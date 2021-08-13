Güçlü ekonomiler, madalyaları da kaptı

Değişmez kuraldır…

Ekonomin güçlüyse, dünya siyasetinde de güçlüsündür, bilimde de güçlüsündür, sporda da güçlüsündür.

Aksi düşünülemez.

Hazinesi tamtakır, ama dünya siyasetinde söz sahibi…

Yok böyle bir şey!

Fakir bir ülke, ama bilimde ileri…

Mümkün değil!

Yeterli spor tesisi yok, insanları sağlıklı beslenemiyor, ancak sporcuları Olimpiyat Oyunları’nda rekor üstüne rekor kırıyor…

Olanaksız!

Her şeyin başı güçlü ekonomi.

Bunun için de çalışacaksın ve üreteceksin.

Cebinde, kasanda paran olacak.

Nerede görülmüş züğürt bir ülkenin dünya siyasetinde, bilimde, sporda söz sahibi olduğu?

Sen çalışma ve üretme, yan gel yat, sürekli dışarıya avuç açarak geçinmeye çalış, sonra da “dünyanın oyun kurucusu” olmaya soyun.

Kim dinler seni?

Sen borç aldığın ülkeye kafa tutabilir misin?

Sen borç aldığın devlete karşı ülkenin çıkarını koruyabilir misin?

Borç veren, yönetir.

Borç alan, yönetilir.

Kural budur.

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın bu açıdan değerlendirilmesi

Hazine eski Müsteşarı, ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, bloğunda bu konuda çok güzel bir değerlendirme yapmış.

Çıkan sonuç şu:

“Güçlü ekonomiler, sporda da zirvede”

Çalışmasında bu kuralın, son Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda da değişmediğini vurguluyor.

Örnek de vermiş.

ABD, dünyada GSYH’de (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) ilk sırada, Tokyo Olimpiyatları madalya sıralamasında da en başta.

Çin, dünyada GSYH’de ikinci sırada, madalya sıralamasında da ikinci.

Japonya da hem GSYH’de hem de madalya sıralamasında ikinci.

Almanya, GSYH’de dördüncü, madalya sıralamasında dokuzuncu.

İngiltere, GSYH’de beşinci, madalya sıralamasında ise dördüncü.

Gördüğünüz gibi…

Ekonomisi güçlü ülke denince ABD, Çin, Japonya, Almanya ve İngiltere akla geliyor, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda da madalyaların çoğu bu ülkelere gitti.

Ülkemiz, GSYH’de dünya 19’uncusu, madalya sıralamasında ise toplam 13 madalya (2 altın, 2 gümüş, 9 bronz) ile 35’inci sıradayız.

Peki, GSYH büyüklüğünü madalya sayısına yansıtamayan ülkeler yok mu?

Var… Örneğin Almanya tam yansıtamamış.

Hindistan, Güney Kore, İspanya, Meksika, Endonezya, Suudi Arabistan da öyle.

GSYH’sini madalyalara fazlasıyla yansıtmış ülkeler de var.

Rusya, Büyük Britanya, Avustralya, Hollanda ve İtalya gibi…

Sonuç olarak, spor dahil her konuda başarılı olabilmek için “güçlü ekonomiye” sahip olmak şart!

“ Eğitim kalitesi”nde dün nasıldık?

Bir okurum mesaj atmış:

“Dünya Ekonomik Forumu’nun eğitim kalitesi raporuna göre Türkiye’nin 137 ülke arasında 99’uncu olduğunu yazıyorsunuz. Acaba önceki yıllarda kaçıncıydık?”

Söyleyeyim…

20 yıl önce, yani AKP iktidara gelmeden önce, Türkiye 54’üncüydü.

10 yıl önce 77’nciydik…

Bugün ise 99’uncuyuz.

Her yıl biraz daha geriye!

Türkiye; artık İran, Malezya ve Pakistan gibi ülkelerin de gerisinde, Tanzanya, Etiyopya, Kamboçya seviyesinde.

“Eğitim kalitesi” çizgimiz, bu derece kötü!

M E S A J

Kocaeli, hak ettiğini alamıyor

“Tanzer bey iyi günler diliyorum. Yazılarınızı mümkün mertebe günlük takip ediyorum. Tespitlerinizi ve önerilerinizi beğenerek okuyor ve kendi adıma çok yararlanıyorum. Bu şehrin bir sevdalısı olarak, yapılan her kötü iş beni yüreğimden derin yaralıyor. Ülkenin en büyük katmadeğer üreten bu güzide ilimizin hizmetlerde de en büyük payları alması gerektiğine inanıyorum. Maalesef ki olaylar böyle gelişmiyor. Kocaeli hak ettiğini alamıyor.”

Osman ESEN