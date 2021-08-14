Türkiye’nin “Sosyal Medya”ya bakışı

Bazı kaynakların yayınladığı rapora göre dünyanın en popüler sosyal mecraları Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, QQ, QZone, Sina Weibo, Reddit, Snapchat, Twitter ve Pinterest olarak saptanmış.

Şöyle ki, ilk tanıştığımız Facebook halen zirvedeki yerini koruyor.

Kimine göre demode kimine göre belli bir yaş kitlesinin kullandığı sosyal ağ denilen Facebook zirvedeki yalnızlığını koruyor.

Kapalı sosyal ağlar (mobil mesajlaşma uygulamaları) söz konusu olduğunda ise liderlik WhatsApp’ın oluyor. WhatsApp’ı sırasıyla Facebook Messenger ve WeChat izliyor.

WhatsApp’ın ülkemizdeki yeri ise sosyal ağdan çok ücretsiz yazışma ağı… Biz ve meslektaşlarımızın da en çok kullandığı ağ WhatsApp… Özellikle zamana karşı yarıştığımız bu dönemde hızımızı artırıyor.

YouTube’u dikkate alın

Rapora göre küresel anlamda Facebook’un 2,4 milyar kullanıcısı bulunuyor. Facebook’u 2 milyar kullanıcı ile YouTube ve 1 milyar kullanıcı ile Instagram izliyor. Etki alanı olarak YouTube, günümüzün en önemli ağlarından biri. Facebook ne kadar bir alışkanlıksa, YouTube o kadar ihtiyaç gibi görünüyor.

TikTok’un başarısı

Kullanıcı sayısını hızla artıran TikTok ise 800 milyon kullanıcıya ulaşmış görünüyor. Çözemediğimiz bir gizemi olan TikTok, kullanıcı profiline göre faydalı bilgiler ve öğretici içerikler de sunuyor. He belirtmeden geçmeyelim, (TikTok, bu istatistik ile en kısa sürede büyüyen sosyal medya mecrası olma unvanını Instagram’ın elinden alıyor.)

Yıllara Göre En Popüler Sosyal Mecralar

WeAreSocial’ın 2016’dan bu yana yayınladığı raporlar dikkate alındığında küresel anlamda sosyal mecralar arasındaki popülerliğin zamanla değişebildiği görülüyor. Facebook liderliğini korumasını bilse de küresel anlamda sıralama yıldan yıla değişmiş görünüyor.

Facebook kullanımı geleneksel bir boyuta geldi

Facebook kullanıcı sayısı göz önüne alındığında ilk üç sırada Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Endonezya görünüyor.Türkiye, 37 milyon aktif kullanıcı sayısı ile ilk 10 ülke arasında yer alıyor ve ülkemiz bu yıl da Avrupa birincisi olarak dikkat çekiyor. Rapora göre Türkiye’nin Facebook kullanıcı sayısı geçtiğimiz yıldan bugüne değişim göstermiyor.Facebook, küresel olarak sosyal medyanın en fazla kullanılan mecrası olmaya devam ediyor.

Instagram Kullanıcı İstatistikleri

Instagram 1 milyar kullanıcı sayısı ile en popüler sosyal mecralar sıralamasında 3. sırada yer alıyor. Mecrada kullanıcı sayısı istatistiği göz önüne alındığında Amerika Birleşik Devletleri 120 milyon kullanıcı ile en fazla Instagram kullanıcısı olan ülke oluyor. ABD’yi Hindistan ve Brezilya takip ediyor.

İnstagram’ı da hafife almayın

Türkiye, 38 milyon kullanıcı sayısı ile Dünyanın en çok Instagram kullanan ülkeleri sıralamasında 6. oluyor. İstatistiklere göre Türkiye’nin kullanıcı sayısı 2019’dan bugüne %2.7’lik bir artışla 38 milyona yükseliyor. Sadece 1 yılda, 1 milyondan fazla kişi Instagram kullanmaya başlamış oldu.

