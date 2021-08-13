Bir fotoğraf klasiği İlker Kumral geçti aramızdan

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin yeri bende ayrıdır. Çünkü orası benim için örnek aldığım insanlar toplamıdır. Her yaşta öğrenmenin bitmeyeceğini, her yaşın güzelliğini ve yaş almanın sorun olmadığını öğrendiğim yerdir.

Bana bu duyguları öğreten, örnek almamı sağlayan değerlerden birisi de büyüğüm İlker Kumral’dı.

İlker Kumral ile 2013 yılında Dokümantasyon Merkezi’ne ilk gidişimde tanıştım. Zaman geçtikçe kendine has ağırlığının altında sevecen bir yapısının olduğunu, efendiliğini gördüm.

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin kapısından içeri girdiğimde aynı ciddiyetle, aynı ağırbaşlılıkla ve aynı yerinde otururdu. Evet dediğim gibi kendine has bir ağırlığı vardı İlker Kumral’ın. Fazla konuşmayı sevmeyen ama sinirlenince sık olmasa da tepkisini belli eden bir yapısı da vardı.

Çarşamba günleri Dokümantasyon Merkezi toplantısından çıktığımda Askeriyenin orada oturan halama giderdim. İlker Kumral, Yenidoğan Mahallesi’nde oturuyordu. Çok kereler birlikte yürüyerek gittik o yolları. Yaptığımız konuşmalarla insanlığını, kişiliğini daha iyi tanımıştım. Bazen konu konuyu, laf lafı açar ya, Saray yokuşunda oturduğu yıllardan bahsederken babamı ve ailemizi tanıdığını söylemiş ve o günden sonra İlker Kumral benim için o mesafeli kişi değil baba dostu olmuştu.

1978 yılında Almanya’da yaşayan bir akrabamızın bize gelirken getirdiği fotoğraf makinesi dahil bugüne kadar aldığım dokuz adet fotoğraf makinem var. Bunları saklamaktan hep gurur duydum ve ilerde koleksiyona çevirebilir miyim acaba düşüncesindeydim. Bir gün İlker Kumral ile konuşurken kendisinin iki bin beş yüz adet fotoğraf makinesi olduğunu söylediğinde kendisine gurur ve hayretle karışık tepkimi göstermiştim. Tabii ki benim makine sayımı söylemeden.

Bu fotoğraf makinesi koleksiyonunun bir kısmını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,yapılacak olan Fotoğraf Tarihi Müzesine konulmak üzere İlker Kumral’dan satın almış. Amacına ulaşıldı mı bilmiyorum. Acısının taze olduğu bu günlerde değerlendirilirse ne kadar güzel olur.

İlker Kumral kendi isteği ile 1984 yılında emekli olmuş ve bir süre ticaretle uğraştıktan sonra Akın Fotoğraf Stüdyosunu kurarak profesyonel fotoğrafçılık alanında çalışmış.

1996 yılında Kocaeli Dokümantasyon Merkezi çalışma grubuna katılmış, İzmit tarihinin önemli detaylarını belgelemek için çalışmalarda bulunan araştırmacı ve yazarlara arşivindeki fotoğraflardan vererek çalışmalarına katkı sağlamıştır.

Arşivciliği, fotoğraf makineleri, İzmit fotoğrafları koleksiyonerliğinin yanı sıra yurt dışı fotoğraf yarışmalarına fotoğraf sanatçısı olarak katılmış ve çeşitli derece ve ödüller almış.

Özellikle “Fahri Seyrek fotoğraf arşivi” konusunda güvenebileceğimiz isimlerden birisiydi İlker Kumral.

2016 yılında “Fotoğrafa Adanmış Bir Yaşam FAHRİ SEYREK” adlı bir kitabı yayımlanmıştı ve şu an “FOTOĞRAF MAKİNELERİMLE – İZMİT FOTOĞRAF TARİHİ MÜZESİNE” ve “Erken Cumhuriyet Dönemi İZMİTLİ ESKİ FOTOĞRAF USTALARI 1925 – 1960” isimli basıma hazır dosyaları bulunmaktadır.

Belki de İlker Kumral’ın arkasından bu dosyaları kitaba çevirmek bizlere, İzmit halkına düşüyor.

Biliyoruz ki, ölüm bizim gerçeğimiz. Savaş Poyraz’ın “iz Bırakanlar” adlı kitabındaki bir yazısında dediği gibi “Gün geliyor, ölüm gerçeği çıkıyor karşınıza”

Bu gerçekle İzmit bir değerini daha kaybetti. Sevilen, sayılan kendi halinde bir değerini. Cumartesi günü Fevziye Camii’nden ebedi yolculuğuna uğurladık kendisini.

Gittiğin yer cennet olsun, huzur içinde uyu İlker Kumral. Sevgi, saygı ve rahmetle...

İlker Kumral ile aynı gün Kocaeli Tarihi için önemli bir isim olan Tarihçi ve Araştırmacı Yazar Yavuz Ulugün,annesi Meral Ulugün’ü kaybetti. Farklı camilerde oldukları için annesini bizler uğurlayamadık.

Yavuz Ulugün ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Merhume gittiği yerde huzur içinde uyusun.