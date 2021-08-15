Sahil kenarlarında balık tutulması son derece tehlikeli

Körfez, Derince, İzmit ve Gölcük bölgelerinde amatör balıkçıları mutlaka görmüşsünüzdür. İnsanı dinlendiren, sakinleştiren ve kendi kendine bırakan bu aktivite, yapan için hoş bir anı olsa da o kordonda yürüyüş yapanlar için tam bir işkence. Gelişi güzel sallanan oltalar kazaya davetiye çıkartıyor. Misina ucundaki kancalar bazen insanların kıyafetlerine ya da vücutlarına saplanabiliyor. İnsanlar balık tutanlar yüzünden sahilin tadını bile çıkartamıyor. Yerel yönetimlerin bu konuya ciddi bir şekilde eğilmesi gerekiyor. Balık tutma alanları belirlenmeli ve buranın dışında balık tutmak yasaklanmalı. Bazı dikkatsiz balıkçılar zaman zaman oltalarını onarırken kancalarını gelişi güzel atıyor ve bu yine piknikçilerin ya da sahilde gezinti yapanların ayaklarına saplanabiliyor.

Balıkçı keyif yapacak diye eziyetini vatandaş çekiyor.

Oysaki her sahilde balık tutma alanları yapılsa, bu korun ortadan kalkacak ve daha kontrollü bir işleyiş sağlanabilir.

Kastamonulular afet bölgesi için yardımlarınızı bekliyor

Kastamonu Bozkurt’taki sel felaketine duyarsız kalmayan Gölcük Kastamonulular Derneği, bir yardım kampanyası düzenleme kararı aldı. Dernek yönetimi ve gönüllüleri tarafından organize edilen kampanya kapsamında toplanan yardımlar salı günü Kastamonu’ya gönderilecek. Dernek yöneticileri destek vermek isteyen Erdem Al’a 05469693098 telefon numarasından ulaşabilir.

Okulların açılmasıyla ilgili önemli gelişmeler var

“2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları” konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi. Habertürk’ün haberine göre; 81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi. Bu duyumlar bu dönem okulların işleyişinde bir aksilik olmayacağına işaret.

Temizlik işçisini uyurken yakalayan vatandaş

Zaman zaman Whatsapp İhbar Hattımıza ilginç ihbarlar geliyor. Önceki gün gelen bu ihbar gibi. Temizlik işçisini şikayet eden vatandaş, Başiskele sahilinde dolaşırken önce deniz kıyısında bulunan çöpleri görmüş. Terlikten pet şişeye, kola kutusundan bez parçalarına kadar her türlü çöpe rastlamış. Ardından az ilerideki kamelyada şekerleme yapan çöpçüye rastlamış. Gördüğü bu iki manzarayı da bizimle paylaşan vatandaş “Bu sabah gördüğüm manzara… Başiskele sahili çöp içinde, işçiler mesai vakti uyuyor. Lütfen biraz disiplin ve temizlik”

Bu duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada gönderdiği iki fotoğraftan biri olan temizlik görevlisi fotoğrafındaki yüz kapama işlemini, ihbarcı vatandaşımız yaptı. Bu yüzden kendisini bir kez daha kutluyorum. Konu her ne olursa olsun bu kişiyi ifşa etmediği için…

Derince’de ticari taksi eksiği var

Derinceli vatandaşlar büyüyen ilçelerinde ulaşımın zorluklarını anlatırken en önemli eksiklerinin de az olan ticari taksiler olduğunu söylüyorlar. Mesai saati başlangıcı ve bitişinde ayrıca akşam belli bir saatten sonra, Derince’de taksi bulmak zorlaşıyormuş. Vatandaşlar yeni durakların açılmasını Derince’deki taksi duraklarının artırılmasını istiyor. Vergi dairelerinin de Derince’ye taşınmasından sonra, buradaki ihtiyacı artırdığı söyleniyor.

Sanayi girişine üstgeçit lazım

İzmit Sanayi Sitesi yoğunluğu ve trafiği olan bir bölge. Binlerce çalışanı olan ve binlerce kişinin her gün ziyaret ettiği İzmit Sanayi Sitesi’nin girişine üstgeçit isteniyor. Sanayi girişinde bir sinyalizasyon sistemi var ancak bu sistem bile güvenli geçişi sağlamıyor. Vatandaşlar daha çabuk ve güvenli şekilde yolun karşısına geçmek için bir üstgeçit yapılmasını istiyor.

Mahalle içindeki TIR parklanmalarına ceza

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde trafik akışının aksamaması için denetimlerini sürdürürken, TIR parkları yerine mahalle içlerine park edilen TIR ve kamyonlara da cezai işlem uyguluyor. Bu konuda tolerans gösterilmediğini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Körfez’in en önemli sorunlarından biri olan, mahalle içinde ağır tonajlı araçların parklanması konusu inşallah bu defa çözülecek.

Kabakoz bölgesinde 300 araçlık TIR parkı hayata geçirilmişti. Belde Garajı dışında araçların park edilebileceği TIR parkına bir de ücretsiz servis konuldu. Şoförler araçlarını bıraktıktan sonra gideceği yere bırakılıyor ve yine oradan alınarak park alanına getiriliyor. Bütün bunlara rağmen halen mahalle arasına TIR parkeden olursa da cezalandırılıyor.

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