Akçay gönderdiyse de, göndermediyse de, Melo olayı büyük suçtur

Mesut Özdemir…

Kocaelispor’da son yıllarda en marka isimlerden birisi olmuştur…

Cesur yürektir…

Savaşçıdır…

Sinan Pektemek, Taner Gülleri, son 10 yıla nasıl damga vurduysa, Mesut da, hem de çok daha zor şartlarda kahraman olmuştur…

Devrim yapmıştır…

Devrimcidir…

Ama, devrim önce kendi çocuklarını yer…

Bir iki yıl beklemeyelim, hemen Süper Lig’e yükselelim aymazlığındaki camia, kendi çocuklarını çatır çutur yemiştir…

Ve doğal olarak yiyenlere de zemin hazırlamıştır…

Mustafa Reşit Akçay burada en büyük suçludur…

Takıma gelmesinde en çok sevinenlerden biriyim ve yazılarımda da bunu açık açık söyledim…

Ama benim onunla ilgili umutlarım vardı…

Trabzon’da Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Serkan, Abdülkadir’lerin önünü açan Akçay, Mesut’u tam bir Süper Lig fenomeni haline getirebilirdi…

Bu gelişme, tüm umutlarımı söktü attı…

Prim davası mı ?..

Başkana ve kulübe saygısızlık mı bilemem?..

Bu çocuk agresif…

Zaten futbol yapısında da bu var…

Onun için başarılı…

Ancak “İlle de şampiyonluk” diyen bu kent, onu harcayacak olanların yolunu açtı…

Dedemin arkadaşlarını getirterek, gencecik çocuğunu yedi…

Mustafa Reşit Akçay da fırsatı bulup, gereğini yaptı…

Tam sezonun ilk maçı heyecanını tatlı tatlı yaşarken, Mustafa hoca benim tüm hayallerimi yıktı…

Eğer başkan hocaya “Beni rencide etti. Kulübü küçük düşürdü, gönder” dediyse ve Akçay da onu gönderdiyse bu büyük bir hata ve suçtur…

Eğer, Mesut’u ilk on birde değil yedekte bile düşünmüyorsa, bu çok daha büyük bir saçmalık ve büyük suçtur…

En azından Akçay’a yakışmadı…

Neyse, devamlı okurlarım bilir, 35 yıldır ben hep şöyle düşünür, yazarım:

Küçük insanlar kişileri, büyük insanlar olayları tartışır…

Burada en büyük suç camiadadır…

Çünkü, bizzat bu camia, “Alın alın “ diye diye kesenin ağzını açtırmış ve transfer yaptırtmıştır…

Süper Lig için 2-3 yıl daha bekleyememiştir…

Yazık edilmiştir Kocaelispor’un geleceğine…

Çok merak ediyorum…

Acaba BAL, 3.Lig, 2.Lig ve sonra da 1.lig’de, Mesut’un yaptığı gibi bir meydan okuma hiç yaşanmış mıdır ?..

Ben pek hatırlamıyorum…

Karabük’te bir Emenike vardı…

O da 1.Lig ve Süper Lig’de bunları başarabildi…

Kocaeli kenti bu kadar sıradan bir kent değildir Mustafa hocam…

Sizin bu takıma gelişinizde ne kadar umutlu idiysem, bu olayda da size o kadar kızgınım…

Burak Süleyman’ın gidiş ve tekrar geliş ile yine gidiş şekline sesimi kadar çok çıkarmadım…

Ama, yıllar önce ‘Yaramaz’ diye Uğur Boral’ı gönderen Güvenç Kurtar hocama ne kadar karşı çıktıysam, Mesut olayında da bunu hissediyorum…

Devrim önce kendi çocuklarını yiyor mesut Özdemir…

Ama bu bizimki devrim değil, tamamen saçmalık…

3 yıl sonra görüşürüz…