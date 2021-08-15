MHP, hem muhalefette hem iktidar!

Dünyayı dolaşsanız, arayıp sorsanız böyle bir parti bulamazsınız.

MHP’den söz ediyorum…

MHP, eskilerin deyimiyle “nevi şahsına münhasır” bir parti.

Yani “tutumuyla diğerlerinden ayrılan, kendine özgü tutum ve davranış sergileyen” bir parti.

Tabii bu, “kurumsal” değil, Genel Başkan “Devlet Bahçeli’nin kişiliğinden” kaynaklanan bir özellik.

Devlet Bahçeli, MHP’yi öyle dizayn etmiş ki, bunu iki sözcükle ifade etmek gerekirse, “muhalefetteki iktidar” ifadesi, cuk diye oturur.

Bu konuda Sözcü Gazetesi’nden Deniz Ayhan geçenlerde güzel bir haber derlemiş, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Haber şöyle:

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin her dediği oluyor. 2002’de erken genel seçim isteyen ve AKP’yi iktidara taşıyan Bahçeli’nin son isteği üniversiteye girişte baraj puanının düşürülmesiydi. Bu isteği 24 saatte yerine geldi. TYT baraj puanı 140’a, AYT baraj puanı da 160’a indi.

Bahçeli'nin, AKP döneminde gerçekleşen talepleri şöyle:

GÜL SEÇİLDİ: 2007'de Meclis'te yapılan cumhurbaşkanı seçimi, bir oy farkla 367 karar çoğunluğu engeline takıldı. Genelkurmay ‘e-muhtıra' yayınladı. AKP erken seçim kararı aldı. İkinci oylamada Bahçeli'nin desteği ile Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçildi. MHP, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi halk oylamasında da AKP'yi destekledi.

2015 SEÇİM TEKRARI: 2015 seçimlerinde Erdoğan ve AKP Meclis çoğunluğunu kaybetti. Bahçeli seçimin yenilenmesi çağrısı yaptı. 1 Kasım 2015'te seçime gidildi ve AKP yeniden TBMM çoğunluğunu ele geçirdi.

2017 HALK OYLAMASI: Bahçeli, “Partili başkan” modeline itirazını kaldırdı. 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması sonuçları da Bahçeli desteği olmaksızın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini gösterdi.

SOYLU'YA DESTEK: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına karşı çıktı. Erdoğan istifayı kabul etmeyince memnuniyetini açıkladı. Soylu da teşekkür etti. Sedat Peker'in açıklamaları sonrası da Soylu'ya sahip çıktı.

ÇAKICI'YA TAHLİYE: Bahçeli, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yı “kader kurbanı, ülkücü arkadaş” diye tanımlayıp tahliye edildiğini görmek istediğini söyledi ve ziyaretine gitti. Çakıcı afla tahliye edildi.

HDP DAVASI: HDP'nin kapatılmasını istedi, Yargıtay Başsavcılığı kapatma davası açtı.”

Sanki ülkeyi AKP değil, MHP yönetiyor

Gördüğünüz gibi…

Devlet Bahçeli’nin isteyip de iktidarın yerine getirmediği hiçbir şey yok.

Bahçeli istiyor, AKP şipşak yapıyor.

*”Üniversiteye giriş baraj puanları düşürülsün”, ertesi gün hemen düşürülüyor.

*”HDP kapatılsın”, hemen kapatma davası açılıyor.

*”Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı kader kurbanıdır, tahliye edilsin”, hemen gereği yapılıyor.

*”İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yalnız değildir, yerinde kalmalıdır”, kimse kılına dokunamıyor.

*”Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilsin”, hemen sandık ortaya konuyor.

*”7 Haziran 2015 seçimleri tekrarlansın”, 1 Kasım 2015’te sandık tekrar ortaya konuyor.

*”Cumhurbaşkanını halk seçsin”, hemen halk oylamasına gidiliyor.

Daha hangi birini yazayım?

Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı seçtiren de o…

Erdoğan’ı bu kadar iktidarda tutan da o.

Anlayacağınız, Türk siyasetinde bütün ipler Bahçeli’nin elinde.

Peki, Devlet Bahçeli hiç “muhalefet partisi” gibi davranmadı mı, AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ı hiç eleştirmedi mi?

Eleştirmez olur mu?

Hem de ne eleştirme!

“Hakaret” derecesinde ne ağır sözler?

Geçenlerde bir TV programında Devlet Bahçeli’ye bu durumu sordular.

“Erdoğan’a geçmişte ne söylediysem arkasındayım. O gün ne söylediysem, o günkü şartlarda geçerlidir” dedi.

Yani rahmetli Süleyman Demirel gibi “Dün dündür, bugün bugündür” demeye getirdi.

Evet, sonunda Türk siyaseti “iktidardaki muhalefet partisi”ni, MHP’yi de gördü.

Bakalım, “çift konumlu, çift tutumlu, çift karakterli” MHP’nin borusu dahane zamana kadar ötecek?