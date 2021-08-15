Deprem, hayatımızın her alanında!..

Yarın, 17 Ağustos.

1999 yılında yaşadığımız o korkunç depremin yıldönümü.

O depremde, eski adıyla “Plaj Yolu” olan Cumhuriyet Mahallesi’nde depremi yaşadım.

Ölümden kıl payı döndüm!

İzmit ilçesinde deprem nedeniyle yaşamını yitirenlerin üçte biri bu mahallede yaşıyordu.

NEDEN?

Çünkü, bu mahalle büyük ölçüde DOLGU alanıydı!

Uzun yıllar sonra, yalnızca tek katlı bahçeli evlerin yapımına izin verilmişti. Sonra, belediye meclisi kararlarıyla bu alanlar önce iki katlı, daha sonra yedi katlı yapıların imarına açıldı!

Zeminin çürüklüğü, İzmit’in birinci derecede deprem bölgesinde olduğu gerçeği kimsenin umurunda ve bilincinde değildi!

Önemli olan, “uyanık!” birilerinin kolay ve çok para kazanmasıydı!

Bizim yaşadığımız site, demiryolunun üzerindeydi.

Betonarmesi güçlüydü. Ama en çok 5 katlı olması gerekirken, “nasıl olsa 7 kata onay var, biz de 7 katlı yaparız” kültürü ile inşa edildi.

Ölüm olmadı ama site “AĞIR HASARLI” oldu!

Yaşamımız kurtuldu ama çok ağır maddi ve manevi bedel ödedik!

Sevdiğimiz insanları, komşularımızı yitirdik.

Sonra, “Deprem değil, binalar öldürüyor” sözünü çocuklarımız bile öğrendiler.

Ama beyinleri yalnızca maddi çıkara işleyen kimi kocaman ve yetkili adamcıklar, yine aynı yanlışları yapmaya devam ettiler!

Örneğin, kimi yerel yöneticiler “Fay hattını öteye almak” gibi akıl dışı kararlar aldılar!

Deprem bilimciler, o günden itibaren, “BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ” için sürekli uyardılar.

Aradan 22 yıl geçti.

İstanbul, milyonlarca yeni nüfus ve on binlerce yeni binalarla işgal edildi!

Bir devlet büyüğümüzün sözüyle; “İstanbul’a İHANET edildi!”

Depremi önlemek için ayrılması gereken kaynaklar amaç dışı kullanıldı.

İstanbul çevresindeki tarımsal alanlar, hatta çocuk parkları imara açıldı.

Şimdi ise, Devlet Bütçesi’nde kaynağı ve resmi bir yeri olmadığı halde, bir “ÇILGIN PROJE” olan “Kanal İstanbul” dayatılıyor!

Bizzat siyasi iradenin açıklamasına göre; bu proje 2 milyon yeni nüfusun yer alacağı yeni bir yerleşim yükünü taşıyor!

Tarım alanlarını, tatlı su kaynaklarını tehdit ediyor!

Öte yandan beklenen büyük deprem hızla yaklaşıyor.

Allah saklasın, bu deprem yakın bir zamanda yaşanırsa, yalnız İstanbul değil, bütün bir ülke ekonomisi çökecek!

Yüz binlerce insan yaşamını yitirecek.

Evlerinin depreme dayanıksızlığı teknik incelemelerle sabit ve geçim zorluğu pençesindeki aileler, “KENTSEL DÖNÜŞÜM” olarak karşılarına çıkarılan bedelleri ödeyemeyecek durumdalar.

Öte yandan; “hayali ve çılgın proje” inatları sürüyor!

Bu AYMAZLIK ne zaman ve nasıl duracak?

Deprem, yalnızca yaşadığımız zeminde yaşanmıyor.

Deprem, hayatımızın her alanında yaşanıyor.

İşsizlik, geçim sıkıntısı, yoksullaşma, ağır dış borçlar, paramızın sürekli değer kaybetmesi, ormanların maden ocakları ile ve yangınlarla yok edilmesi, HES inşaatları ile doğal dengenin bozulması sonucu oluşan heyelanlar ve dere kenarlarında DOĞAYA İHANET edilerek inşa edilen yapıların sel felaketleriyle yıkılması birer deprem değil mi?

AKIL ve BİLİM, DOĞAYA SAYGI ve siyaseti bir “RANT ARACI” olarak görme ihanetinden kurtulmadıkça, yeni ve daha büyük depremler bizi bekliyor!

Gelin, artık uyanalım; aklın, bilimin ışığında, doğaya ve insana saygılı UYGARCA BİR YAŞAM için elele verelim…