamını taşır. Bu anlamıyla hayır, büyükölçüde yine bir Kur’an terimi olan “sâlih amel” ile aynı manayı ifade eder. Kur’an genellikle, insanın âhirette kendisi için faydalı olacak her türlü iyiliğini hayır diye adlandırır. “Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu bilir. -Âhiretiçin- azık edinin; bilin ki en hayırlı azık takvâdır” (el-Bakara 2/197) meâlindekiâyettegeçen hayır kelimeleri bunu ifadeederler.

Kur’ân-ıKerîm ve hadislerle diğerİslâmî kaynaklarda hayır kelimesinin, başta malî fedakârlıklar olmak üzere her türlü yardım severliği ifade eden bir anlamda kullanılması ve Müslümanların bu tür faaliyetlere teşvik edilmesi, İslam’ın ilk yıllarından itibaren Müslümanlar arasında güçlü bir dayanışma ruhu geliştirilmesine vesile olmuştur. Ayrıca çeşitlikişi ve kuruluşlarcabaşta vakıf müessesesi olmak üzeredârüşşifa, dârüleytam, dârülaceze, dârüşşafaka, imaret, sebil, köprü, cami, mektep ve medrese gibi kamuya hizmet veren birçok hayır eserinin meydana getirilmesini sağlamıştır. İslâmdünyasının ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasî krizlere mâruzkaldığı XX. yüzyılın ilk yarısında bu tür faaliyetlerde bir gerileme süreciyaşanmışsa da söz konusu krizlerin giderek hafiflemesine paralel olarak hayır faaliyetlerinde de bir gelişmegözlenmekte olup bazı eski kurumların ihyası yanında Kızılay, Yeşilay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Yetiştirme Yurtları, Sosyal Yardımlaşma veDayanışma Vakıfları gibi çağdaş yöntemlerle faaliyet gösteren kurumlar tesis edilmiştir.

Maddenin kutsal hale getirildiği, iyilik duygularının zayıfladığı, başkalarının pek hesaba katılmadığı bir zamanda İslam’ın sadaka emri ve iyilikte bulunma tavsiyesi daha da önem kazanmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de yüce Rabbimiz “Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” Bakara Suresi, Ayet: (148) buyuruyor.

Hayır Hakk’tan alıp halka sunma imkan ve fırsatı veren Rabbimize teşekkür ifadeleridir. Hayırlar kardeşlik bilincimizi geliştirmek, birlik ve dirliğimizi her daim güçlü tutmak, sevinçte ve kederde her zaman bir ve beraber olmakvb.dünyeviamaçlarıgerçekleştirmek, ahrette ise yapacağımız hayrın karşılığını umarak severek ve isteyerek sürdürdüğümüz hayırlı işlerimizdendir.

Hayırda rekabet iyidir. Kur’an-ı Kerim’de “...Öyle ise hayırlı işlerde birbirinizle yarışın...” buyurulur. Ama bu yarışıgösterişedönüştürmek, kibir ve gurura kapılmak, hayrın sevabını azaltan hatta yok eden tutum ve davranışlardır. Halkımızın samimi, içten ve sırf Allah (c.c.) rızası için yaptıkları hayırlarının karşılığını almalarını diliyorum. Hayırlarınız kabul olsun.

Fahri SAĞLIK Karesi Müftüsü