Özetle diyebiliriz ki eğer reklam peşindeyseniz, firmanızın ya da kendinizin PR’ını yapıyorsanız yukarıda saydığımız üçlü size yeter de artar bile.

Twitter Kullanıcı İstatistikleri

Dünyada popülaritesi hızla düşen Twitter, buna rağmen en etkili sosyal mecralar arasında yer almaya devam ediyor. 2020 itibariyle Twitter’ın kullanıcı sayısının 340 milyon olduğu görülüyor. Twitter’ı en çok kullanan ülkeler listesinin başında ABD yer alırken, onu Japonya ve İngiltere takip ediyor.

Türkiye, 11.8 milyon aktif kullanıcısıyla listede 6. sırada yer alıyor. Bu kullanıcı sayısı ile Türkiye, İngiltere’den sonra Avrupa’nın en çok Twitter kullanan 2. ülkesi oluyor.

Twitter kullanıcı sayısı Türkiye’de düşüşte. Öyle ki 2019’dan bugüne istatistiklere bakarsak Türkiye’deki Twitter kullanıcı sayısı %3.2’lik bir düşüş yaşıyor.

Bence Twitter en etkisiz sosyal ağlardan biri. Twitter, ya haber takibi için ya da siyaset yapanların genel başkanlarını takip etmek için kullanılıyor. Aktif kullanıcı sayısı, kullanıcı sayısının çok çok altında. Kullanım zorluğu ve sınırlandırmaları da bu macerayı geri planda bırakıyor.

Bir de diğerleri var…

LinkedIn Kullanıcı İstatistikleri

Microsoft’un satın alması sonrasında büyük bir ivme kazanan LinkedIn kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Dünyada en çok ABD’de kullanıcı bulunan mecra özellikle iş piyasalarındaki etkisini gün geçtikçe artırıyor.

LinkedIn kullanıcı sayısı sıralamasında ABD’yi Hindistan, Çin, Brezilya, İngiltere ve Fransa takip ediyor.

Türkiye’de de LinkedIn kullanıcı sayısı hızla artıyor. Microsoft’un desteğiyle hızla büyümeye başlayan LinkedIn’in kullanıcı sayısı sadece bir yolda 100 bin artış gösteriyor.

LinkedIn, Türkiye’deki profesyonel ve şirketler için önemli bir mecra olarak dikkat çekiyor.

Türkiye sosyal medya kullanıcı sayısı ile ilk 10’da

Türkiye sosyal medya kullanıcı sayısı söz konusu olduğunda hemen her mecrada ilk 10 ülke arasında yer almayı başarıyor. Özellikle Facebook ve Instagram kullanımı söz konusu olduğunda Türkiye’nin Avrupa’da ilk sırada ya da sıralarda olduğu gözlemleniyor.

Türkiye’deki kullanıcılar sırasıyla YouTube, Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn’e ilgi gösteriyor. Bu nedenle dijital pazarlama alanında yapılacak çalışmalarda bu mecraların önemsenmesi gerekiyor.

GENEL DEĞELENDİRME

Sosyal medyanın o renkli ve sevimli görünüşüne aldanmayın. Bir gün yorum yaptığınız bir paylaşım ya da yorum başınıza bela olabilir, sosyal medyadan tanıştığınız biri sizi dolandırabilir.

Neyi ne amaçla kullanmanız gerektiğini iyi bilmelisiniz. Eğer bir işletme sahibiyseniz sizin tek amacınız ürününüzü ya da firmanızı tanıtmak olmalı. Sosyal medyayı eğlence olsun diye kullanıyorsanız, çok yakın tanıdığınız insanların dışındakilerle diyaloğa girmemenizi öneririm.

Tanınmış bir kişiyseniz ya da siyaset yapan biriyseniz gelen olumsuz yorumlar karşısında sabırlı davranmayı öğrenmelisiniz. Unutmayın sosyal medya o kadar da masum değil.

KONUŞAN FOTOĞRAF: