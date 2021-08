Devlet mi halka, halk mı devlete bakmak zorunda?

Son bir yılda bu kaçıncı “ yardım” çağrısı?

Salgın hastalık başladı, IBAN numarası verip yardım çağrısı yaptılar.

Deprem oldu, yine “Pamuk eller cebe” dediler.

Ormanlarımız yandı, anında “Yardım hesabı açıldı, milletimiz cömerttir” denildi.

Son olarak Batı Karadeniz’i sel vurdu, bir kez daha “salma” çıkardılar.

Bu nasıl iş?

İktidar, ülkeyi yönetmenin kolayını buldu.

Topladığı vergiyi doğru dürüst kullanmıyor, har vurup harman savuruyor, “felaket” yaşanınca da “Biz bize yeteriz Türkiye’m, haydi sökülün paraları” diyor.

Böyle bir yönetim biçimi olabilir mi?

Aslında ikide bir “IBAN numarası” verip para toplamak, “Türkiye, iyi yönetilmiyor” anlamına geliyor.

Bir devlet, bu anlayışla yönetilebilir mi?

Sen devletsin.

Hesabını kitabını bileceksin.

Nereden ne gelecek, nerelere ne gidecek hesap edeceksin.

Her ülkede “felaket” yaşanır, ama ülkelerin iyi yöneticileri bu felaketlere hazırlıklıdır.

Halkına dönüp, “Bizde para kalmadı, haydi pamuk eller cebe” demezler.

Felaket fonundaki parayı otomatikman kullanmaya başlarlar.

İşte bir süre önce Almanya ve Belçika benzer sel felaketi yaşadı, hangisi halkından para istedi?

Salgın hastalık başladı, ver!

Deprem oldu, ver!

Ormanlarımız yanıyor, ver!

Şehirlerimizi sel bastı, ver!

Tamam da, nereye kadar?

Sen “itibardan tasarruf” etme, saraylar yap uçak filoları kur, iktidarda kalabilmek için sosyal yardım adı altında oluk oluk para harca, ama sıra “felaketlerin finansmanına” gelince millete avuç aç.

Tamam, biz bize yeteriz de…

Milletin verdikleri, devleti yönetenlere yetmiyor.

Yangına ve sele para yok, Somali’ye 30 milyon dolar hibe

Anadolu’da sıkça kullanılan bir deyim vardır.

Takke düştü, kel göründü…

Ormanlarımız yanmaya başlayınca, kentlerimizi sel basınca ülkemizin kimler tarafından nasıl yönetildiğini bir kez daha gördük.

Devletimiz çok bonkör.

7-8 milyon sığınmacı ve mülteciye bakmak için milyarlarca dolar harcarız, ama orman yangınları ve sel felaketi için para bulamayız.

13 makam uçağı alırız, saraylar yaptırırız, ama iş orman yangınları ve sel felaketine gelince, hazine tamtakır.

Somali’ye 30 milyon dolar “hibe” para göndeririz, ama orman yangınları ve sel felaketleri için paraya ihtiyaç olunca, para yok.

Bu nasıl bir anlayış arkadaş?

Devlet mi halka bakmak zorunda, yoksa halk mı devlete?

Devletin hesabı kitabı yok, har vurup harman savuruyor…

Sıkışınca da halka “pamuk eller cebe” çağrısı yapıyor.

Bu kaçıncı?

M E S A J

KPSS artık önemini kaybetti

Okurum Hakkı Erciyesli, “Ey AKP’li işsiz gençler, bu nasıl iş?” başlıklı yazımla ilgili bir mesaj gönderdi.

Erciyesli, KPS (Kamu Personeli Seçme) sınavının artık önemini kaybettiğini belirterek şöyle diyor:

“Sayın yazarım: Bundan tam 12 yıl önce Sayıştay’ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni denetim raporunda şöyle bir tenkit vardı. Özetle şöyle deniyordu: “İşsizlik ortamının bulunduğu, herkesin KPS ye girerek işbulduğu bu dönemde Belediye Başkanının Özel Kalem Müdürü olarak her yıl en az 4 kişiyi hiç sınav yapmadan direk İçişleri Bakanlığının onayı ile memur yapılması, memurluktan yatay geçiş olarak müdür vs. yapılması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.” Size bir örnek vereyim. Bizde 1 büyükşehir 12 ilçe belediyesi toplam 13 belediye var. Her belediye başkanı yılda 3 kişiyi Özel Kalem Müdürlüğünden memur yaptığını düşünün 13 kişi x 3 = yılda 39 kişi memur yapılıyor. Yaklaşık 15 yılda 585 kişi memur yapılmış oluyor. Üstelik bu kişiler yasa gereği 65 yaşına kadar çalışıyor. Bir de bakanlıklarda istisnai müdürlükler vs. varsa, buyurun bu sayı kaç binlere gelir. Kötü olan çoğu liyakatsiz olduğundan amirlik yapamıyor ve iş gücü azalıyor. Hep yukarıya üst makamın talimatına göre hareket etmek zorunda kalıyor. Çünkü bilgi birikimi yok. Zaten dikkat ederseniz ülkü yerelde ve genelde güç kaybediyor. KPS veya İMTİHAN artık önemini kaybetti. KPSS’yi kazanan bir de mülakat denen olayı çıkardılar. Bu da çok manidar değil mi. En kolay yol, torpille belediye şirketlerine giriş, biraz daha torpilli olan direk sözleşmeli memur oluyor. Daha sonra yasa çıkınca 657 sayılı memur kadrosuna geçiyor. Yeni kurulan partiler iktidarın bu zayıf ve haksız üstelik çok adaletsiz durumundan yararlanmıyor. Yıllarca sorular çalındı diyen iktidar aynı olayı değişik taktikle yapıyor. Hayırlı işler, yüreğinize kaleminize sağlık.”