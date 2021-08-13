Okul servislerinin güncel fiyatları halen açıklanmadı

Bir aksilik olmazsa 6 Eylül’de okullar açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı da okulların açılması konusunda kararlı görünüyor. Okulların açılmasına 3 hafta kala bu defa gözler açıklanacak olan servis fiyatlarına çevrildi.

Kocaeli’de bu yıl servis araçlarının fiyatı halen belirlenmedi. Kocaeli Servis Araçları Odası, her yıl yeni fiyat listesini açıklıyordu. Bu yıl ise okulların açılmasına 3 hafta kalmış olmasına rağmen güncel fiyatlar açıklanmadı.

Veliler servis için ödeyecekleri rakamı merak ediyor. Aslında meraktan çok, bütçesini ona göre ayarlamanın peşinde.

Bazı veliler odayı arayıp güncel fiyatları öğrenmek istemiş. Oda ise yeni tarife başvurusunu temmuz ayında yaptıklarını, yeni listenin henüz UKOME’den kendilerine ulaşmadığını söylüyormuş. Bu belirsizliğin ne zaman biteceği ise bilinmiyor.

İŞTE GEÇEN YILIN FİYAT LİSTESİ

MESAFE 2021 ÜCRETİ GÜNLÜK ÜCRET

0- 5 km. arası 205,00 TL + KDV x 9 10,50 TL + KDV

0-10 km. arası 246,00 TL + KDV x 9 12,50 TL + KDV

0-15 km. arası 270,00 TL + KDV x 9 13,50 TL + KDV

0-20 km. arası 287,00 TL + KDV x 9 14,50 TL + KDV

0-25 km. arası 306,00 TL + KDV x 9 15,00 TL + KDV

0-30 km. arası 314,00 TL + KDV x 9 16,00 TL + KDV

30 km.'den sonra km. başına 2,30 TL + KDV x 9

Yeni servis tarifesinin ise yüzde 15 ila 17 arasında zamlanması bekleniyor.

Aşılama seferberliği

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, aşılama çalışmalarıyla ilgili seferberlik başlattı. Kentin pek çok yerinde aşılama istasyonları kuruldu. Ayrıca il müdürlüğü hastanelerdeki aşılama saatleriyle ilgili güncelleme yaparak bunu da sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

İşte o paylaşım;

“Aşılama çalışmaları tüm hastanelerimizde gece saat 24:00'e kadar devam ediyor.

Bunun yanında müdürlüğümüz ve ilçe sağlık müdürlüklerinin organizasyonu ile belirlenen noktalarda da aşılama çalışmaları yapılacaktır.Bu savaşta aşı en büyük silahımız. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz.”

AK Parti’nin 20. yaş kutlaması ertelendi

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş,bugün yapılması planlanan il danışma toplantısınınyaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendiğini şu sözlerle duyurdu;“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan afetlerden dolayı AK Parti 20'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştur. Bu nedenle 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz 107.Genişletilmişİl Danışma Meclisimiz de ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara ve afetzedelere acil şifalar dileriz”

Bu elektrik direği devrildi devrilecek

Burası Suadiye yolu üzeri Yıldız Sunta Fabrikası yanında bulunuyor. Yol kenarındaki elektrik direği devrilmek üzere. Whatsapp ihbar hattımıza gelen şikayete göre SEDAŞ’a bildirilmesine rağmen günlerdir müdahaleedilmiyor. Bu direğe,devrilmeden müdahale edilmesi gerekiyor.

Üstgeçit çöplük içinde

Kuruçeşme SGK il müdürlüğü. D-100 karayolu üzerinde bulunan üstgeçit, çöp ve sigara izmaritinde geçmiyor. Whatsappihbar hattımıza duyarlı bir vatandaş tarafından atılan ihbar ve fotoğraflar, üstgeçidin çöplük gibi kullanıldığını gösteriyor. Bu üstgeçidin temizlenmesini isteyen vatandaş belediyelere gerekli ihbarı yaptığını söylüyor.

ÖTV indirimi geldi ama…

Beklenen ÖTV indirimi nihayet geldi. Bazı marka ve modellerde uygulanacak olan indirimle ilgili bayiler fiyat güncellemesi bekliyor. Peki uygun fiyata araba alınabilecek mi?

Evet, 40-50 hatta bazı araçlarda 60 bin liraya yakın indirimler kapıda. Araç alma hayali kuranlar dün itibariyle bayileri aramaya başladı bile.

Ancak can sıkan bir ayrıntı var. Piyasada araba yok.

Fiyatı düşük ve pek tutulmayan araçları bulmak, piyasası olan arabaları bulmaktan bir nebze kolay olsa da araç alırken hayli zorlanabilirsiniz.

ÖTV öncesi bile bulunmayan araçlar, ÖTV indiriminden sonra daha da zor bulunacak. En iyi tahminle, bir bayide tanıdığınız varsa araç almanız bir iki ayı bulabilir. Ama cebinize paranızı koydunuz, bayi bayi araba arıyorsunuz. Bulmanız zor.

Araç aramaktan bıkıp bayi fiyatının üzerinde ikinci el araba alma durumunuz var. İlle de sıfır araç alacağım diye diretenler de her ay gelen zamlar karşısında elde etmeyi planladıkları karı pek edemeyecek.

Geçtiğimiz yıl da benzer bir dönem yaşamıştık. Araç bulabilenler ciddi kar elde etmişti. Bulamayanlar ise hayalini kurdukları araçları değil de ikinci el bir araç alarak “Ayağımı yerden kessin yeter” demekle yetindi.

Sizi bekleyen muhtemel sürprizlerden bahsettim. Arabasını değiştirmek isteyenler bir kez daha düşünsün diye…

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