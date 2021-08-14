Orman yangınları söndürülebilir

Geçtiğimiz hafta KurtdereYağlı Güreşleri’ni izlemek üzere Balıkesir’deydik.

Haftalık köşe yazımızı yazamadık.

Orman yangınları ile ilgili yazdığım yazıma değerli okurlarımdan birçok mail aldım.

İçlerinde en çok aşağıda noktasına virgülüne dokunmadan yayımladığım SAC rumuzuyla yazan okurumun maili ilgimi çekti.

Umarım,bu konuda ilgili makamlar bu maili okur ve dikkate alırlar.

İşte orman,ağaç sevgisi ile yoğrulmuş okurum SAC’ın bana gönderdiği mail:

“SAC: 1959 doğumluyum,babamSeka’da işçiydi (1967 yılında) bu nedenle ilkokul ve ortaokulu Dalaman’da bitirdim. O yıllarda bazı yangınlar çıkar yangınları PKK çıkarmış,çıkardıysa bile çok nadirdir,yakalanır.

Yangın nasıl çıkıyor biliyor musunuz?

Dikkat edin, alttan değil de üstten yanar.Ben ağaç ve orman meraklısıyım.

Kozalakların üzerinde biriken reçine sıcaklıkta önce kuruyor,tam yakmalık40-45 derecelerde her an tutuşmaya başlıyor ve bekliyor.Eğersıcaklık 45 dereceyi geçerse sanki benzine kibrit atmış gibi yanmaya başlıyor.

Bazen insanlar anlamıyor diyorlar ki “38 derece sıcaklık var” öyle mi?

Çık dağdaki ağacın üzerine güneşi dimdik alan ağaçtaki sıcaklığı ölçün göreceksiniz kaç derece olduğunu.

İlkokuldaydım,bir yarışma vardı “yangınlar nasıl önlenebilir?” diye.O zamanki çocuk aklımla: DENİZDEN POMPAYLA (Pompayı da Seka’da öğrenmiştim) borularla bütün dağlara götürerek ortalarına fıskiye koyarak diye yazmıştım.O ortamda Milli Eğitimden bir AFERİM almıştım.

Aslında bugünde aynı fikirdeyim.Bana yetki versinler,biraz da para orman yangını söner mi görün.

Öyle PKK yaktı masalını,kabahatini kurtarmak için ortaya yayıyorlar.

Öyle bir şey yok,her yanan orman yerine OTEL yapıldığına göre PKK otel zengini olmalı”

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SKANDALI OKUYUN

Bugün KOCAELİ Gazetesi spor eki TARAFTAR’da,KurtdereYağlı Güreşleri ilgili NOTLARDAKurtdereYağlı Güreşleri’nde yaşanan SKANDAL haberini mutlaka okuyun.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz himayesinde Karesi Belediyesince düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerine, her iki belediyenin de gösterdiği mükemmel ev sahipliğine ne yazık ki Güreş Federasyonu gölge düşürdü.

Cumhurbaşkanımızın “Aya gideceğiz” dediği bir dönemde ülkede yılda en az 100 yağlı güreş müsabakası düzenlenmesinde imzası olan Federasyon yapılan güreşlerde SAKATLANMALAR için gerekli SAĞLIKÇI,ORTAPEDİ DOKTORLARI temin etmezken güreş alanlarında sakatlanan sporcular için, “ARANIZDA KIRIK-ÇIKIKÇI VAR MI?” diye anons yaptırıp KIRIK-ÇIKIKÇI aradı!

Yazıktır,ayıptır, günahtır bu güreş yapan yağlı pehlivanlara…

Dünyanın spor yapılan en geri memleketinde bile müsabaka alanlarında DOKTOR bulundurulurken, yağlı güreş seyircisi arasından KIRIKÇI-ÇIKIKÇI aramak ancak bizim Güreş Federasyonuna yakıştı!

Ne diyelim eller AY’a, biz YA YA!