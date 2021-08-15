Taha Batuhan Yayıkçı, Yiğitali, 41 ve 89…

Bana çok ciddiyetsiz ve bir o kadar da komik geliyor…

Rizespor’da 53’ü Afrikalı…

Bursa’da 16’yı Arjantinli…

Eskişehir’de 26’yı Fransız’ın giymesi ne kadar garipse,

Kocaelispor’da da 41’i Taha Batuhan Yayıkçı’nın giymesi bana göre o kadar garip geliyor…

Çok önemli mi ?..

Belki o kmadar önemli değil ama…

Yakışık almıyor gibi…

Ama kadroya bakınca…

Kocaelili de göremeyince bu alışılmış çaresizlik canımızı yakıyor…

Taha Batuhan’a da haksızlık gibi geliyor…

3 Ekim 1996 İstanbul doğumlu…

Stoper…

Gencecik ve çok da yetenekli…

Neden 34 giymesin ki ?..

Yiğitali 89’u giymiş…

Hodri Meydan’ın özel forması ve numarası…

Güzel…

5 Mayıs 1996 İzmit doğumlu…

41 ne de güzel yakışırdı bu çocuğa…

Demek ki 11’de düşünülmemiş ve sahada sürekli bir 41 olsun istenmiş…

Dedim ya…

Çok da önemli değil, ama önemsiz de değil…

Futbolda böyle semboller vardır ve iyi kullanılmalıdır…

Mutlaka bir sebebi vardır bu seçimin…

Ama unutulmasın, o formayı kim giyerse giysin, bizdendir…

‘DİNO’nun kurtarıcı olması benim için şu anda ‘ZOR’ da olsa, o da dahil…